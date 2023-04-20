Украинские штурмовики уничтожили четыре противотанковые пушки и два тяжеловоза боеприпасов оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады совместно с воинами 40-й отдельной артиллерийской бригады уничтожили четыре вражеских противотанковых пушки МТ-12 "Рапира". Кроме того, ВСУ удалось ликвидировать два грузовика с российскими боеприпасами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки обнародовали Сухопутные войска Украины.

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