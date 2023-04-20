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Украинские штурмовики уничтожили четыре противотанковые пушки и два тяжеловоза боеприпасов оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады совместно с воинами 40-й отдельной артиллерийской бригады уничтожили четыре вражеских противотанковых пушки МТ-12 "Рапира". Кроме того, ВСУ удалось ликвидировать два грузовика с российскими боеприпасами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки обнародовали Сухопутные войска Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Два оккупанта тщетно пытаются пробежать через хорошо пристреленное украинскими минометчиками место вблизи Бахмута. ВИДЕО
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молодцы ребята, храни вас Бог
слава ЗСУ
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20.04.2023 17:14 Ответить
Бінго !!!👍👏🇺🇦
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20.04.2023 17:15 Ответить
Well done!
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20.04.2023 17:16 Ответить
"Вовки Да Вінчі" - ближній бій під Бахмутом.
https://storage2.censor.net/video/3/img00099992.mp4
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20.04.2023 17:18 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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20.04.2023 17:19 Ответить
Дві "Рапіри" - на позиції Дві - навіть на позицію не встали - навіть станини не розведені Одна з двох останніх - начебто ціла залишилася
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20.04.2023 17:39 Ответить
Красені! Артилерія- боги війни!
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20.04.2023 18:59 Ответить
добре, що б'ють влучно, але в другому випадку слід би було б додати ще хоч один. Може трішки пізніше.
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20.04.2023 19:51 Ответить
Класична музика на фоні жарених москалів- це вражає!
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20.04.2023 19:53 Ответить
 
 