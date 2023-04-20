В Москве оцепили пункт доставки из-за посылки с бюстом для пропагандиста "Звезды". ВИДЕО

Подозрительная посылка пришла в отделение на севере Москвы на имя Z-военного канала Минобороны РФ "Звезда" Константина Исаева.

Работникам пришлось вызвать кинологов, которые, впрочем, никакой взрывчатки не нашли, сообщает Цензор.НЕТ.

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