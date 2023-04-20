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В Москве оцепили пункт доставки из-за посылки с бюстом для пропагандиста "Звезды". ВИДЕО
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Подозрительная посылка пришла в отделение на севере Москвы на имя Z-военного канала Минобороны РФ "Звезда" Константина Исаева.
Работникам пришлось вызвать кинологов, которые, впрочем, никакой взрывчатки не нашли, сообщает Цензор.НЕТ.
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+38 Прощай немытая раССея
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+11 Сергей Хитушко 950d6b48
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+11 Mora Zfayfer
показать весь комментарий20.04.2023 17:33
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бояться свинособаки...це добре.
бiйтеся, сранi свинособаки! бiйтеся.
Україна ще нiчого не починала. у вас, Ziгануте лайно, ще все попереду.))