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ВСУ активно готовятся к контрнаступлению: воины показали тренировки по ведению траншейного боя. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Третья штурмовая бригада совершенствует боевые навыки: выбивает противника с позиций. Тренировка по ведению траншейного боя и корректировка действий по коптеру идет полным ходом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с военных учений была опубликована в соцсети.

Также смотрите: ВСУ с помощью дрона уничтожили пункт наблюдения оккупантов в Луганской области. ВИДЕО
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20.04.2023 17:40 Ответить
Пам'ятаєте ,битва за Т-образку від батальйону К-2 ? вони випустили нове відео Битва за Циклопа. 1 СЕРІЯ. Канава смерті. Бат К2. Соледар-Сіверськ https://www.youtube.com/watch?v=_VnDa8GWKKU
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20.04.2023 17:45 Ответить
повертайтесь живими i здоровими. щоб не було як у московських хенералiв "авось сойдєт, нє везєт в ученii, повезєт в бою".
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20.04.2023 17:50 Ответить
Все як по писаному- граната..потім "поливаєш"...потім йдеш. Плюс дрони,які зараз дуже важливі...не на весіллях.)
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20.04.2023 17:55 Ответить


Перший Т90А на американській землі. Фото зроблено на одній із заправок у штаті Луізіана.

https://www.t-online.de/nachrichten/ukraine/id_100162928/russischer-panzer-an-us-tankstelle-aufgetaucht-das-steckt-dahinter.html
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20.04.2023 18:02 Ответить
Важко у навчанні - легко в бою.....
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20.04.2023 18:38 Ответить
В основному все залежить від розвідданих, вмілих прорахунків та здатності мислити на полі бою як індивідуум.
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20.04.2023 18:42 Ответить
 
 