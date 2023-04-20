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ВСУ активно готовятся к контрнаступлению: воины показали тренировки по ведению траншейного боя. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Третья штурмовая бригада совершенствует боевые навыки: выбивает противника с позиций. Тренировка по ведению траншейного боя и корректировка действий по коптеру идет полным ходом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с военных учений была опубликована в соцсети.
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Перший Т90А на американській землі. Фото зроблено на одній із заправок у штаті Луізіана.
https://www.t-online.de/nachrichten/ukraine/id_100162928/russischer-panzer-an-us-tankstelle-aufgetaucht-das-steckt-dahinter.html