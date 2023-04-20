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ВСУ уничтожили вражеский СПГ вместе с боекомплектом из ПТРК "СТУГНА-П". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады ликвидировали из ПТРК "СТУГНА-П" российский станковый противотанковый гранатомет и боекомплект. Вместе с этим прямым рейсом в ад отправился еще один оккупант, другой российский военный – тяжелораненый.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинские воины опубликовали в соцсети.
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