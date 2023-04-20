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война (46746) ликвидация (1929) 93 отдельная механизированная бригада (242) Стугна (74) ПТРК (67)

ВСУ уничтожили вражеский СПГ вместе с боекомплектом из ПТРК "СТУГНА-П". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады ликвидировали из ПТРК "СТУГНА-П" российский станковый противотанковый гранатомет и боекомплект. Вместе с этим прямым рейсом в ад отправился еще один оккупант, другой российский военный – тяжелораненый.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинские воины опубликовали в соцсети.

Смотрите также: Украинские штурмовики уничтожили четыре противотанковых пушки и два тяжеловоза боеприпасов оккупантов. ВИДЕО
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Што это так бамкнуло 🔥🙃
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20.04.2023 18:09 Ответить
45 оабр. Східний напрямок. Протитанкісти про роботу ПТРК «Стугна»! https://www.youtube.com/shorts/AzzkwcXD4Co
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20.04.2023 18:12 Ответить
Є жмурик -- другого жалко -- помучиця .
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20.04.2023 18:14 Ответить
зараз набіжать диванні генерали і скажуть що то дуже дорого по двох кацапах ракету за 20к пускати....
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20.04.2023 18:29 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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20.04.2023 18:33 Ответить
... вночі працюють?
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20.04.2023 18:37 Ответить
пан перший раз бачить відео застосування стугни п ?
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20.04.2023 19:53 Ответить
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20.04.2023 18:37 Ответить
Знов совок - ви напевно адепт "що всі американські фільми тупі - ги ги".
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20.04.2023 19:15 Ответить
я адепт того, що ТИ ТУПИЙ. до чого ти тут спамиш?
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21.04.2023 15:27 Ответить
Якщо порівнювати з Енштейном то я тупий - але якщо порівнювати з вами то хз хто тупий а хто і не тупий, хоча - ой вибачте не впізнав Лінкін Парк Енштейнович приємно з вами познайомитись!
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21.04.2023 15:59 Ответить
лети на ЙУХА... чо придовбався? чи може ти кацап? висралося!? змий за собою. чи ти як БЕСпутін в чемодан все робишь!?
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21.04.2023 16:04 Ответить
"чи може ти кацап?" пише мені людина яка постить світлини з кацапського фільму .
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21.04.2023 16:11 Ответить
 
 