РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11410 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
9 963 6
война (46746) ликвидация (1929) Бахмут (Артемовск) (1530) ВСУ (5143) 3-я ОШБ (25) 3-я Отдельная штурмовая бригада (152)

ВСУ устроили "бавовну" врагу и ликвидировали с десяток оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Артиллеристы 3-й отдельной штурмовой бригады совместно с 1-ым механизированным батальоном устроили очередную "бавовну" оккупантам. В результате успешных ударов военные ликвидировали около десяти захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинские воины опубликовали в соцсети. На видео можно увидеть, как бойцы ВСУ наносят меткие удары по захватчикам, которые обустроились в полуразрушенном частном секторе.

Также читайте: Враг ведет наступательные действия на 5 направлениях, самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут, - Генштаб ВСУ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Файно!
показать весь комментарий
20.04.2023 18:55 Ответить
Нужен напалм
показать весь комментарий
20.04.2023 18:57 Ответить
бачу-наскiльки добротнi будинки були в цьому помешканi...як зiпсували людям життя **визволителi**!
показать весь комментарий
20.04.2023 19:00 Ответить
Гинуть болотяники як мухи.
показать весь комментарий
20.04.2023 19:12 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показать весь комментарий
20.04.2023 19:15 Ответить
Орков не жалко. Украинские хорошие дома жалко...😏
показать весь комментарий
20.04.2023 20:24 Ответить
 
 