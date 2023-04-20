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ВСУ устроили "бавовну" врагу и ликвидировали с десяток оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Артиллеристы 3-й отдельной штурмовой бригады совместно с 1-ым механизированным батальоном устроили очередную "бавовну" оккупантам. В результате успешных ударов военные ликвидировали около десяти захватчиков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинские воины опубликовали в соцсети. На видео можно увидеть, как бойцы ВСУ наносят меткие удары по захватчикам, которые обустроились в полуразрушенном частном секторе.
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Leshek
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