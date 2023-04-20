2 509 17
Культура никогда не бывает вне политики, - художница, парамедик "Госпитальеров" Ева Ройтер. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Гостя "НАТО В ХАТУ" на Цензор.НЕТ – Ева Ройтер. В мирной жизни она училась искусствоведению, была художницей и участвовала в разработке компьютерных игр. Теперь Ева – парамедик батальона "Госпитальеры" с позывным "Планочкой". Как с искусства попасть на войну и бывает ли культура и искусство вне политики? Марина Данилюк-Ярмолаева и Ева Ройтер поговорят об искусстве во время войны и уважение на войне.
Трансляцию эфира смотрите на Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+4 Юрій Ан 612fed4e
показать весь комментарий20.04.2023 20:06
+3 Oresta Bartka
показать весь комментарий20.04.2023 20:14
+2 Oresta Bartka
показать весь комментарий20.04.2023 20:30
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
А художниця - фе.
Згідно правил глухих хуторів без світла, має були художникеня.
Дуйсно, художник, парамедик - не бачу різниці.
Правила мають бути єдині.
Кацап, ти себе здав...
Українська мова через те милозвучна, що не має зайвих подвоєнь і ідіотських суфіксів.