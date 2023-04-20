Культура никогда не бывает вне политики, - художница, парамедик "Госпитальеров" Ева Ройтер. ВИДЕО

Гостя "НАТО В ХАТУ" на Цензор.НЕТ – Ева Ройтер. В мирной жизни она училась искусствоведению, была художницей и участвовала в разработке компьютерных игр. Теперь Ева – парамедик батальона "Госпитальеры" с позывным "Планочкой". Как с искусства попасть на войну и бывает ли культура и искусство вне политики? Марина Данилюк-Ярмолаева и Ева Ройтер поговорят об искусстве во время войны и уважение на войне.

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