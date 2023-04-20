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война (46746) Данилюк-Ярмолаева (356)

Культура никогда не бывает вне политики, - художница, парамедик "Госпитальеров" Ева Ройтер. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Гостя "НАТО В ХАТУ" на Цензор.НЕТ – Ева Ройтер. В мирной жизни она училась искусствоведению, была художницей и участвовала в разработке компьютерных игр. Теперь Ева – парамедик батальона "Госпитальеры" с позывным "Планочкой". Как с искусства попасть на войну и бывает ли культура и искусство вне политики? Марина Данилюк-Ярмолаева и Ева Ройтер поговорят об искусстве во время войны и уважение на войне.

Трансляцию эфира смотрите на Цензор.НЕТ.

Смотрите: Украинские операторы дронов ликвидировали по меньшей мере 10 оккупантов в Донецкой области. ВИДЕО
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Топ комментарии
+4
Парамедикиня - воно скрепно, годиться.
А художниця - фе.
Згідно правил глухих хуторів без світла, має були художникеня.
Дуйсно, художник, парамедик - не бачу різниці.
Правила мають бути єдині.
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20.04.2023 20:06
+3
Усі війни велися не за золото і нафту. Усі війни велися і ведуться за культуру.
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20.04.2023 20:14
+2
Правопис не наполягає? В 30-х роках у Харкові працювала кацапська лінгвістична комісія, котра наближала українську мову до російської, вилучаючи з словників українські слова та замінюючи їх на російські, чи наближені до російських по звучанню. А ось те саме в хореографії - https://youtu.be/4LfkgG6kqzQ?t=86 Звідки в Українській культурі Донбасу взялася кадриль?! Зверніть увагу на костюми, ані русска-украінскіє. Це все має свою назву - "ми адін нарот". І це все відбувалося в 2020-му році.
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20.04.2023 20:30
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Парамедикиня - воно скрепно, годиться.
А художниця - фе.
Згідно правил глухих хуторів без світла, має були художникеня.
Дуйсно, художник, парамедик - не бачу різниці.
Правила мають бути єдині.
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20.04.2023 20:06 Ответить
"Згідно правил глухих хуторів без світла"?
Кацап, ти себе здав...
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20.04.2023 20:16 Ответить
о дурник міський вирішив щось ляпнути.
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20.04.2023 21:44 Ответить
Застав дурня Богу молитись. Правопис не наполягає на тій чи іншій формі фемінітиву. Він лише рекомендує. Виживе те, що приживеться.
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20.04.2023 20:18 Ответить
Правопис не наполягає? В 30-х роках у Харкові працювала кацапська лінгвістична комісія, котра наближала українську мову до російської, вилучаючи з словників українські слова та замінюючи їх на російські, чи наближені до російських по звучанню. А ось те саме в хореографії - https://youtu.be/4LfkgG6kqzQ?t=86 Звідки в Українській культурі Донбасу взялася кадриль?! Зверніть увагу на костюми, ані русска-украінскіє. Це все має свою назву - "ми адін нарот". І це все відбувалося в 2020-му році.
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20.04.2023 20:30 Ответить
******** правопис не подає перелік усіх фемінітивів. Тобто, не наполягає. Про наближення української до кацапської - то окрема історія, я лише відгукнувся на певний коментар.
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20.04.2023 20:43 Ответить
Жоден філолог не хотів би, щоб його донька стала членкинею.
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20.04.2023 21:33 Ответить
А на хера видумувати херню, якої немає в живій мові і яка ніколи не приживеться?
Українська мова через те милозвучна, що не має зайвих подвоєнь і ідіотських суфіксів.
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20.04.2023 20:33 Ответить
Вигадують ентузіасти, а не правопис. Чим Вам "кравчиня" не подобається?! Чи краще "кравчиха"?! Українській справді притаманні фемінітиви. Але тут підключилися всілякі ліваки-гендеристи-феміністи, і понапридумували.
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20.04.2023 20:41 Ответить
Ті ліваки сидять в академічних інститутах, ковиряють в носі і отримують не малі бюджетні кошти, замість отримати в зуби сапку і на рядки.
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20.04.2023 20:58 Ответить
Усі війни велися не за золото і нафту. Усі війни велися і ведуться за культуру.
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20.04.2023 20:14 Ответить
Ну, Черчиль свого часу теж про це казав.
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20.04.2023 20:19 Ответить
Черчилль? Це знали і Дарій, і Македонський, і Цезар.
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20.04.2023 20:39 Ответить
Звісно. Просто дехто необережно, чи по дурості порівняв Зе з Черчилем.
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20.04.2023 20:44 Ответить
І мову!
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20.04.2023 20:42 Ответить
Ресрпект!
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20.04.2023 20:27 Ответить
Тупорилий автор, хто така парамедикиня
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20.04.2023 22:00 Ответить
 
 