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Украинские операторы дронов ликвидировали по меньшей мере 10 оккупантов в Донецкой области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Уничтожение оккупантов в Донецкой области постоянно продолжается: операторы дронов 1 батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады ликвидировали с десяток российских захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликовано в соцсети.

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Jebacz ruZkih kurw!
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20.04.2023 20:19 Ответить
А отам кацапська голова покотилась?
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20.04.2023 20:36 Ответить
Або дупа поскакала. Тай, хрін з ними.
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20.04.2023 20:40 Ответить
Слава УКРАЇНІ
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20.04.2023 20:37 Ответить
....нахера надо было ехать сюда....сидели бы мирно дома и подыхали под забором от водки...но нет ...надо было припхаться сюда и показать всему миру "вяличее раиси"...
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20.04.2023 20:41 Ответить
В основному, на жаль, мимо
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20.04.2023 21:36 Ответить
 
 