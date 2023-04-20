Украинские операторы дронов ликвидировали по меньшей мере 10 оккупантов в Донецкой области. ВИДЕО

Уничтожение оккупантов в Донецкой области постоянно продолжается: операторы дронов 1 батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады ликвидировали с десяток российских захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликовано в соцсети.

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