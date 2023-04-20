На сессии Киевсовета требовали уволить депутата-взяточника по имени "НИКТО" - "слуга народа" Трубицын сказал, что это он. ВИДЕО

Фракция партии "УДАР Виталия Кличко" в Киевсовете требует отстранить подозреваемого в получении взятки депутата от председательства в комиссии, которая решает вопросы размещения объектов передвижной торговли.

Об этом на заседании Киевсовета заявил глава фракции партии "УДАР Виталия Кличко" Дмитрий Белоцерковец, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодняшнее заявление фракции партии "УДАР Виталия Кличко" в Киевсовете касается депутата-взяточника по имени "НИКТО". Потому что он никто и зовут его никак, но вреда Киеву это "никто" причинил на миллионы гривен. Он подозревается в получении взятки от деятельности передвижной торговли в Киеве. Убегал от НАБУ и сейчас пытается решить вопрос в судах. А главное – он до сих пор на свободе, потому что является представителем одной интересной фракции. Фракция "УДАР" требует отстранения этого депутата "никто" от председательства в комиссии", - подчеркнул Белоцерковец.

Не называя фамилии, Дмитрий Белоцерковец отметил, что вышеуказанный депутат вместе с работниками коммунального предприятия чинил препятствия для предпринимателей, которые хотели участвовать в торгах на право размещения объекта передвижной торговли. За допуск к торгам депутат и его подельники требовали деньги.

"Каким образом все это происходило: сообщники создали комиссию на КП, которой предоставили полномочия допускать или нет предпринимателей на торги. Для того, чтобы участвовать в торгах, нужно было заплатить деньги. Исходя из официальных материалов, взяточники получили $150 тыс. долларов за 10 точек передвижной торговли", - рассказал Белоцерковец.

По словам Белоцерковца, должность депутата, которого обвиняют во взятке, - глава комиссии Киевсовета, и связана с той же деятельностью, за которую его судят. "Эта комиссия продолжает работать и влиять на ту же сферу, в которой депутат "погорел" на взятке. Именно поэтому обязанность депутатов отстранить, а суда - посадить коррупционера", - отметил он.

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В свою очередь, депутат Киевсовета Владислав Трубицын заявил, что в своем выступлении Дмитрий Белоцерковец имел в виду именно его, и подчеркнул, что наоборот является борцом с коррупцией.

"Сразу раскроем карты, как говорится. Этот господин Дмитрий (Белоцерковец, – прим. ред.), он сейчас говорит обо мне лично. Происходит давление на меня, за мою позицию по борьбе с коррупцией в этом городе!" – сказал Трубицын.

Как сообщалось ранее, НАБУ задержало Трубицина на взятке в размере 1 миллион 260 тысяч гривен. Депутат попал в СИЗО, откуда вышел под залог 14,88 млн гривен. Также журналист Юрий Бутусов обнародовал документы, согласно которым в 2010 году Владислав Трубицын уже был судим за попытку совершения аферы.