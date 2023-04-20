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Расчет украинского ПТРК уничтожил российский танк. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Расчет ПТРК уничтожил вражескую БМП-1 в Песках Донецкой области. При этом украинские защитники ликвидировали танковый экипаж российских оккупационных войск. Выжившие - бежали сломя голову.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешного использования украинского оружия опубликована в соцсетях.
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+20 Sergej008
показать весь комментарий20.04.2023 20:47
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Героям слава!!!
Бачимо два БМП Першу підбили Екіпаж (3 особи) - вискочив Друга БМП втекла неушкодженою Питання: А де танк, екіпаж якого знищений?
А, все рівно приємно дивитись як кацапи горять!
Прямо як в анекдоті старому: "Дорогая редакция журнала "Вкусно с нами" Сердечно благодарим вас за прекрасный рецепт салата с авокадо и креветок Правда в нашем Зажопинске не было некоторых продуктов, поэтому мы авокадо заменили редиской, а креветки - жареным салом Однако салат получился вкусный"
БМП названа танком, ее экипаж 3 человека - уничтожен, спаслись (возможно) четверо из десанта на броне.