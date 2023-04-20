Расчет украинского ПТРК уничтожил российский танк. ВИДЕО

Расчет ПТРК уничтожил вражескую БМП-1 в Песках Донецкой области. При этом украинские защитники ликвидировали танковый экипаж российских оккупационных войск. Выжившие - бежали сломя голову.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешного использования украинского оружия опубликована в соцсетях.

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