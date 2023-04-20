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Спецназовцы ударили FPV-дроном по оккупантам: минус еще пять захватчиков. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Дрон подлетел вплотную к грузовику, возле которого стояло пять российских военных: спастись оккупантам не удалось. Более того, никто за беспилотником не охотился, не отгонял и не пытался сбить.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешного использования беспилотника опубликована в соцсети. На видео можно заметить, как беспилотник свободно подлетел к пятерке российских солдат, не ожидавших этого.
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Спасі, панімаішь, і сахрані!
за вдалу атаку дрона-камікадзе.(робоча назва)
отака атака заслуговує на винагороду і саме на винагороду де буде промовлятися за що саме.
чому не загальновійськові.
тому що тут головний чинник не мужність і не хоробрість.
тут вирішила все вправність.
але на цьому відео немає жодних доказів твердженню (припущенню), що, начебто, "врятуватись окупантам не вдалось".
Підтвердження знищення цілей на цьому відео відсутнє.