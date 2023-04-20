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Спецназовцы ударили FPV-дроном по оккупантам: минус еще пять захватчиков. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Дрон подлетел вплотную к грузовику, возле которого стояло пять российских военных: спастись оккупантам не удалось. Более того, никто за беспилотником не охотился, не отгонял и не пытался сбить.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешного использования беспилотника опубликована в соцсети. На видео можно заметить, как беспилотник свободно подлетел к пятерке российских солдат, не ожидавших этого.

Смотрите также: ВСУ с помощью дрона уничтожили пункт наблюдения оккупантов в Луганской области. ВИДЕО
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Топ комментарии
+18
Ой как красиво. Если бы ети черти не отвернули головы получился бы для их родственников отличный предсмертный снимок
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20.04.2023 21:06
+16
У ніх прі сєбе асвіщонниє іконкі св. ***** билі.
Спасі, панімаішь, і сахрані!
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20.04.2023 20:58
+15
Треба Резнікову на весілля таке зробити.
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20.04.2023 20:57
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Треба Резнікову на весілля таке зробити.
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20.04.2023 20:57 Ответить
У ніх прі сєбе асвіщонниє іконкі св. ***** билі.
Спасі, панімаішь, і сахрані!
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20.04.2023 20:58 Ответить
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20.04.2023 21:11 Ответить
Окупанти, які мають розум, заздалегідь викопують собі індивідуальні ями-могилки, і коли чують, що на них падає "камінь з неба" лягають в свої могили.
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20.04.2023 20:59 Ответить
ахахахахааааа!!!!! а шо с №балом у кацапов ????
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20.04.2023 21:02 Ответить
Вредно чихать во время короновируса
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20.04.2023 21:03 Ответить
И приносить на территорию Украины свой рашистский победовирус.
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20.04.2023 21:07 Ответить
Ой как красиво. Если бы ети черти не отвернули головы получился бы для их родственников отличный предсмертный снимок
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20.04.2023 21:06 Ответить
программа "розиграш"..улибнітєсь вас снімают
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20.04.2023 21:26 Ответить
Туди ублюдкам і дорога
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20.04.2023 21:16 Ответить
народ, поправте мене - було б добре щоб була нагорода суто в конкретному роду військ.

за вдалу атаку дрона-камікадзе.(робоча назва)

отака атака заслуговує на винагороду і саме на винагороду де буде промовлятися за що саме.

чому не загальновійськові.

тому що тут головний чинник не мужність і не хоробрість.

тут вирішила все вправність.
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20.04.2023 21:16 Ответить
Як варіант взяти приклад з авіації де є градація пілотів першого класу, вищого, майстер і т.д. Для операторів дротів щось подібне обовязково потрібно впроваджувати
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20.04.2023 21:22 Ответить
Прямое попадание прямо в солдата. Получил то, зачем пришел.
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20.04.2023 21:34 Ответить
СТРАЙК
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20.04.2023 22:37 Ответить
Эх жалко он и потом не снимает...)))
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20.04.2023 22:57 Ответить
Що "дрон підлетів" - на відео це видно,

але на цьому відео немає жодних доказів твердженню (припущенню), що, начебто, "врятуватись окупантам не вдалось".

Підтвердження знищення цілей на цьому відео відсутнє.
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21.04.2023 03:01 Ответить
Врядли там было -5. Максимум -2. Снаряд скорее всего было кумулятивным...
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21.04.2023 07:23 Ответить
 
 