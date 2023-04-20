Спецназовцы ударили FPV-дроном по оккупантам: минус еще пять захватчиков. ВИДЕО

Дрон подлетел вплотную к грузовику, возле которого стояло пять российских военных: спастись оккупантам не удалось. Более того, никто за беспилотником не охотился, не отгонял и не пытался сбить.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешного использования беспилотника опубликована в соцсети. На видео можно заметить, как беспилотник свободно подлетел к пятерке российских солдат, не ожидавших этого.

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