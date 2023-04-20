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Бутусов Юрий (3908) 56 отдельная мотопехотная бригада (43)

Уникальная швейная мастерская на базе 21-го батальона 56-й Мариупольской бригады производит амуницию, аналогов которой нет на балансе ВСУ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Оксана была владелицей ателье в Мариуполе, шила одежду для гражданских, пальто, свадебные и вечерние платья. Однажды ее попросили надеть морпехов на офицерский бал, с тех пор ее жизнь связана с армией. Впоследствии Оксана и сама вступила в ряды ВСУ.

Репортаж об уникальной швейной мастерской на базе батальона опубликовал на своем ютуб-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

После полномасштабного вторжения женщина с детьми оказывается под российской оккупацией. Оксана пешком выходит из Мариуполя, старшая дочь попадает в плен.

На фоне дефицита вещевого обеспечения в апреле прошлого года у командира ее батальона возникает мысль "а почему бы не открыть собственный швейный цех, если мы уже имеем такого профессионала с 20-летним опытом". Именно это дело, как рассказывает Оксана, помогла ей пережить потери и травматические события после 24 февраля.

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Сейчас она начальница ремонтной мастерской вещевого имущества взвода материального обеспечения в 21-м отдельном мотопехотном батальоне 56-й отдельной Мариупольской бригады ВСУ. Фактически она руководит уникальной швейной мастерской на базе батальона. Особенность производства в том, что портнихи шьют рюкзаки, подсумки и другую амуницию, аналогов которых нет на балансе ВСУ. Цех исходит из нужд конкретного бойца или подразделения, не дожидаясь официальных поставок Минобороны
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Топ комментарии
+12
Головне різникова з яйцями по 17 туди близько не підпускайте, бо розкраде, а що не вкраде то спаскудить!
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20.04.2023 21:08
+10
Вже ні. Бо понаїдали такі морди, що м'язи, які відповідають за сміх, не можуть деформувати мордовий жир на хоч якусь усмішку
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20.04.2023 21:27
+6
Лапочка, красунечка, сильна Людина.
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20.04.2023 21:16
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Головне різникова з яйцями по 17 туди близько не підпускайте, бо розкраде, а що не вкраде то спаскудить!
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20.04.2023 21:08 Ответить
А шо Квартал ...,есче смеетьтця?
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20.04.2023 21:09 Ответить
Вже ні. Бо понаїдали такі морди, що м'язи, які відповідають за сміх, не можуть деформувати мордовий жир на хоч якусь усмішку
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20.04.2023 21:27 Ответить
Я впевнений, що на відміну від деяких форумних "патріотів" які не досягли пенсійного віку, у пані Оксани немає часу для того, щоб кнопати свої коментарі в режимі 24/7.
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20.04.2023 21:15 Ответить
ну от у тебе знайшовся час тут висрати своє пук-пук)))
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21.04.2023 01:01 Ответить
Лапочка, красунечка, сильна Людина.
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20.04.2023 21:16 Ответить
резнікову не показуйте - продасть Вас разом із яйцями.. по 17
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20.04.2023 21:31 Ответить
а зеленим це не інтересно. їм краще купити хузнащо, у хузнаког, за хузнаскільки.
і не показати закупки на прозоро, бо ***** не на часі
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20.04.2023 21:35 Ответить
Неподобство! Без участі ОП з жирною долею? Це ж спекуляція, мародерство, торгівля на крові, і кримінальний злочин!
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20.04.2023 21:44 Ответить
Дівчина молодець!
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20.04.2023 21:54 Ответить
 
 