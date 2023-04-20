Уникальная швейная мастерская на базе 21-го батальона 56-й Мариупольской бригады производит амуницию, аналогов которой нет на балансе ВСУ. ВИДЕО

Оксана была владелицей ателье в Мариуполе, шила одежду для гражданских, пальто, свадебные и вечерние платья. Однажды ее попросили надеть морпехов на офицерский бал, с тех пор ее жизнь связана с армией. Впоследствии Оксана и сама вступила в ряды ВСУ.

Репортаж об уникальной швейной мастерской на базе батальона опубликовал на своем ютуб-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

После полномасштабного вторжения женщина с детьми оказывается под российской оккупацией. Оксана пешком выходит из Мариуполя, старшая дочь попадает в плен.

На фоне дефицита вещевого обеспечения в апреле прошлого года у командира ее батальона возникает мысль "а почему бы не открыть собственный швейный цех, если мы уже имеем такого профессионала с 20-летним опытом". Именно это дело, как рассказывает Оксана, помогла ей пережить потери и травматические события после 24 февраля.

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Сейчас она начальница ремонтной мастерской вещевого имущества взвода материального обеспечения в 21-м отдельном мотопехотном батальоне 56-й отдельной Мариупольской бригады ВСУ. Фактически она руководит уникальной швейной мастерской на базе батальона. Особенность производства в том, что портнихи шьют рюкзаки, подсумки и другую амуницию, аналогов которых нет на балансе ВСУ. Цех исходит из нужд конкретного бойца или подразделения, не дожидаясь официальных поставок Минобороны