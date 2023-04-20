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ВСУ уничтожили вражескую САУ, которая способна бить на расстояние 47 километров. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады опубликовали кадры работы артиллеристов: военные отработали по позициям армии России, уничтожив самоходную артиллерийскую установку "Пион". К слову, российская пушка "Пион" простреливала насквозь участок фронта вокруг Бахмута.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсети.
Запись довольно расплывчатая, но можно заметить 4 удачных попадания. В частности, по вражескому грузовику, по САУ "Пион". Кроме того, ВСУ успешно атаковали пехоту противника и российскую бронемашину.
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+19 Віктор Телецький ac6b1b3e
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+5 Олександр Савін d645dd8f
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по друге в 2 рази дешевше ніж зятьок олігарха варят пердула
по третє якби всі так піарились на передачі майна ЗСУ як рошенко то наші козаки були б оснащеніші ніж вояки Нати.
хоча краще звісно на крадені в лохторату гроші віллу в іспанії чи хранції прикупити, то святе для наших бариг та злодіїв при владі та мантіях.