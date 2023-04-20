РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11465 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине
16 274 12
ликвидация (1929) Бахмут (Артемовск) (1530) 28 отдельная механизированная бригада (137) САУ (141)

ВСУ уничтожили вражескую САУ, которая способна бить на расстояние 47 километров. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады опубликовали кадры работы артиллеристов: военные отработали по позициям армии России, уничтожив самоходную артиллерийскую установку "Пион". К слову, российская пушка "Пион" простреливала насквозь участок фронта вокруг Бахмута.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсети.

Запись довольно расплывчатая, но можно заметить 4 удачных попадания. В частности, по вражескому грузовику, по САУ "Пион". Кроме того, ВСУ успешно атаковали пехоту противника и российскую бронемашину.

Смотрите также: Спецназовцы попали FPV-дроном по оккупантам: минус еще пять захватчиков. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+19
по перше порох не 2 спартани з Британії завіз.
по друге в 2 рази дешевше ніж зятьок олігарха варят пердула
по третє якби всі так піарились на передачі майна ЗСУ як рошенко то наші козаки були б оснащеніші ніж вояки Нати.
хоча краще звісно на крадені в лохторату гроші віллу в іспанії чи хранції прикупити, то святе для наших бариг та злодіїв при владі та мантіях.
показать весь комментарий
20.04.2023 21:47
+8
показать весь комментарий
20.04.2023 21:22
+5
Гоша, в чем конкретно твоя претензия?
показать весь комментарий
20.04.2023 21:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
20.04.2023 21:22 Ответить
іпсо????
показать весь комментарий
20.04.2023 21:27 Ответить
Порошенко тільки два Спартани купив- які вже супутник. Притула- сотню. Бригадний комплект. Хлопці дякують. Броня це життя наших хлопців на передку а супутник - це оочі. не кажучі про сотні дронів від фонду Притули
показать весь комментарий
20.04.2023 21:34 Ответить
по перше порох не 2 спартани з Британії завіз.
по друге в 2 рази дешевше ніж зятьок олігарха варят пердула
по третє якби всі так піарились на передачі майна ЗСУ як рошенко то наші козаки були б оснащеніші ніж вояки Нати.
хоча краще звісно на крадені в лохторату гроші віллу в іспанії чи хранції прикупити, то святе для наших бариг та злодіїв при владі та мантіях.
показать весь комментарий
20.04.2023 21:47 Ответить
показать весь комментарий
20.04.2023 22:35 Ответить
видео ни о чем
показать весь комментарий
20.04.2023 21:27 Ответить
Красиво горить техніка-палає. москалику-да?
показать весь комментарий
20.04.2023 21:35 Ответить
ага, тільки таки відео сотні на добу....ти там теж палиш чи сидиш в глибокому диванному окопі як завжди?
показать весь комментарий
20.04.2023 21:44 Ответить
Гоша, в чем конкретно твоя претензия?
показать весь комментарий
20.04.2023 21:50 Ответить
Видно як "екіпаж" після перших пострілів "сделал ноги"
показать весь комментарий
20.04.2023 21:36 Ответить
Смерть кацапам!
показать весь комментарий
20.04.2023 21:54 Ответить
Героям слава !!!
показать весь комментарий
20.04.2023 22:25 Ответить
 
 