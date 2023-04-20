ВСУ уничтожили вражескую САУ, которая способна бить на расстояние 47 километров. ВИДЕО

Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады опубликовали кадры работы артиллеристов: военные отработали по позициям армии России, уничтожив самоходную артиллерийскую установку "Пион". К слову, российская пушка "Пион" простреливала насквозь участок фронта вокруг Бахмута.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсети.

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Запись довольно расплывчатая, но можно заметить 4 удачных попадания. В частности, по вражескому грузовику, по САУ "Пион". Кроме того, ВСУ успешно атаковали пехоту противника и российскую бронемашину.

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