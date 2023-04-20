В России под Тулой перевернулся ЗРК С-400 стоимостью 13 миллиардов рублей. ВИДЕО

Российский ЗРК С-400 стоимостью 13 миллиардов рублей лежит перевернутый в кювете. Зенитно-ракетный комплекс сначала ехал в колонне из восьми машин, но по дороге отстал и перевернулся. Дорогу на въезд и выезд из Тулы перекрыли, однако ЗРК лежит до сих пор на обочине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с ДТП опубликовали в соцсети.

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