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В России под Тулой перевернулся ЗРК С-400 стоимостью 13 миллиардов рублей. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом
Российский ЗРК С-400 стоимостью 13 миллиардов рублей лежит перевернутый в кювете. Зенитно-ракетный комплекс сначала ехал в колонне из восьми машин, но по дороге отстал и перевернулся. Дорогу на въезд и выезд из Тулы перекрыли, однако ЗРК лежит до сих пор на обочине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с ДТП опубликовали в соцсети.
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показать весь комментарий20.04.2023 21:54
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Молодой еще, неопытный, после второй каденции нучится и сделает
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Капець заголовок...а коли б дешевший був би то що не перекинувся б?
одна пускова, яку за годину поставили на колеса і вона поїхала далі.
рАіся також
Валюта "рублі"
Цензор, ви що реально Український ресурс?
солдатРашист-водій вже присідає на пляшку чи наштрикнутий на швабру.
- Совершенно справедливо. Закуривай, ребята!
- Бум, да, я понял.
- БАДА БУМ!