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В России под Тулой перевернулся ЗРК С-400 стоимостью 13 миллиардов рублей. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Российский ЗРК С-400 стоимостью 13 миллиардов рублей лежит перевернутый в кювете. Зенитно-ракетный комплекс сначала ехал в колонне из восьми машин, но по дороге отстал и перевернулся. Дорогу на въезд и выезд из Тулы перекрыли, однако ЗРК лежит до сих пор на обочине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с ДТП опубликовали в соцсети.

Смотрите также: Вражеский ЗРК "Бук" уничтожили артиллеристы вблизи Авдеевки. ВИДЕО
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Топ комментарии
+25
Шкода що не здетонувало
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20.04.2023 21:54
+19
НАТА-трєпєщі...
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20.04.2023 21:51
+16
надеюсь, ракеты в трубах тоже погнулись.
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20.04.2023 21:55
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НАТА-трєпєщі...
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20.04.2023 21:51 Ответить
щоб трезво зацінити що сталося, а в гривнях чи долярах це скільки?
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20.04.2023 21:51 Ответить
Примерно 5,9 в гривнях
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20.04.2023 22:03 Ответить
мілліардів???
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20.04.2023 22:08 Ответить
Ну да. Официальный курс ЦБ РФ на 21.04. 2023
UAH 10 = 22,0888
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20.04.2023 22:16 Ответить
дурні кацапи, за такі гроші таку дурню зробили...навіть наш зе б такого не зробив...
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20.04.2023 22:30 Ответить
навіть наш зе б такого не зробив...

Молодой еще, неопытный, после второй каденции нучится и сделает
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20.04.2023 22:42 Ответить
є така підозра, що йому світить тільки таке, якщо про яйця по 17, Чонгар і інше промовчить
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20.04.2023 22:45 Ответить
Тут ви майже баба Ванга. Так оманський нелох і так нічого не робив для обороноздатності Держави перед вторгненням.
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20.04.2023 22:55 Ответить
Он просто устал, отдихаіт!
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20.04.2023 21:52 Ответить
В Росії під Тулою перекинувся ЗРК С-400 вартістю 13 мільярдів рублів. ВIДЕО
==============
Капець заголовок...а коли б дешевший був би то що не перекинувся б?
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20.04.2023 21:52 Ответить
Ще пару мільярдів розпиляють на підняти та підмарафетити
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20.04.2023 22:11 Ответить
А те що якийсь МАЗ коштує як F 22 вас не дивує?
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20.04.2023 22:32 Ответить
то може дивізіон так коштує, а так - "да", смачний заголовок...
одна пускова, яку за годину поставили на колеса і вона поїхала далі.
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21.04.2023 15:40 Ответить
Закусивать нада!!! (с)
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20.04.2023 21:53 Ответить
Шкода що не здетонувало
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20.04.2023 21:54 Ответить
Таке відчуття, що там сірники та запальнички у дефециті...
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20.04.2023 22:37 Ответить
Бухати треба менше.
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20.04.2023 21:54 Ответить
Навпаки нехай більше бухають!
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20.04.2023 21:56 Ответить
надеюсь, ракеты в трубах тоже погнулись.
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20.04.2023 21:55 Ответить
очень жалко, что эта железяка не взорвалась...а то какой скрепный подарок козлорылым свиномардом кацапским мог быть...
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20.04.2023 21:57 Ответить
Рукожопы
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20.04.2023 22:00 Ответить
Символічно. Це наразі відбувається з усією кацапією.
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20.04.2023 22:00 Ответить
Шкода, що не бумкнуло.
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20.04.2023 22:01 Ответить
Як не прикро, але скоріше за все там не дуже серйозні пошкодження і після невеликого ремонту комплекс знову буде боєздатним.
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20.04.2023 22:02 Ответить
Я вас розчарую - пошкодження отримав не комплекс а тільки одна з його частин ( і не найважливіша і не найдорожча - ось якби радар навернувся тоді так а так не так).
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20.04.2023 22:26 Ответить
Он устал...
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20.04.2023 22:03 Ответить
пУтін з великої літери
рАіся також
Валюта "рублі"
Цензор, ви що реально Український ресурс?
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20.04.2023 22:14 Ответить
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20.04.2023 22:14 Ответить
Втомився! Ліг спочити!
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20.04.2023 22:17 Ответить
солдатРашист-водій вже присідає на пляшку чи наштрикнутий на швабру.
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20.04.2023 22:21 Ответить
Заголовок це просто бімба - але це не ЗРК перекинувся а одна пускова або транспортно-заряджальна машина зі складу цього ЗРК.
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20.04.2023 22:21 Ответить
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20.04.2023 22:49 Ответить
В Белгороде походу КАБ не захотела покидать родную гавань...
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20.04.2023 22:54 Ответить
та не комплекс, а тільки пускова установка і коштує вона набагато менше - не розпускайте брехню
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20.04.2023 23:21 Ответить
Вони там що курити всі покинули ?
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21.04.2023 00:15 Ответить
- Разрешите доложить, Христофор Бонифатьич. По-моему, дело - табак!
- Совершенно справедливо. Закуривай, ребята!
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21.04.2023 09:51 Ответить
- БУМ!
- Бум, да, я понял.
- БАДА БУМ!
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21.04.2023 09:55 Ответить
Алкашня за кермом , бо тверезих на росіі немає взагалі
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21.04.2023 01:13 Ответить
Эту громадину управлять .... надо иметь навыки , а этих нет . Набирают кого попало . И получается как попало .
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21.04.2023 03:43 Ответить
Ні, воно і є колісним
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21.04.2023 07:49 Ответить
Точно, сплутав з іншим
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21.04.2023 08:21 Ответить
Водитель сломал руку и госпитале проверили кровь , оказался выпивший - нетрезвый.
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21.04.2023 19:27 Ответить
Бывает.... Во времена моей службы аналогичная история была - под Масквой на первом кольце перевернулся транспорт с ракетами с-20, но была зима и в овраге снега было метра три...
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21.04.2023 10:04 Ответить
 
 