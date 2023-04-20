Охранники сделали мишень для ножей из дверей XVIII века в Киево-Печерской лавре. ВIДЕО
Видео Цензор.НЕТ Киевские новости
Дверь XVIII века в помещении охраны в Киево-Печерской лавре использовали вместо мишени для метания ножей.
Об этом сообщил и.о. директора заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информационной политики.
"Что оставляет после себя "русский мир" и его поклонники - последствия говорят сами за себя. На видео - помещение охраны, которым пользовались УПЦ МП. Своими глазами можете увидеть наручники на дверях. Древние двери XVIII века, которые использовались как мишень для бросания ножей", - говорится в сообщении под видео.
Нагадаємо, Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває з УПЦ МП договір про безоплатне користування Києво-Печерською лаврою. Таке рішення ухвалили через те, що релігійна організація порушила умови користування державним майном.
Ченці УПЦ МП мали залишити Лавру до 29 березня. Але вони заявили, що не збираються звідти йти.
В конце концов комиссия Министерства культуры и информационной политики по принятию-передаче государственного имущества начала работу в Киево-Печерской лавре 12 апреля.
Впоследствии комиссия обнаружила повреждения и разрушения одного из корпусов. По факту незаконного разрушения исторических построек правоохранители начали уголовное производство.
Пожалуйста, подождите...
Таке теж мало місце, але це точно не правило. Просто була скажена *русифікація* в освіті, на виробництві, в сфері торгівлі і побуту, і т.д., тим більше через телевізор, радіо, газети. І покоління - друге з українців, що перебрались до столиці як з під Києва, так і з провінції русифікувались значною мірою під тиском наративів що *українська мова - то село, а нормальниє люди в городах говорят по-русски*
Київ - не Крим, де мені в середині 90-их один мужичок пробував доводити, що він *корєнной кримчанин, 26 лет как их кузбасса переехал* )
Щодо метання ножів - то це одна з улюблених забав *казачков* та інших силовиків в рпц, в деяких з військовим досвідом, яких багато крутилось навколо рпцшних(тобто типу упц-мп) церков в Україні, не лише в Лаврі. Був же такий до Євромайдану в Лаврі *кукушка*, що здійснив напад на групу Альфи в квітні 2014. Невдовзі його поклав хтось з українських спецпризерів - снайперів...
- Нє прімут, поручік - Азія-с! (с)
йди полiкуйся, невiглас.
це в них традиційна «культура» - скрізь срач,
інакше для них не комфортно
Певно,Ткаченком призначений.
-Орден Рождества Христова 1 степени;
-Орден Преподобного Ильи Муромца 2 степени;
-Орден Святого равноапостольного князя Владимира (УПЦ МП) 3 степени;
-Орден «1020 лет Крещения Киевской Руси»;
С 2014 года он воевал за лднр против Украины. И сейчас активно работает на оккупированных территориях на оккупантов.
Чем УПЦ МП (как бы они себя ни называли) не враги. Такі речі необхідно враховувати і про них багато говорити.
якби ти було би не свинособакою Евгением, що захищає москальський сатанат РПЦ-КДБ,
а нормальним українцем Євгеном, ти б тут не гавкало та такi питання не задавало б.
По-перше я про патріархат слова не сказав.
По-друге я висловив свою думку про двері, тому що знаю у цьому толк.
По- третє саме ця як ви кажете "свінособака" захищає таких виродків як ви.