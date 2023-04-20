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Лавра (413) Министерство культуры и информационной политики (711) УПЦ МП (1456)

Охранники сделали мишень для ножей из дверей XVIII века в Киево-Печерской лавре. ВIДЕО

Видео Цензор.НЕТ Киевские новости

Дверь XVIII века в помещении охраны в Киево-Печерской лавре использовали вместо мишени для метания ножей.

Об этом сообщил и.о. директора заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информационной политики.

"Что оставляет после себя "русский мир" и его поклонники - последствия говорят сами за себя. На видео - помещение охраны, которым пользовались УПЦ МП. Своими глазами можете увидеть наручники на дверях. Древние двери XVIII века, которые использовались как мишень для бросания ножей", - говорится в сообщении под видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Комиссия Минкульта выявила очередные повреждения объектов культурного наследия в Лавре. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває з УПЦ МП договір про безоплатне користування Києво-Печерською лаврою. Таке рішення ухвалили через те, що релігійна організація порушила умови користування державним майном.

Ченці УПЦ МП мали залишити Лавру до 29 березня. Але вони заявили, що не збираються звідти йти.

В конце концов комиссия Министерства культуры и информационной политики по принятию-передаче государственного имущества начала работу в Киево-Печерской лавре 12 апреля.

Впоследствии комиссия обнаружила повреждения и разрушения одного из корпусов. По факту незаконного разрушения исторических построек правоохранители начали уголовное производство.

Читайте: Всемирный конгресс Украинцев поддержал освобождение святынь от УПЦ МП
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Топ комментарии
+47
не всі у кого є паспорт громадянина України є українцями. Уж тим більше не в Києві, куди було понавезено дуже багато росіян в 20 столітті. Наприклад ті самі "корєнниє кієвлянє" - це як правило діти понавезеної в 30х-50х русні.
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20.04.2023 22:48
+21
Та акаюча мерзота, котра хамила мені при вході був точно не українець. Попи завезли для охорони «казачковв». Погугліть-фактів передостатньо.
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20.04.2023 23:41
+20
Сами же орков пустили. А потом даже 9 лет воны не хотели их вышвырнуть. Я уверен что там больше половины старинных вещей уже нету только нам об етом не говорят
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20.04.2023 22:56
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а крові на дверях нема? мож і мішень була?
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20.04.2023 22:42 Ответить
а ведь могли бы и в икону ХVIII века метать.
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20.04.2023 22:43 Ответить
А ще сумно, що вони скоріш за все Українці ..
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20.04.2023 22:45 Ответить
не всі у кого є паспорт громадянина України є українцями. Уж тим більше не в Києві, куди було понавезено дуже багато росіян в 20 столітті. Наприклад ті самі "корєнниє кієвлянє" - це як правило діти понавезеної в 30х-50х русні.
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20.04.2023 22:48 Ответить
А ти з яких ******?
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21.04.2023 08:25 Ответить
Що засвербіло? І традиційно - московський матюк. А можна б уже і окультуритися.
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21.04.2023 10:27 Ответить
Що ти верзеш і звідки ти випало? Що ти, на болотах, знаєш про корінних киян? Ті убLюдки, що штрикали ножами в історичні двері - понаїхавше биDло, як і такі рассуждальщіки про корінних киян!
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21.04.2023 09:06 Ответить
Чому злість і істерика, вас же це не стосується???
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21.04.2023 10:29 Ответить
*Наприклад ті самі "корєнниє кієвлянє" - це як правило...*

Таке теж мало місце, але це точно не правило. Просто була скажена *русифікація* в освіті, на виробництві, в сфері торгівлі і побуту, і т.д., тим більше через телевізор, радіо, газети. І покоління - друге з українців, що перебрались до столиці як з під Києва, так і з провінції русифікувались значною мірою під тиском наративів що *українська мова - то село, а нормальниє люди в городах говорят по-русски*
Київ - не Крим, де мені в середині 90-их один мужичок пробував доводити, що він *корєнной кримчанин, 26 лет как их кузбасса переехал* )

Щодо метання ножів - то це одна з улюблених забав *казачков* та інших силовиків в рпц, в деяких з військовим досвідом, яких багато крутилось навколо рпцшних(тобто типу упц-мп) церков в Україні, не лише в Лаврі. Був же такий до Євромайдану в Лаврі *кукушка*, що здійснив напад на групу Альфи в квітні 2014. Невдовзі його поклав хтось з українських спецпризерів - снайперів...
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21.04.2023 12:11 Ответить
Та акаюча мерзота, котра хамила мені при вході був точно не українець. Попи завезли для охорони «казачковв». Погугліть-фактів передостатньо.
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20.04.2023 23:41 Ответить
- Гаспада! А нє насрать лі нам в рояль?
- Нє прімут, поручік - Азія-с! (с)
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20.04.2023 22:45 Ответить
Добре що хоча б не срали під столом
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20.04.2023 22:46 Ответить
Прислужники сатани мають тепер відпрацювати мішенями на полігоні ЗСУ.
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20.04.2023 22:53 Ответить
У кацапів мішені специфічні.
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21.04.2023 05:54 Ответить
Пустите туда "Азов" вынести их накуй.
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20.04.2023 22:55 Ответить
Сами же орков пустили. А потом даже 9 лет воны не хотели их вышвырнуть. Я уверен что там больше половины старинных вещей уже нету только нам об етом не говорят
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20.04.2023 22:56 Ответить
Тренувалась фсбшна срань у рясах!
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20.04.2023 23:24 Ответить
То від надміру канонічності.
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20.04.2023 23:28 Ответить
Прибити пашу-мерседеса до тих дверей і заставити згвалтованих хористів кидати в нього ножами, слідуючого онуфрія і далі по списку.
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20.04.2023 23:50 Ответить
Ті хористи добровільно кар'єру робили. Як колись Ляшко з дитбудинківця в лідера політсили.
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21.04.2023 08:55 Ответить
Вандали. Всі кацапи та підкацапники- вандали.
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21.04.2023 00:10 Ответить
Вандали. Як там по їхньому «Какой поп - такой и приход».
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21.04.2023 00:23 Ответить
Двері трухлі, та й фарба 21 століття.
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21.04.2023 00:38 Ответить
мiзки в тебе трухлявi. фарба - це не так страшно, самi дверi старi, на територiї заповiдника, використовувати їх в якостi мішені - це варварство та дикунство.
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21.04.2023 07:19 Ответить
твоя розмова видає в тобі справжнього неграмотного варвара
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21.04.2023 14:38 Ответить
Якщо вони 18 століття- то 100% дубові. А дуб не гниє...
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21.04.2023 08:39 Ответить
Подивись на фото - трухляве дерево, справжня хвіртка
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21.04.2023 14:37 Ответить
придурку, в музеях, до твого вiдома, бiльшiсть експонатiв трухлявi, на деякi навiть дихати не можна, вони пiд склом, але це не робить iх менш цiними. якраз навпаки.

йди полiкуйся, невiглас.
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21.04.2023 15:23 Ответить
слухай, мора-задрипанець, якщо в тебе спадщина - фарбована хвіртка - то в тебе нема спадщини, забудь про неї, бабун
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22.04.2023 00:31 Ответить
а що чекати від рашистських свиней,
це в них традиційна «культура» - скрізь срач,
інакше для них не комфортно
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21.04.2023 01:41 Ответить
В О директора має оцінити збитки та писати заяву в поліцію.
Певно,Ткаченком призначений.
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21.04.2023 08:09 Ответить
На Пашу Мерседеса треба справу відкрити і нехай за все компенсовує. Багата ж потвора...
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21.04.2023 09:24 Ответить
Алексей Селиванов ярый промосковский, антиукраинский делец получил во времена Януковича от УПЦ ФСБ такие награды:
-Орден Рождества Христова 1 степени;
-Орден Преподобного Ильи Муромца 2 степени;
-Орден Святого равноапостольного князя Владимира (УПЦ МП) 3 степени;
-Орден «1020 лет Крещения Киевской Руси»;

С 2014 года он воевал за лднр против Украины. И сейчас активно работает на оккупированных территориях на оккупантов.

Чем УПЦ МП (как бы они себя ни называли) не враги. Такі речі необхідно враховувати і про них багато говорити.
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21.04.2023 10:06 Ответить
А де там написано що двері VIII? Один хтось пізд@нув і понеслось. Максимум початок XX. І що можна було би чекати від будки з охоронцями?
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22.04.2023 06:09 Ответить
.

якби ти було би не свинособакою Евгением, що захищає москальський сатанат РПЦ-КДБ,
а нормальним українцем Євгеном, ти б тут не гавкало та такi питання не задавало б.
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22.04.2023 08:30 Ответить
І взагалі, де автор статті? Я хочу особисто спитати, де рішення експерта ? Хватить нам напів правду закладать. А до цензор нет - перевіряйте свої джерела. Будьте професійними.
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22.04.2023 06:15 Ответить
Ось вам і результати. Я про двері, а ви мені про свінособак та патріархат.
По-перше я про патріархат слова не сказав.
По-друге я висловив свою думку про двері, тому що знаю у цьому толк.
По- третє саме ця як ви кажете "свінособака" захищає таких виродків як ви.
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22.04.2023 11:55 Ответить
 
 