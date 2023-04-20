Охранники сделали мишень для ножей из дверей XVIII века в Киево-Печерской лавре. ВIДЕО

Дверь XVIII века в помещении охраны в Киево-Печерской лавре использовали вместо мишени для метания ножей.

Об этом сообщил и.о. директора заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информационной политики.

"Что оставляет после себя "русский мир" и его поклонники - последствия говорят сами за себя. На видео - помещение охраны, которым пользовались УПЦ МП. Своими глазами можете увидеть наручники на дверях. Древние двери XVIII века, которые использовались как мишень для бросания ножей", - говорится в сообщении под видео.

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Нагадаємо, Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває з УПЦ МП договір про безоплатне користування Києво-Печерською лаврою. Таке рішення ухвалили через те, що релігійна організація порушила умови користування державним майном.

Ченці УПЦ МП мали залишити Лавру до 29 березня. Але вони заявили, що не збираються звідти йти.

В конце концов комиссия Министерства культуры и информационной политики по принятию-передаче государственного имущества начала работу в Киево-Печерской лавре 12 апреля.

Впоследствии комиссия обнаружила повреждения и разрушения одного из корпусов. По факту незаконного разрушения исторических построек правоохранители начали уголовное производство.

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