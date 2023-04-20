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Большинство украинцев и европейцев не поймут лидеров НАТО, если на саммите в Вильнюсе Украину не пригласят в Альянс, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 421-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Защита Украины – именно этому сегодня в Киеве были посвящены переговоры с главой НАТО Йенсом Столтенбергом. Защита всего международного порядка, основанного на правилах. Защита жизни. Готовимся к встрече "Рамштайна", и позиция господина Столтенберга важна. Готовимся к нашим активным действиям на фронте: они неизбежны. Готовимся к саммиту НАТО в Вильнюсе, который запланирован на лето этого года. Но его содержание прорабатывается уже сейчас именно на таких встречах, в контактах разного уровня, которые мы ведем с нашими партнерами.

Ни большинство украинцев, ни большинство европейцев, ни большинство жителей всего пространства НАТО не поймут лидеров Альянса, если на этом саммите в Вильнюсе не прозвучит заслуженное политическое приглашение для Украины в Альянс.

Украина все сделала для того, чтобы наша заявка была удовлетворена. Сложно даже сказать, чей вклад больше в европейскую и евроатлантическую безопасность, чем наших воинов… Украинцев и украинок, которые своей жизнью защищают свободу. Благодарю всех партнеров, которые нас в этом поддерживают", - сказал Зеленский.

Читайте также: Членство Украины в НАТО будет на повестке дня саммита в Вильнюсе, - Столтенберг
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Топ комментарии
+44
більшість українців і європейців не розуміють чому серед керівництва країни присутні двбойоби, зрадники і аферисти. вова, поясни.
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20.04.2023 23:23
+37
більшість може і не зрозуміє, бо ти їм очі засцяв. а свідома меншість розуміє причини відмови - треба менше красти. тобі
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20.04.2023 23:21
+33
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20.04.2023 23:29
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більшість може і не зрозуміє, бо ти їм очі засцяв. а свідома меншість розуміє причини відмови - треба менше красти. тобі
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20.04.2023 23:21 Ответить
більшість українців і європейців не розуміють чому серед керівництва країни присутні двбойоби, зрадники і аферисти. вова, поясни.
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20.04.2023 23:23 Ответить
Це точно. Тільки хрін він що пояснить. Він живе вже у іньшій реальності.... де він "найаялічннйший лідор" , "президент президентів" , його "всі обожнюють" й взагалі він "може" давати "поради" США, Британії, ЄС.
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20.04.2023 23:26 Ответить
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21.04.2023 01:32 Ответить
Більшість українців і європейців схвально поставляться, якщо на саміті НАТО попросять прибрати нахрін зсучену консерву Єрмака.
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20.04.2023 23:24 Ответить
Він не прибере дєрьмака….бо той здасть ЗЕ зразу.
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20.04.2023 23:26 Ответить
Тоді НАТО йому не бачити як свої вуха.
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21.04.2023 07:36 Ответить
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20.04.2023 23:29 Ответить
цей ссучений фсбщний кріт добре вписується до квартальних скоморохів
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21.04.2023 00:12 Ответить
😂😂😂😂😂😂
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21.04.2023 00:21 Ответить
пусть начнут з прибирання зсученої консерви Орбана. Это их парафия.
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21.04.2023 00:38 Ответить
єрмак виробляє стільки фокусів ( скільки йому надає цар ).
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21.04.2023 09:00 Ответить
Навпаки, всі європейці зрозуміють це. Є статут і його потрібно дотримуватись, а не всякі там "вихиляси" як привикли в Україні. Не може воююча країна бути прийнята в альянс. Мали час від 1991 до 2014. Тоді потрібно було думати.
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20.04.2023 23:24 Ответить
он говорит о политическом решении. Читаем внимательно
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21.04.2023 00:39 Ответить
Своє політичне рішення він вже показав під Чонгаром і в 2019-2022 при підготовці до війни. Європа наSрала на його політичні рішення. І підтримує Європа Україну тільки завдяки Америці. Я не знаю, як довго Америка буде ще терпіти цей ідіотизм української влади, але після 2024 в Америці все зміниться докорінно.
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21.04.2023 02:03 Ответить
аяказав
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21.04.2023 06:40 Ответить
Та ніхто нічого не дасть на тому саміті, Вова годі сцяти в очі, люди все бачать
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20.04.2023 23:25 Ответить
будь на его месте, вы бы говорили тоже самое. Что еще он должен сказать? не берите нас в нато??
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21.04.2023 00:40 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=IQsnuTq8vxc ЛАПІН: задумка Генштабу «вистрелила», наступний Рамштайн здивує, в Кремлі спалахнули нові інтриги! Хто тепер лох!
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20.04.2023 23:25 Ответить
від брехні ЄрЗе так важко відмовитися...
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20.04.2023 23:26 Ответить
.... пздц.... що він верзе.... Вова спустився б на землю з "олімпа" доки зовсім не поїхав головою....
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20.04.2023 23:29 Ответить
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20.04.2023 23:31 Ответить
25 грудня 2018 року в інтерв'ю Дмитру Гордону Зеленський на запитання, чи потрібні ми НАТО відповів: "Моя думка: я ніколи не ходжу в гості, коли мене не кличуть."

Вже перевзувся? Тріпло зелене.
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20.04.2023 23:35 Ответить
Насправді наш горе-кловун-президент не перевзувся і навіть не збирався, цей телепень і досі зачитує на камери виключно писанину Дєрмака. Тобто на загал, особливо для наших зарубіжних союзників, нібито й правильні заяви а в реальності все робиться для того вищим керівництвом країни щоб ті заяви залишились брехливими заявами. І союзники наші вже починають те розуміти і діяти відповідно.
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21.04.2023 00:51 Ответить
Та все вони вже давно зрозуміли. Хто нам винен за наш вибір, за те що стали "памперсом" між кацапією і цивілізацією ? Тому і використовують нас по-повній. Ми пішак на шахівниці, але з фантастичною перспективою. Наш хід панове чи холопи.
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21.04.2023 09:19 Ответить
Чому це не зрозуміють? Типу ми недостатньо розумні аби зрозуміти що в НАТО не беруть країни із автократичною формою правління, відсутньою свободою слова і тотальною корупцією котру очолюють агенти ворогів НАТО?? Особисто поставлюсь із розумінням до будь якого рішення голів саміту НАТО
Звичайно можливий варіант, що запросять але будуть тримати на порозі і це мабуть найвірогідніше..

до речі стаття в української вікі що до автократії було змінено 28 травня 2022 року і тепер вона є неповною. Так вже вийшло що російська версія є більш чесною і повною отже саме її у якості лікбезу на ніч і наводжу. А ви думайТЕ

Автокра́тия (др.-греч. αὐτο-κράτεια «самовластие, самодержавие»[1] или «единовластие», «единодержавие»[2], от αυτός «сам» + κράτος «власть») - одна из форм политического режима, основа которой стоит на неограниченном контроле власти одним лицом или же советом наподобие однопартийного парламента или президентской республики, решения которых не подлежат ни внешним правовым ограничениям, ни упорядоченным механизмам народного контроля (за исключением, возможной скрытой угрозы государственного переворота или народного восстания)[3].
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20.04.2023 23:40 Ответить
Я зрозумію. Бо брати у НАТО країну, у якій головують агенти Кремля - це божевілля.

Голови ЗЄрмаків на палях - і можна у НАТО.
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20.04.2023 23:49 Ответить
При чому тут агенти кремля ? Завести Троянського коня в НАТО ?! Тут правило "- Деньги вперед, утром - деньги, вечером - стулья или вечером - деньги, а на другой день утром - стулья." Хто буде у "мудрого наріда" наступним вождем ?
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21.04.2023 09:36 Ответить
Зеля, згадай як ти хохмив про ар-мо-вір? Вже забув?
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20.04.2023 23:56 Ответить
А наш лідєр уже што-та падпісал, уже прінят, ну там в Аманє !
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21.04.2023 09:40 Ответить
Сраний пісюніст і далі продукує пред'яви в стилі "закрийте небо над Україною"...
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21.04.2023 00:04 Ответить
А ты им объясни, как ты херишь все словия вступления, поставленные Западом, как 3.14-шь гумпомощь, как работаешь на два стула : вытягивая бабло с Запада и пердавая его рашке в виде покупок энергоносителей... как дежишь шпионов в фСБ у себя в комнате - может тогда и поймут: кто мудак - НАТО или ты ...
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21.04.2023 00:28 Ответить
ах ти ж мудак ... а в 19му, тебе виродка, в НАТО не зрозуміли,коли ти їх продинавмив.
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21.04.2023 00:53 Ответить
Мутна зелена пика, все робить щоб Україну ніхто не хотів бачити в НАТО, там одної корупціоної проросійської Угорщини вистачає.
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21.04.2023 01:09 Ответить
Брешеш как дышишь.... Прекрасно украинцы поймут.... Сколько ещё агентов рашки ты назначил на высшие должности? Как решаешь проблемы армии? Никак? Думаешь волонтёры и народ вытянет то на что ты х-й положил? Где разбор неудач и поражений? Где решение проблем ВЛК? Где планирование гос закупок для армии? Где стратегия развития армии? И много др...
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21.04.2023 01:31 Ответить
мені якось по боку чи буде Україна в нато чи не буде! нато могло би допомогти просто атакувавши ракову п е д е р а ц і ю, АЛЕ ЦЬОГО НЕ РОБИТЬ!! для чого тоді Україні таке нато???

ЧОМУ НІХТО НЕ НАПАДАЄ НА *********???? чи всі чекають, коли мосКАЛі почнуть "превентивно" срати своїми ядерними бомбами??? тільки тоді вже буде трохи запізно...
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21.04.2023 05:56 Ответить
НАТО-це обороний союз.
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26.07.2023 18:47 Ответить
да конечно, мечтают иметь в нато свору жадных и воровитых, корумпированных ж идов и нищий народ
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21.04.2023 06:11 Ответить
Не знаю, как США - но НАТО оказалось мыльным пузырем, причем дырявым. Не говоря о тупых необучаемых политиках типа Макрона. НАТО оказалась поражена бюрократией, как ржавая банка в земле, пролежавшая 50 лет без движения.
В НАТО рвутся чиновники и бюрократы, равно как и тормозят с той стороны - чиновники и бюрократы, т.к. просто не хотят делиться местами, офисами, зарплатами, бюджетами и т.п.
С военной т.з. ЗСУ сегодня превосходят по боевому опыту любую армию НАТО. Всё, что нужно ЗСУ - это не членство, а современное оружие и боеприпасы. Если это будет - то не нужно и членство в НАТО и фиктивные "гарантии". Т.к. все эти гарантии ничего не стоят на практике.
Не нужно рваться в НАТО - нужно выгрызать у них зброю, арту та летаки. Членство - це *****.
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21.04.2023 06:58 Ответить
Я тоже думаю, что если не примут в НАТО, это не будет катастрофой. А если Рашка падет по-настоящему, чего НАТО очень не хочет, то в жопу это НАТО.
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21.04.2023 07:06 Ответить
Так Столтенберга Ермак встречал, Буратино видосик записывал или я не всё видел?
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21.04.2023 07:09 Ответить
Якби у нас був будь-який інший президент крім Зелі, вже були б у НАТО.
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21.04.2023 07:47 Ответить
Цей обдолбаний сикун уже не може говорити за більшість українців, тим більше за більшість європейців (!). Клоун-голобородько
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21.04.2023 08:22 Ответить
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21.04.2023 09:09 Ответить
янелохмнесорокдва - не лицедей... он враг Украины... равно как и дерьмак (папаня из гру), падлюкин-подоляк (брат - в разведке кацапии), буданов - трахаемый гогилашвили, завербованным на кацапии и внедренным в Украину вместе с его телкой и потом продвинутый прямо под янелохмнесорокдва...
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21.04.2023 09:13 Ответить
Він просто косить під дурачка, шифрується
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21.04.2023 09:45 Ответить
Цю тему вже обсосували сто разів. Поки країна має військові дії на своїй території з невизначеним терміном закінчення, ніякого вступу бути не може. Бо це автоматична участь альянсу у війні. А такі заяви тільки псують відносини з заходом. Додати сюди скандали з закупівлями, гуманітаркою, просування корупційних, антиекологічних, антиєвропейських законів в угоду олігархам, і ми не приєднаємось ні до НАТО ні до ЄС ніколи. Особливо з такою тупою монобільшістю яка вірить у бидломарафони які монополізували телебачення знищивши всі нормальні медіа.
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21.04.2023 10:37 Ответить
 
 