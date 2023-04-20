Большинство украинцев и европейцев не поймут лидеров НАТО, если на саммите в Вильнюсе Украину не пригласят в Альянс, - Зеленский. ВИДЕО
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Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 421-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Защита Украины – именно этому сегодня в Киеве были посвящены переговоры с главой НАТО Йенсом Столтенбергом. Защита всего международного порядка, основанного на правилах. Защита жизни. Готовимся к встрече "Рамштайна", и позиция господина Столтенберга важна. Готовимся к нашим активным действиям на фронте: они неизбежны. Готовимся к саммиту НАТО в Вильнюсе, который запланирован на лето этого года. Но его содержание прорабатывается уже сейчас именно на таких встречах, в контактах разного уровня, которые мы ведем с нашими партнерами.
Ни большинство украинцев, ни большинство европейцев, ни большинство жителей всего пространства НАТО не поймут лидеров Альянса, если на этом саммите в Вильнюсе не прозвучит заслуженное политическое приглашение для Украины в Альянс.
Украина все сделала для того, чтобы наша заявка была удовлетворена. Сложно даже сказать, чей вклад больше в европейскую и евроатлантическую безопасность, чем наших воинов… Украинцев и украинок, которые своей жизнью защищают свободу. Благодарю всех партнеров, которые нас в этом поддерживают", - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Вже перевзувся? Тріпло зелене.
Звичайно можливий варіант, що запросять але будуть тримати на порозі і це мабуть найвірогідніше..
до речі стаття в української вікі що до автократії було змінено 28 травня 2022 року і тепер вона є неповною. Так вже вийшло що російська версія є більш чесною і повною отже саме її у якості лікбезу на ніч і наводжу. А ви думайТЕ
Автокра́тия (др.-греч. αὐτο-κράτεια «самовластие, самодержавие»[1] или «единовластие», «единодержавие»[2], от αυτός «сам» + κράτος «власть») - одна из форм политического режима, основа которой стоит на неограниченном контроле власти одним лицом или же советом наподобие однопартийного парламента или президентской республики, решения которых не подлежат ни внешним правовым ограничениям, ни упорядоченным механизмам народного контроля (за исключением, возможной скрытой угрозы государственного переворота или народного восстания)[3].
Голови ЗЄрмаків на палях - і можна у НАТО.
ЧОМУ НІХТО НЕ НАПАДАЄ НА *********???? чи всі чекають, коли мосКАЛі почнуть "превентивно" срати своїми ядерними бомбами??? тільки тоді вже буде трохи запізно...
В НАТО рвутся чиновники и бюрократы, равно как и тормозят с той стороны - чиновники и бюрократы, т.к. просто не хотят делиться местами, офисами, зарплатами, бюджетами и т.п.
С военной т.з. ЗСУ сегодня превосходят по боевому опыту любую армию НАТО. Всё, что нужно ЗСУ - это не членство, а современное оружие и боеприпасы. Если это будет - то не нужно и членство в НАТО и фиктивные "гарантии". Т.к. все эти гарантии ничего не стоят на практике.
Не нужно рваться в НАТО - нужно выгрызать у них зброю, арту та летаки. Членство - це *****.