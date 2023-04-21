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Россияне сбросили на село Федоровка Донецкой области 500-килограммовую авиабомбу. Она не разорвалась. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бомба упала в 150-200 метрах от домов жителей Федоровки Бахмутского района. Село находится в 1,5 километрах от линии фронта. В нем до сих пор живут люди, в том числе и дети.

Об этом идет речь в сюжете Громадського, сообщает Цензор.НЕТ.

Местный житель Денис рассказал журналистам, как ощутил падение бомбы.

"Это было где-то или в час ночи, или в два ночи. Прилетает самолет, и в среднем 10-12 секунд отсчитываешь. Если ничего не произошло - то... А тогда вот 150 или 200 метров от дома - эта воронка. Просто почувствовал, как весь дом поднялся, на землю обратно упал. И крыша еще секунд, наверное, 10-15 садилась на место", – говорит он.

Также читайте: На подлете к Киеву уничтожены около 8 вражеских беспилотников, - КМВА

Неразорвавшаяся авиабомба ФАП-500 так и лежит на стадионе сельской школы.

Россияне сбросили на село Федоровка Донецкой области 500-килограммовую авиабомбу. Она не разорвалась 01Россияне сбросили на село Федоровка Донецкой области 500-килограммовую авиабомбу. Она не разорвалась 02

Федоровку постоянно обстреливают – это время селяне пересиживают по погребам.

"Когда лезут, во дворе выйти даже страшно. Пули свистят. Месяца два назад пуля залетела в хату и холодильник прошила. Всем возможным стреляют", - говорит Денис.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 185 050 человек (+630 за сутки), 3668 танков, 2827 артсистем, 7126 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Огороды селян усеяны боеприпасами. Они собирают их, перед тем как начать работать на земле.

Россияне сбросили на село Федоровка Донецкой области 500-килограммовую авиабомбу. Она не разорвалась 03Россияне сбросили на село Федоровка Донецкой области 500-килограммовую авиабомбу. Она не разорвалась 04

В Федоровке остаются 26 человек, в том числе трое детей Дениса и его супруги Виктории. Ребятам 9 месяцев, 8 лет и 9 лет. Семья уже дважды выезжала из села – в первый раз на Днепропетровщину, во второй раз на Волынь. Но каждый раз возвращалась из-за нехватки денег. Больше уезжать из Федоровки семья не собирается.

Смотрите: Украинские операторы дронов ликвидировали по меньшей мере 10 оккупантов в Донецкой области. ВИДЕО

Детальнее о том, как живут люди в 1,5 км от линии фронта, смотрите в сюжете "Громадського".
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Топ комментарии
+11
Та дітей хоч віддайте подалі від фронту.
І про нестачу грошей-є великі питання.
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21.04.2023 09:07
+9
зато в Белгороде все в порядке бомба ФАБ1500 взорвалась
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21.04.2023 09:15
+8
Мене такі люди дивують... 3 дитини, їдь хоч у Канаду = допоможуть, влаштовуйся, рости дітей, офіруй на ЗСУ... Ніт = будемо чекати...
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21.04.2023 09:30
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Правила форума Совет форумчан
Та дітей хоч віддайте подалі від фронту.
І про нестачу грошей-є великі питання.
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21.04.2023 09:07 Ответить
Все добре? З тобою я маю на увазі
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21.04.2023 09:42 Ответить
адміни, забаньте неадеквата.
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21.04.2023 10:12 Ответить
То може запросите родину до себе? Будите годувати? Дасте безкоштовно пожити, дітей троїх повдягаєте.... Інколи краще жувати, ніж говорити
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21.04.2023 10:37 Ответить
А що під обстрілами вони гроші вирощують...
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21.04.2023 10:46 Ответить
Я думаю що з попередніх двох місць його спровадили за бухалово.
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21.04.2023 11:03 Ответить
Є багато варіантів. Але хоча якщо ваша ціль тількі язиком потріпати....
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21.04.2023 11:21 Ответить
Вони як ВПО отримують в евакуації 13 тисяч на родину, цього навіть достатньо щоб виняйти дом в селі та на їжу, не кажучі про гуманітарку.
Не кажу вже про те щоб виїхати за кордон, лежень якийсь...
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21.04.2023 12:23 Ответить
САМЕ ТАК!!!! Я де кому вже це замахався казати. Чи можливо деякі коментатори вважають, що в Федоровці вони ********** бульше? Можливо у них там бізнес-салон краси приміром....
14 тис на сім'ю, хати по селам можна знайти навіть безкоштовно-і хай занімаються тим чим зараз в Федоровці. Саджають огороди, живність тримають....
Приємно що серед коментаторів є розумні люди які думають логічно
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21.04.2023 12:52 Ответить
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21.04.2023 09:10 Ответить
Надо вернуть хозяину!
Со взрывателем....
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21.04.2023 09:11 Ответить
Бомба 1950 года изготовления... Вторая с конца армия мира...
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21.04.2023 09:12 Ответить
Це не значить, що у них немає нових бомб. Бомбу зробити - простіше простого.
Утилізують свій непотріб нашим коштом.
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21.04.2023 09:20 Ответить
Я бы не говорил "проще простого". Это не блинчики на сковородке жарить и не лепить голубцы.
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21.04.2023 09:45 Ответить
І що ж такого високотехнологічного є у звичайній фугасній авіабомбі, які ще у Другу світову масово робили всі воюючі армії?
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21.04.2023 10:20 Ответить
Изношенность оборудованя, которое эксплуатируется с 50 годов. Ну подумайте сами, стали бы рабссияне возится с таким старьем, тротил в которых уже становится опасным из-за выделения тротилового масла, если есть в наличии более новые и не такие проблемные бомбы?

При хранении боеприпасов, снаряженных тротилом сырцом, наблюдается вытекание тротилового масла, приводящее к сниженню пло1ности и прочности разрывного заряда, что делает такие боеприпасы опасными и неполноценными при стрельбе (отказы). У артиллерийских снарядов и мин это может быть причиной преждевременных взрывов при выстрете. Неполные взрывы и отказы обычно объясняются тем, что маслянистые прнмеси, заполняя эаэор между взрывателем и разрывным зарядом, загораживают последний, а в случае проникновения во взрыватель пропитывают детонатор и делают его пло.хо восприимчивым к капсюлю-детонатору. Преждевременные же разрывы можио объяснить тем, что при вытекании из снарядов маслянистых примесей нарушается монолитность разрывного заряда, он становится пористым, вследствие чего при выстреле могут произойти опасные перемещения взрывчатого вещества.
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21.04.2023 10:39 Ответить
"Калібри" теж на обладнанні 50-х років роблять? Хто сказав, що у русні зовсім немає нових станків? Бомба - не ракета. Простий металевий корпус, заливка вибухівкою і детонатор, який є самою складною частиною бомби. Можна робити навіть в кустарних умовах, маючи листовий метал, електрозварювання, токарні станки і достатньо вибухівки, з чим у русні проблем немає зовсім.
І до чого тут деградація вибухівки? Бомби не снаряди, ними не стріляють. Ударних навантажень на них немає аж до влучання в землю. Можна скидати на "авось", вартість авіаційного керосину співставна з вартістю утилізації "за регламентом".
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21.04.2023 10:48 Ответить
Не надо половой орган мужчины сравнивать с пальцем. Причем тут "Калибры"?
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21.04.2023 11:06 Ответить
Ви стверджуєте, що станки для виробництва ФАБ у них ще з 50-х років, тоді як же вони роблять набагато більш складні та ********* "Калібри" і "Ланцети"? Та вони ще й Т-90, "Тигри", "Тайфуни" випускають, а це вже машини, не діжки сталеві з детонаторами. Складну ******* техніку можуть, а примітивну - ні. Щось не сходиться.
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21.04.2023 11:12 Ответить
Станок для ФАБ и станок для Калибров один и тот же? Поздравляю, мистер Эдиссон...
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21.04.2023 11:15 Ответить
Якщо русня змогла зробити станок для "Калібрів", у чому проблема зробити станок для ФАБів?
І у вас є точні відомості, що русня не має станків для ФАБів, крім зроблених у 50-х роках?
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21.04.2023 11:44 Ответить
Віктор Телецький ac6b1b3e Вам уже объсяснил. Приходите на сайт когда ФАБ-500 в гараже на коленке сделаете.
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21.04.2023 11:50 Ответить
Ну і ви на сайт не заходьте, поки у русні є чим і з чого нас обстрілювати. Має ж скоро закінчитись, за вашою логікою.
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21.04.2023 12:07 Ответить
Вам уже написали что старых советских запасов как грязи. Читать не Ваше? Ваше только муть всякую писать?
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21.04.2023 12:10 Ответить
"Калібри", "Кинжали", "Ланцети", Х-101, Р-500 до "Іскандера", 57Э6-Е до "Панциря-С" - то з савєцьких запасів?
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21.04.2023 12:19 Ответить
Мы говорим о ФАБ-500!!! Вася, не тупи. Прости, конечно за грубость, но ты же не воспринимаешь аргументы... У тебя все на одном станке изготавливается!!! Как можно так тупить???
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21.04.2023 12:27 Ответить
Як країна, що може виготовляти поки що єдині в світі перевірені в бою гіперзвукові ракети (а також власні цивільні автомобілі) бути не в змозі налагодити виробництво залізних діжок з примітивними детонаторами? На трубному заводі в Ліпецьку цілодобово міни для мінометів клепають, а це виріб набагато більш відповідальний, ніж бомба. Яка проблема бомби почати робити? У всій росії немає станків, щоб лист сталевий гнути? Або вибухівки замало? Чи всіх зварювальників на війну відправили? І Ковровський мехзавод вже під забудову ТРЦ пустили?
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21.04.2023 12:34 Ответить
И что что первые? Испытали, хорошо. Где серийное производство? Если рашисты по Украине гатят из всего что под руку попалось, то ГДЕ ЭТИ ВУНДЕРВАФЛИ??? На дне вместе с крейсером "Мацква"?
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21.04.2023 12:43 Ответить
Це наше щастя, що у них з електронікою дуже погано, тільки тому високоточна зброя робиться у малій кількості. Та з примітивними засобами (набої, гранати, міни) у них жодних проблем. Це нам в пакетах допомоги включають БК для стрілецької зброї, русня гатить з автоматів невпинно і без оглядки на запаси, тому що забезпечення стабільне і в повному обсязі. А кулю зробити важче, ніж бомбу: там точність обробки потрібна.
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21.04.2023 12:49 Ответить
Капец... То виробляют, то не виробляют. То мужской половой орган длинный, то майка короткая.... Вы, батенька, графоман.
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21.04.2023 12:57 Ответить
Де "не виробляют"? Все роблять, чогось мало, чогось багато. ФАБ - не нанотехнологія, отже, можна робити у великій кількості. Ресурсів вдосталь, засоби теж є.
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21.04.2023 13:01 Ответить
Почему тогда бомбы 50-х годов применяют, а не новые? Бомбу сделать сложнее, чем пулю и целиком патрон... Хотя кому я говорю... Человеку, который считает что все оружие изготавливается на конвейере для стрелкового оружия... Вас в ваше пионерское детство водили на патронный завод на экскурсию и поэтому у Вас такие обширные знания о производстве всех видов вооружений?
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21.04.2023 13:07 Ответить
Вже казав, повторюю: утилізація. Ця бомба іржава, згнила б остаточно, вибухівка розклалась би через ще десять років зберігання. А так скинули на якесь село - і клопоту немає. Вибухнула - добре, ні - от нехай тепер хохли своїх саперів женуть, її піднімати, вивозити, підривати десь. А вона раптом в дорозі вибухне.
Чому ви вирішили, що я певен, ніби вся зброя на одному конвеєрі робиться? Щоб ракету виготовити, треба багато конвеєрів. Корпус, двигун, сервоприводи, система керування, боєголовка - це все окремі вироби, які складаються з тисяч деталей, великих і малих. Кожну деталь теж треба виготовити. Це не тільки конвеєри, це окремі заводи. Один робить компоненти двигуна (дюзи, камери згоряння, паливні насоси), другий - компоненти сервоприводів (двигуни, редукторні механізми). А ще є багато стандартних деталей (резистори, конденсатори, підшипники, мікросхеми, дроти), з якими через санкції у русні виникли великі проблеми. Тому що стандартні компоненти роблять спеціалізовані заводи, які крім ВПК постачають їх ще десяткам інших галузей.
А що таке бомба? Зігнуті листи металу з привареними стабілізаторами з обрізків тих самих листів, і простий механізм детонатора. Ну і вибухівка, яку русня чорт знає скільки тонн на добу кожного дня робить.
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21.04.2023 13:17 Ответить
Вернемся к паторнам. Так будет понятнее. Так вот авиационные патроны ОФЗ к 30-мм авиационным пушкам имеют клеймение на донце гильзы "184" и диаметрально противоположно "15". По аналогии со стрелковым оружием какзалось бы надо год изготовления и номер партии патрона, правильно? Но это были цифры о номере завода-изготовителя и партии гильзы. А на патроны БТ к этим же пушкам стояли такие же цифры "55" и "606" и это тоже были цифры о номере завода-изготовителя и партии гильзы. Так вот что интересно: реальный номер партии и год изготовления патрона в сборе находился на бумажном вкладыше внутри цинка.
А Вы мне про бомбы и ракеты на одном заводе... Не умничайте больше там, где этого не надо.
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21.04.2023 13:34 Ответить
А як же мінометні міни на трубному заводі? Не може бути такого, нам знову набрехали?
Ви впевнені, що у росії тільки совєцькі запаси? Русня була впевнена у "Кієвє за трі дня" і "встрєчать будут караваямі". Результат?
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21.04.2023 13:47 Ответить
ОФАБы 50 годов изготовления и постоянные поиски боеприпасов у своих "союзников" вроде Северной Кореи.
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21.04.2023 13:51 Ответить
Танки, артилерію і авіацію у "союзників" русня теж шукає?
Су-34, яких чимало позбивали вже, випускаються з 2008 року. А літак - це щось складніше за бомбу. Як так, літаки випускають, а бомби не можуть?
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21.04.2023 13:53 Ответить
Общее количество Су-34М, построенных в 2022 году, составило десять единиц, а общее количество изготовленных по контракту 2020 года - 14 самолетов. Общее количество построенных Су-34 достигло предположительно 153 единиц, включая семь опытных и предсерийных самолетов.
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21.04.2023 13:59 Ответить
Непогано як для країни, що навіть бомбу виготовити не може.
Підкажіть, а скільки бойових літаків побудувала Україна за всі роки незалежності?
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21.04.2023 14:01 Ответить
Вася, не прикидывайся дурачком. В Украине есть заводы по изготовлению боевых самолетов?
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21.04.2023 15:21 Ответить
Звісно що ні. А от у тупої русні, у якої бомби немає де робити крім як на зношеному обладнанні 50-х років, чомусь є. "Включая семь опытных и предсерийных самолетов". Значить, русня не тільки робить літаки, а ще і модернізує їх. А це означає випуск нових деталей, на які старі станки не розраховані. Звідки ж взялись у русні нові станки, якщо навіть авіабомби роблять на обладнанні 50-х років?
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21.04.2023 15:27 Ответить
Ты опять мухи с котлетами мешаешь? А скажи мне лучше сколько в Украине авиаремонтных заводов, которые помогают держать в исправном состоянии наши боевые самолеты и скольео было отремонтировано на них?
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21.04.2023 15:32 Ответить
Не знаю, скільки їх серед живих залишилось після бомбардувань, і не повинен знати. Знаю, що у русні точно жоден не постраждав. Взагалі жодне підприємство, пов`язане з ВПК не зазнало руйнувань внаслідок дій України. Санкції нанесли на три порядки більше збитків на території росії, ніж ЗСУ.
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21.04.2023 15:36 Ответить
Львовский авиаремонтный завод (ЛДАРЗ) для МиГ-29, Запорожский авиаремонтный завод (МиГремонт) для Су-27 и Су-25, Одесский авиационный завод (ОАЗ) для Л-39, Николаевский авиаремонтный завод (НАРП) для Су-24, Ил-76 и АН-26,24, Луцкий ремонтный завод "Мотор" для ремонта двигателей РД-33 для МиГ-29.
Как ты думаешь, почему такое разделение заводов? Может все типы самолетов на одном заводе ремонтировать?
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21.04.2023 16:19 Ответить
Ремонтні заводи запчастини самі роблять?
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21.04.2023 16:21 Ответить
Ремкомплект да. Но ты не ответил на вопрос: почему все самолеты не ремрнтируют на всего одном заводе?
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21.04.2023 16:31 Ответить
Літак - складна машина, багато чого потрібно для ремонту. Різне обладнання, різні навички. Не може одна людина вивчити всі моделі. І навіть завод не зможе сам будь-який ремонт зробити. Якщо пошкоджена РЛС, її треба відправляти на радіолокаційний завод.
Але до чого це питання? Мова йде про те, що русня, маючи майже повний цикл виробництва бойових літаків і можливості будувати нові моделі літаків, не може не бути в змозі робити примітивну зброю на кшталт авіабомб і мін.
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21.04.2023 16:35 Ответить
Была бы способна, производила бы. ЧТО тут непонятного???
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21.04.2023 17:47 Ответить
їм не потрібно нічого виробляти, тих бомб як грязі у кацапів.
дуже гидко читати таких диванних експертів з ************** точкою зору, що у кацапів нічого немає і виробляють максимум патрони.....
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21.04.2023 11:20 Ответить
Блин...все страны принимают. И деньги вам,.и безопасность.Нет.под обстрелами детишек держат.Что с мозгами у людей?
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21.04.2023 09:12 Ответить
Так, приймають, але для нормального життя треба працювати і працювати добре.
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21.04.2023 09:16 Ответить
Вибачте...а де працювати не треба???ми в Україні працювали так що кітайці нас не догнали б.Щараз річ про безпеку.
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21.04.2023 14:14 Ответить
І? Родина не виїжджала з України. Там може і закордонних паспортів нема, щоб їхати. Допоможете зробити? Як можна давати поради абсолютно не знаючи ситуації? Дасте їм грошей щоб на перший час, поки допомогу оформлять? Які в нас цікаві люди, як-то кажуть, чужу біду по пальцях розведу, своя прийде - ради не дам...
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21.04.2023 10:42 Ответить
Так ти ж таа переживаєш, то візьми та дай.
Отой увалєнь тільки сидить і чекає щоб хтось дав.
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21.04.2023 10:53 Ответить
дурня все. В Польшу закордонний паспорт з трьома дітьми просто не потрібний. Волонтерський центр для біженців в кожному місті. Робота є в кожному місті. Важка чи не важка - вибір кожного. Але про дітей цей чоловік явно не думає. Інакше б не піддавав їх такій небезпеці. Дав Бог трьох - скористайся цим і спаси. Принаймні можеш їх відвезти ж в ту Польщу, а сам підписати контракт.
Мутний тип.
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21.04.2023 11:21 Ответить
Пускають без закордонних паспортів,з небезпечних міст.В любому місті України зверниться в протестанську чи евангельску церкву-там допоможуть с житлом,харчуванням.та іншим.Та що небудь роби.куди можешь звертайся але вивези детину з обстрілов
Потім ходити на цвинтар та звинувачувати себе-краше?
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21.04.2023 14:20 Ответить
Навіть засоби для смерті періодично ох@ївають з дикості кацапні та відмовляються працювати.
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21.04.2023 09:12 Ответить
Це така в Бєлгороді бабахнула?
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21.04.2023 09:13 Ответить
в Белгороде 1500 кг
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21.04.2023 09:16 Ответить
Скоріш за все.
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21.04.2023 09:18 Ответить
зато в Белгороде все в порядке бомба ФАБ1500 взорвалась
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21.04.2023 09:15 Ответить
А де про це можна почитати?дякую.
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21.04.2023 09:18 Ответить
Можеш особисто в Бородянку приїхати і подивитися, там від таких бомб багатоповерхівок у місті не лишилося.
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21.04.2023 09:20 Ответить
в соц сетях
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21.04.2023 09:20 Ответить
Прямо на Цензорі протягом ночі було кілька статей про каб у бєлгороді.

Кацапам вже роздали методичку вихваляти бомбу, що впала на їх же місто.
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21.04.2023 09:30 Ответить
В Белгороде как раз такая же упала! Если бы там упала 1500, там не машину на крышу закинуло, там и магазина того бы не было.
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21.04.2023 09:27 Ответить
Кажуть, вона також не вибухнула, бо напевно така ж стара та іржава була, як і ця на фото. Просто влучила у дорогу на великій швидкості.
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21.04.2023 14:34 Ответить
Оце так відчайдухи! Не розумію чому не виїжджають, у них ж троє дітей, вони можуть навіть закордон виїхати
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21.04.2023 09:19 Ответить
Того що він кацап-лежень звичайний. За кордоном треба працювати, подивись на нього.
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21.04.2023 09:22 Ответить
у Меня родственники в Германии работают
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21.04.2023 09:24 Ответить
Зконтактуй, нехай приютять страдальця.
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21.04.2023 09:25 Ответить
В России выросли продажи лекарств от диареи
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21.04.2023 09:22 Ответить
Мене такі люди дивують... 3 дитини, їдь хоч у Канаду = допоможуть, влаштовуйся, рости дітей, офіруй на ЗСУ... Ніт = будемо чекати...
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21.04.2023 09:30 Ответить
Вообщето как раз многодетные мужики и должны в первых рядах быть на фронте, а не байки расказывать про 3е детей. Ведь если убьют мужика у которого нет детей его род прервется. А этот уже наплодил. Как-то выживут, бог поможет. Мое субъективное мнение
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21.04.2023 10:26 Ответить
Боже береги эту семью и всех украинцев ! Переможем мы этих тварей ! Вернем свои земли . Отплачем погибших . СЛАВА ЗСУ!
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21.04.2023 09:30 Ответить
Бог дурням не допомагає.
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21.04.2023 09:32 Ответить
Живет как-то в Латвии, но бомбы на голову не падают, три украинки работают в магазине у родственницы, одна даже была юристом в Днепре..
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21.04.2023 09:39 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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21.04.2023 10:25 Ответить
Блин, прочная бомба оказалась. И это хорошо. А вот Дениса с детьми очень жаль...
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21.04.2023 10:38 Ответить
Ось за рахунок такіх як ти це Пеніс клєпає дітей і нічого не робить. І срать він хотів на тих дітей, до речі.
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21.04.2023 10:40 Ответить
Ну если он дважды выезжал в другие регионы, значит все же пробовал вывести семью. Ну а за мой счет он уже ничего не клепает. Я деньги только родителям (и то чаще вещами) и ЗСУ отправляю, прямых налогов я в Украине больше не плачу.
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21.04.2023 11:29 Ответить
А вивезти родину у безпеку та захистити її зі зброєю в руках не може? Виплат вистачило би на оренду житла. Чого він чекає? Дітей пожалів би.
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21.04.2023 11:17 Ответить
Можно ли такую бомбу использовать повторно? По сути это железная бочка со взрывчаткой. Можно вкрутить новый взрыватель и отправить обратно московитам?
Если нет, то можно её распотрошить и использовать вв для скидываемых с бпла боеприпасов?
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21.04.2023 12:18 Ответить
можно,как взрыватель снимешь и переберешь..
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21.04.2023 12:20 Ответить
ну, если будет совсем плохо - то да, если прям очень аккуратно и весьма дистанционно. но судя по складам с 2014 года на которые всем было насрать и те что повзрывали(сь) вдруг, у нас вообще все в ажуре. хотя если судить по депутатм \ судьям и т.п., отношению к госсобственности и ресурсам, то у нас как бы передовая экономика мира и ресурсов - просто завались.
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21.04.2023 19:21 Ответить
ой ай яй яй, прелэстно-вклад жопоруких мокш в победу Солдат Великой Ukrainy
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21.04.2023 12:19 Ответить
Бережи Вас Боже, земляки.
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21.04.2023 18:09 Ответить
Дибілко, ти жінку з малими дітьми відправ у безпечне місце.
Україна ніколи не переможе, бо більш як за 30 років українці не вивчили державної мови. Може треба нарешті якусь клепку мати?
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21.04.2023 19:05 Ответить
Наче ж є процедура примусового виселення ??
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21.04.2023 19:30 Ответить
 
 