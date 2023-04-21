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Японская певица Оно Аки исполняет на украинском языке гимн ОУН "Зродились ми великої години...". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Японская певица Оно Аки во время одного из своих выступлений исполнила гимн Организации Украинских Националистов "Зродились ми великої години..."

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись выступления Оно Аки опубликована в соцсетях.

Марш украинских националистов – песня, созданная на слова Олеся Бабия. Музыку приписывают Емельяну Нижанковскому, хотя без указания того в оригинале вопрос спорный. 1932 утверждена Проводом Украинских Националистов, руководящим органом ОУН, как гимн организации.

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Топ комментарии
+52
Дякуємо.
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21.04.2023 10:12
+51
Гарна пісня. Гарна співачка. Чудовий голос. Разом переможемо рашистів, усім світом.
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21.04.2023 10:14
+43
Оно Акі респект за позицію та підтримку...
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21.04.2023 10:16
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Дякуємо.
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21.04.2023 10:12 Ответить
а ще було відео, де японці, під гітару, співали пісню "дупин-*****"
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21.04.2023 12:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6fPlYyRCmQ0
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21.04.2023 12:43 Ответить
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21.04.2023 14:05 Ответить
Нарешті самураї прокидаються, і стають тими, ким вони є.
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21.04.2023 10:14 Ответить
Бандеро-японцами
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21.04.2023 11:41 Ответить
Знайшовся цілий плейліст з піснями Оно Акі для України https://www.youtube.com/playlist?list=PL4QZdjIkjfw3TCtzyPn_rucEQKt1Nxf-j
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21.04.2023 17:38 Ответить
Дякую, зберіг.
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21.04.2023 18:03 Ответить
Гарна пісня. Гарна співачка. Чудовий голос. Разом переможемо рашистів, усім світом.
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21.04.2023 10:14 Ответить
Оно Акі респект за позицію та підтримку...
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21.04.2023 10:16 Ответить
Курили повернуться додому!
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21.04.2023 10:18 Ответить
А деякі доморощені ''українці'' два слова українською не скажуть!
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21.04.2023 10:20 Ответить
Слава Украине!!! Аригато Aki сан
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21.04.2023 10:21 Ответить
Навіть японці здатні вивчити українську мову, а кацапи ні*уя. Щелепа їм заважає.
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21.04.2023 10:22 Ответить
в японській мові немає літери і звуку "л"
тому співачка вимовляє: порум'я, прекав, незрамні, прач, верикий
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21.04.2023 11:40 Ответить
Я думаю справа не в щелепі. Просто вони вважають себе арійцями і зневажають українців і мову, як і інші народності бувшого сссеру
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21.04.2023 14:43 Ответить
Раніше "катюшу" виконували . А ж ось і справжніх пісень почули. Респект Оно!
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21.04.2023 10:24 Ответить
кажуть "катюша" - то вкрадена і перероблена українська пісня
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21.04.2023 11:00 Ответить
Хіба тільки"Катюшу"? Ось ще
https://youtu.be/cJhIFaF1ZSg
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21.04.2023 11:09 Ответить
катюша тож не мокшанска композиция
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21.04.2023 12:10 Ответить
рашисты,сделайте себе харакири...
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21.04.2023 10:42 Ответить
сльози на очах
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21.04.2023 10:46 Ответить
так, душевно...
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21.04.2023 12:01 Ответить
Гарно, сердечно, проникливо до сліз. Дякуємо. А чи багато хто їх українців знаю цю пісню?!
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21.04.2023 10:48 Ответить
Японська співачка..
може співачка із Японії?
японамать..
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21.04.2023 10:48 Ответить
Ні, з кетаю - що за ви#бони?
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21.04.2023 11:04 Ответить
а есть разница???
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21.04.2023 12:09 Ответить
А що не так?
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21.04.2023 12:30 Ответить
А де вона виконувала? Чому обрізано кінцівку відео?
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21.04.2023 10:52 Ответить
є цілий плейліст з піснями Оно Акі для України https://www.youtube.com/playlist?list=PL4QZdjIkjfw3TCtzyPn_rucEQKt1Nxf-j
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21.04.2023 17:39 Ответить
Мабудь не усвідомлює змісту цих слів (інакше не було б такої лірики). Мелодійно, гарно, але..............
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21.04.2023 11:07 Ответить
та не думаю - такі пісні вибирають з сотні претендентів - ось плейліст Знайшовся цілий плейліст з піснями Оно Акі для України https://www.youtube.com/playlist?list=PL4QZdjIkjfw3TCtzyPn_rucEQKt1Nxf-j
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21.04.2023 17:41 Ответить
"Українцям" Зеленого клину буде приємно почути мову предків від сусідів японців.... Хоча які там українці? Все безповоротно помаскалене і остаточно зкацаплене... Що там казати про далекий Схід, якщо під боком Кубань...одні манкурти, кізяки-перекінчики...
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21.04.2023 11:22 Ответить
Тут головне, що творча чорна сволота представлятиме Україну на Євробаченні, а не справжня українка з "Колисковою"...
Видители эта не фармат, нам нужна пабеда!
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21.04.2023 11:33 Ответить
T skandal organizacja mordująca Polaków uznana za terrorystyczną. Ludzie gdzie wy macie rozum?
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21.04.2023 11:36 Ответить
Kiуdy i kim uznana? rosjanami? czy NKWS jakie w formie Ukraincow morowali Polskie wioski..i potem bylo duzo krwi..kim uznana?
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21.04.2023 15:48 Ответить
Слава Польщі. Слава Україні.
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21.04.2023 16:55 Ответить
так виконує, що зрозуміло що відчуває...
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21.04.2023 12:05 Ответить
Браво!!!
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21.04.2023 12:07 Ответить
..даже Японки могут выучить Ukrainian ..мокши с болот мацковии неисправимы...кроме монголо- татарского,мокшанского наречия ничего не могут...
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21.04.2023 12:08 Ответить
Пані Оно Акі подяка та повага!!!
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21.04.2023 12:13 Ответить
Душевно співає.
А потрібно в дусі "Баттотай"!
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21.04.2023 12:47 Ответить
Супер. Дякуємо!
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21.04.2023 13:01 Ответить
умница!хороший голос!все народы должны сейчас объединится вокруг Украины и помочь ей победить!
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21.04.2023 13:06 Ответить
Боже, яка наша мова співуча, у будь якому виконанні і будь ким.
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21.04.2023 13:14 Ответить
WAV
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21.04.2023 14:41 Ответить
До слёз....
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21.04.2023 17:29 Ответить
"бо плач не дав, свободи ще нікому, а хто Борець - той здобуває світ"!!!
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23.04.2023 12:08 Ответить
 
 