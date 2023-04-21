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Японская певица Оно Аки исполняет на украинском языке гимн ОУН "Зродились ми великої години...". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
Японская певица Оно Аки во время одного из своих выступлений исполнила гимн Организации Украинских Националистов "Зродились ми великої години..."
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись выступления Оно Аки опубликована в соцсетях.
Марш украинских националистов – песня, созданная на слова Олеся Бабия. Музыку приписывают Емельяну Нижанковскому, хотя без указания того в оригинале вопрос спорный. 1932 утверждена Проводом Украинских Националистов, руководящим органом ОУН, как гимн организации.
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тому співачка вимовляє: порум'я, прекав, незрамні, прач, верикий
https://youtu.be/cJhIFaF1ZSg
може співачка із Японії?
японамать..
Видители эта не фармат, нам нужна пабеда!
А потрібно в дусі "Баттотай"!