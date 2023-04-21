Японская певица Оно Аки исполняет на украинском языке гимн ОУН "Зродились ми великої години...". ВИДЕО

Японская певица Оно Аки во время одного из своих выступлений исполнила гимн Организации Украинских Националистов "Зродились ми великої години..."

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись выступления Оно Аки опубликована в соцсетях.

Марш украинских националистов – песня, созданная на слова Олеся Бабия. Музыку приписывают Емельяну Нижанковскому, хотя без указания того в оригинале вопрос спорный. 1932 утверждена Проводом Украинских Националистов, руководящим органом ОУН, как гимн организации.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Читайте также: Япония в 2023 году выделит Украине помощь в размере 3,5 млрд долларов