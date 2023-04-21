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Остин - Резникову перед "Рамштайном": Будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. ВИДЕО
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Министр обороны США Ллойд Остин провел встречу с украинским коллегой Алексеем Резниковым перед встречей в формате "Рамштайн".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Пентагона сообщил в Twitter.
"За последний год члены Контактной группы по вопросам обороны Украины предоставили Украине огромные возможности. Мы будем поддерживать их столько, сколько потребуется", - отметил он.
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+10 18c49ed2
показать весь комментарий21.04.2023 10:43
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показать весь комментарий21.04.2023 12:18
+8 Yaroslav Yurchenko
показать весь комментарий21.04.2023 10:43
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Пожалуйста, подождите...
А заголовок... Ну якось так хотілося б: "Остін - Резнікову перед "Рамштайном" дав у пику"
Бо задовбав.
Я думав це ключові слова...
Остін це теж має Пам'ятати !!!
Дуже цікаво