Остин - Резникову перед "Рамштайном": Будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. ВИДЕО

Министр обороны США Ллойд Остин провел встречу с украинским коллегой Алексеем Резниковым перед встречей в формате "Рамштайн".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Пентагона сообщил в Twitter.

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"За последний год члены Контактной группы по вопросам обороны Украины предоставили Украине огромные возможности. Мы будем поддерживать их столько, сколько потребуется", - отметил он.

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