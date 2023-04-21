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Десантники 79-й бригады уничтожили из ПТРК Javelin вражеский танк Т-90. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Десантники 79-й бригады из ПТРК "Javelin" уничтожили вражеский танк Т-90, который с помощью специального оборудования пытался совершить проход через минное поле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки десантников опубликована в соцсетях.

"Украинские десантники, обнаружили и точным пуском из ПТРК "Javelin" уничтожили вражеский Т-90 с минным тралом, пытавшимся осуществить проработку проходов в минных полях", - говорится в сообщении к видео.

Смотрите также: Украинский воин бросает гранату в укрытие оккупантов под поврежденным танком. ВИДЕО
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Топ комментарии
+37
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21.04.2023 11:31
+30
Я хвилююся - трал вцилів?
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21.04.2023 11:33
+24
А куда танк делся?
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21.04.2023 11:33
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21.04.2023 11:31 Ответить
А потім над Києвом неопізнані літальні об'єкти з'являються
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21.04.2023 12:41 Ответить
Я хвилююся - трал вцилів?
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21.04.2023 11:33 Ответить
вцілів. але відро шо на фаркопі танчика бовталось - вдрузки! )))
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21.04.2023 11:41 Ответить
Ви мене засмутили ... тепер відро жалко....
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21.04.2023 11:45 Ответить
за відро вищитають з оператора джавеліна )))
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21.04.2023 11:46 Ответить
Я готовий компенсувати оператору його "помилку".
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21.04.2023 11:51 Ответить
Класна перепалка стосовна циберки....
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21.04.2023 16:36 Ответить
Доставка лапатніков сразу на канцерт Кабздуна...
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21.04.2023 11:33 Ответить
А куда танк делся?
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21.04.2023 11:33 Ответить
Сховався за тралом.
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21.04.2023 11:40 Ответить
Знаменитый Копперфильд нервно курит от таких эффектов
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21.04.2023 11:43 Ответить
Это машинка перемещения в пространстве. Значит, такое предложение: сейчас мы нажимаем на контакты и перемещаемся к вам. Но если эта машинка не сработает, тогда уж Вы с нами переместитесь, туда куда мы скажем.
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21.04.2023 11:42 Ответить
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21.04.2023 12:01 Ответить
На все случаи жизни...
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21.04.2023 14:27 Ответить
Наши десантники так отджавелинили кацапский танк, что экипаж сразу оттралился
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21.04.2023 11:40 Ответить
Да -- ім мало не показалось .
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21.04.2023 11:42 Ответить
Думаю - їм взагалі нічого непоказалось.
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21.04.2023 11:46 Ответить
І там їм і місце!))))
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21.04.2023 20:44 Ответить
таке враження що москалів завантажили снарядами по самий люк і нагодували на дорогу квасолею...
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21.04.2023 11:42 Ответить
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21.04.2023 20:09 Ответить
це що особливості орківського бойового досвіду, тягнути танком трал з повним боєкомплектом
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21.04.2023 11:45 Ответить
Хотіли мабуть швидко взяти Берлін і помити ноги в Ла - Манші.
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21.04.2023 11:48 Ответить
кацапський трал треба не попереду штовхати, а зверху танка примотувать синьою ізолєнтою
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21.04.2023 11:48 Ответить
Орки будут кричать: "Мы же мирный танк, мы же разминировали, мы не стреляли... Это другое."
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21.04.2023 11:48 Ответить
Хлопці! Що ж ви натворили!!! Своїми руками прохід у мінному полі пробили! Бо від вибуху боєкомплекту танка могли спрацювать виставлені поряд міни Відкрили прохід кацапам Прийдеться вас голими колінами на гречку ставить - за погану роботу!
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21.04.2023 11:51 Ответить
а хто сказав що кацапошахіди доїхали до мінного поля
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21.04.2023 12:21 Ответить
Ну так я ж і не сказав що "доїхали" та "ініціювали" ! Я просто сказав "Ай-яй-яй!" "Стьоб" розумієш?На відео не видно детонації (щось "гупнуло" на краю посадки - метрів за триста) Але я не думаю що це - "ініціація" вибухом
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21.04.2023 12:37 Ответить
Гарно жахнув Джавелін, показово, а то рашистська пропаганда *******, що то все постанова. Еще ще сумніви орки, чи павтаріть?
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21.04.2023 11:51 Ответить
Прожарка мідіум. Ця страва називається м'ясо по ЗСУ танчик нафарширований уйобками кацапами
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21.04.2023 11:52 Ответить
Т-90 - елітний оркомангал
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21.04.2023 11:56 Ответить
Танкісти могли загинути. (Сарказм)
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21.04.2023 11:58 Ответить
В гавно!
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21.04.2023 11:59 Ответить
Больше похоже на наезд на мину.
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21.04.2023 12:02 Ответить
да, таку велетенську!
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21.04.2023 12:35 Ответить
в пакет вже нічого не нашкребуть.
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21.04.2023 12:09 Ответить
як що на т-90 чипляють трал ,то він вже повне лайно, то навіщо йому залишили БК
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21.04.2023 12:10 Ответить
ну кацапи наділи на нього "накидку" і він став невидимий для наших протитанкових комплексів
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21.04.2023 12:23 Ответить
Видео старое. Там говорилось, что на мину наехал.
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21.04.2023 12:21 Ответить
На цензорі є це відео.

https://censor.net/ua/video_news/3411613/rosiyiskyyi_tank_vybuhaye_na_mini_video_bezpilotnyka
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21.04.2023 12:29 Ответить
Отака цікава мінка - трал пропускає і тут вже і танчік, просто в дерьмо.
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21.04.2023 12:34 Ответить
За силуетом це навіть не танк, машина розмінування
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21.04.2023 12:37 Ответить
Одне і те саме під різними назвами цензуристи тулять:
"Десантники 79-ї бригади знищили із ПТРК "Javelin" ворожий танк Т-90. 21.04.23 11:29";
"Російський танк вибухає на міні. ВIДЕО безпілотника. 12.04.23 10:55".
Найобщики.
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21.04.2023 13:18 Ответить
так, а наступного тижня ще щось придумають на це ж відео....
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21.04.2023 14:06 Ответить
редактор на цензорі не встигає вичитувати тексти?

"намагався здійснити пророблення проходів в мінних полях" - чи не простіше було написати якось так: "... намагався робити прохід в мінних полях..."
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21.04.2023 13:20 Ответить
,,---долго над полем ботинок летал,,.
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21.04.2023 15:04 Ответить
не нашел я там Т-90 и Джавелина, вижу какую то бронемашину и работу 155мм снаряда ескалибур
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21.04.2023 16:11 Ответить
 
 