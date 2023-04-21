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Десантники 79-й бригады уничтожили из ПТРК Javelin вражеский танк Т-90. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Десантники 79-й бригады из ПТРК "Javelin" уничтожили вражеский танк Т-90, который с помощью специального оборудования пытался совершить проход через минное поле.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки десантников опубликована в соцсетях.
"Украинские десантники, обнаружили и точным пуском из ПТРК "Javelin" уничтожили вражеский Т-90 с минным тралом, пытавшимся осуществить проработку проходов в минных полях", - говорится в сообщении к видео.
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https://censor.net/ua/video_news/3411613/rosiyiskyyi_tank_vybuhaye_na_mini_video_bezpilotnyka
"Десантники 79-ї бригади знищили із ПТРК "Javelin" ворожий танк Т-90. 21.04.23 11:29";
"Російський танк вибухає на міні. ВIДЕО безпілотника. 12.04.23 10:55".
Найобщики.
"намагався здійснити пророблення проходів в мінних полях" - чи не простіше було написати якось так: "... намагався робити прохід в мінних полях..."