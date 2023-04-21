26 739 54
Украинский воин бросает гранату в укрытие оккупантов под поврежденным танком. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинский воин уничтожил нескольких оккупантов, прятавшихся под подбитым танком.
Как сообщает Цензор.НЕТ, боец подобрался вплотную к укрытию врага и бросил туда гранату.
Топ комментарии
+76 Павло Бубенко 9e42f340
показать весь комментарий21.04.2023 11:02
+66 shana
показать весь комментарий21.04.2023 10:59
+52 Андрій Прозвєнніков
показать весь комментарий21.04.2023 11:03
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
в Україні ....
Героям слава!!!
Але це не применшує професійність дій нашого воїна.
Могу конечно ошибаться, но отступить назад в воронку из которой он выходил, так же находясь под прикрытием гусеницы с катком, и сразу после взрыва встать и открыть автоматный огонь в межгусиничное пространство, было бы наверное более логично.
- Я не панімаю вашей свінячєго язика.
- Тоді лови гранату!
- Гик!!!
- Що ти гикаєш? Кажи впіймав чи ні?