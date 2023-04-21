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Украинский воин бросает гранату в укрытие оккупантов под поврежденным танком. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинский воин уничтожил нескольких оккупантов, прятавшихся под подбитым танком.

Как сообщает Цензор.НЕТ, боец подобрался вплотную к укрытию врага и бросил туда гранату.

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Топ комментарии
+76
Холоднокровність та витримка у нашого Воїна на висоті! Не у кожного вистачить волі й рішучості так грамотно діяти! Бережи себе, український Воїне!
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21.04.2023 11:02
+66
Он им аптечку бросил.
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21.04.2023 10:59
+52
Одноразову
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21.04.2023 11:03
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3-х очковый)))
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21.04.2023 10:59 Ответить
Та хто зна скільки він там "очков" порвал!!!
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21.04.2023 11:05 Ответить
Очки там уже были кадыровцами порваны)
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21.04.2023 11:46 Ответить
Он им аптечку бросил.
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21.04.2023 10:59 Ответить
Одноразову
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21.04.2023 11:03 Ответить
Ага від всіх хвороб
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21.04.2023 12:44 Ответить
угу - вовчу таку - ну я у санітарів лісу
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21.04.2023 15:51 Ответить
просто титан!
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21.04.2023 10:59 Ответить
мда, "Письма с Иводзимы"
в Україні ....
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21.04.2023 13:14 Ответить
красавчик...,,сколько же их там мразей
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21.04.2023 11:01 Ответить
Холоднокровність та витримка у нашого Воїна на висоті! Не у кожного вистачить волі й рішучості так грамотно діяти! Бережи себе, український Воїне!
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21.04.2023 11:02 Ответить
Ату їх, юродивих!
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21.04.2023 11:02 Ответить
Вітаю, вам лист.
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21.04.2023 11:05 Ответить
... й танк на надгробок.
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21.04.2023 11:06 Ответить
Помпєзно, як вони *******...
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21.04.2023 11:08 Ответить
Бінго!!!
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21.04.2023 11:07 Ответить
СТРАЙК!!!!!!
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21.04.2023 11:10 Ответить
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21.04.2023 11:10 Ответить
Кацапам этого не понять! По их, скрепной теории, надо было подойти в упор и закрыть выход грудью, как Матросов....
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21.04.2023 11:11 Ответить
Так останні слова Матросова: "Прокятый гололёд..."
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21.04.2023 11:35 Ответить
Воїну повага, будь обережнішим синку.
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21.04.2023 11:14 Ответить
Прямо майже в руки вручив.Получай рашист гранату.
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21.04.2023 11:15 Ответить
Попри те що на голову тупого орка капав розплавлений алюміній з палаючого двигуна
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21.04.2023 11:16 Ответить
то мабуть не алюміній, а термопокривало
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21.04.2023 12:02 Ответить
Пацаны,ловите!)
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21.04.2023 11:25 Ответить
Падло ще й відстрілюється ..Свині прийшли на нашу землю ще й не погоджуються з тим що їх тут будуть кінчати не дивлячись що це друга недоармія Світу
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21.04.2023 11:28 Ответить
орки у переважній більшості зовсім ненормальні - вирушити в іншу країну вбивати її людей, а потім самому там сдохнути, їм здається кращим виборам, ніж втекти від мобілізації, або, якщо не вдалося, обматюкати фюрера з його рабами воєнкомами та відсидіти, залишившись людиною, не ставши душогубом
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21.04.2023 11:30 Ответить
AMNESTY INTERNATIONAL

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21.04.2023 11:35 Ответить
Ловись кацапе великий та маленький..
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21.04.2023 11:41 Ответить
Тепер ти берик.
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21.04.2023 11:42 Ответить
полювання на бородавочника
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21.04.2023 12:01 Ответить
хробаки копошились в кублі... більше не будуть.
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21.04.2023 12:03 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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21.04.2023 12:04 Ответить
Вогнику не знайдеться?
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21.04.2023 12:06 Ответить
Як там кабдзон співав про моторолу - "был пацан і нєт пацана..."
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21.04.2023 12:07 Ответить
Зажарились
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21.04.2023 12:07 Ответить
Кидав красиво Однак це лише мені здалося що граната вилетіла назад і бахнула зовні - спереду коло лівої гусянки?
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21.04.2023 12:08 Ответить
Так, там щось не зрозуміле. І відео обривається раптово. не сіли ж в коптері акуми?!))

Але це не применшує професійність дій нашого воїна.
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21.04.2023 12:19 Ответить
Когда он подходил, по нему не стреляли, так как он был прикрыт гусеницей и катком и его не видели. А когда бросил гранату, то прыгнул туда, где стал виден через межкатковые промежутки и стал доступен как для пуль, так и для осколков от собственной гранаты ...
Могу конечно ошибаться, но отступить назад в воронку из которой он выходил, так же находясь под прикрытием гусеницы с катком, и сразу после взрыва встать и открыть автоматный огонь в межгусиничное пространство, было бы наверное более логично.
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21.04.2023 13:46 Ответить
щоб безпечно для себе відстрілюватись орку було потрібно просунути ствол між траками. у зворотньому випадку він міг отримати рикошет назад під танк від своїх же куль. тому щось то там летіло аде скоріше то небезпека для самого орка чим для нашого бійця. Уламки від гранати там теж погуляли добряче. це ж практично замкнуте приміщення.
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21.04.2023 16:58 Ответить
уламки від гранати нашому бійцю не загрожували, бо вибух мав бути нижче поверхні землі. розліт буде конусоподібний вверх.
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21.04.2023 17:01 Ответить
Возможно потому видео и обрывается, что он получил ранение либо пулевое, либо осколочное ...
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21.04.2023 13:52 Ответить
після того як наш воїн кинув гранату,рашист почав стріляти...де відео задимлене покадрово можна побачити спалах гранати
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21.04.2023 12:38 Ответить
Точку вибуху гранати вкажи!
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21.04.2023 13:11 Ответить
Під танком. Під лівою гусенею є отвір - от тудой і пішов вихлоп з вибуху гранатки.
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21.04.2023 13:35 Ответить
вибух на 19 секунді. коли все в диму стало. а орк походу відстрілювався. Хай би наш воїн не отримав поранень!
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21.04.2023 17:03 Ответить
Там ще орк відстрилювався наче
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21.04.2023 12:40 Ответить
Я не претендую на "істину" Просто висловив сумнів
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21.04.2023 13:10 Ответить
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21.04.2023 12:13 Ответить
Красава!
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21.04.2023 12:20 Ответить
Допоміг хробакам підсмажитися. )
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21.04.2023 12:52 Ответить
- Москалику, здавайся!
- Я не панімаю вашей свінячєго язика.
- Тоді лови гранату!
- Гик!!!
- Що ти гикаєш? Кажи впіймав чи ні?
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21.04.2023 13:11 Ответить
Получай фашист гранату.
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21.04.2023 14:44 Ответить
Держи гостинчик! (с)
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22.04.2023 08:39 Ответить
 
 