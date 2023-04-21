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Резников об ожиданиях от "Рамштайна": ПВО, боеприпасы и тренировки военных. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Министр обороны Алексей Резников рассказал об ожиданиях от сегодняшнего заседания в формате "Рамштайн".

Об этом он заявил в комментарии Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Мои ожидания очень просты. Получить заверения, что нас будут продолжать поддерживать. Что будут понимать наши приоритеты, это номер 1, противовоздушная оборона. Прежде всего – на земле, то есть ракеты, пусковые установки, еще больше и больше. Второе – боеприпасы к артиллерии, бронированные машины, продолжение их поддержки, ремонт, отделка и т.д., чтобы мы могли успешно выполнить наши планы.

И, конечно, тренировки наших военных не только ВСУ, а будут поднимать вопрос о включении в тренинговые программы наших ребят из Национальной гвардии, пограничной службы и Нацполиции", - сказал он.

По словам Резникова, будут просить европейских партнеров о том, чтобы они "изменили мандат" и имели право учить наших защитников.

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Топ комментарии
+10
взамін заберіть собі Рєзнікова і не повертайте !
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21.04.2023 12:05
+6
а що очікує яйцеголове чьмо від оборонпрому на чолі з сєпаром гусєвим?
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21.04.2023 12:06
+4
Воно ніяк не розуміє, що дадуть все, як воно перестане тирити.
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21.04.2023 12:10
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взамін заберіть собі Рєзнікова і не повертайте !
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21.04.2023 12:05 Ответить
Навіщо їм це чмо?
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21.04.2023 12:10 Ответить
це буде як диверсія проти НАТО: воно все розкраде і успішно розвалять, так що залиште вже собі таке чудо
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21.04.2023 18:09 Ответить
а що очікує яйцеголове чьмо від оборонпрому на чолі з сєпаром гусєвим?
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21.04.2023 12:06 Ответить
Воно ніяк не розуміє, що дадуть все, як воно перестане тирити.
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21.04.2023 12:10 Ответить
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21.04.2023 12:13 Ответить
і лотки для крадених яець
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21.04.2023 12:45 Ответить
А яйця, яйця по 17 грн. не обіцяли? Можливо для господарки ЗСУ в міністрество оборони резнікова пришлють з сотню курочок-несушок?
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21.04.2023 12:51 Ответить
тобто дадуть усе те, чого не закуповував твій їбучий дєрьмак із зе-лупою... так, яйце по 17?
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21.04.2023 13:46 Ответить
 
 