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Егери 68-й бригады захватили вражескую позицию и показали тела ликвидированных оккупантов. ВИДЕО 18+
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы 68-й егерской бригады захватили вражескую позицию и показали тела двух оккупантов, ликвидированных во время штурма.
Как сообщает Цензор.НЕТ, тело одного из оккупантов, вероятнее всего, разорвано артиллерийским или минометным выстрелом.
"68-я егерская бригада успешно провела штурм российских позиций", - говорится в комментарии к видео.
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+50 Игорь Авдиенко a13a2540
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как будто пєсню ісполняєт мнє Кабзон" (почти С)
Молимось за вас.
Яка чудова іграшка: ги-ги-ги-ги-ги-ги….
Воно не люди.