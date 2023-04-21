Егери 68-й бригады захватили вражескую позицию и показали тела ликвидированных оккупантов. ВИДЕО 18+

Бойцы 68-й егерской бригады захватили вражескую позицию и показали тела двух оккупантов, ликвидированных во время штурма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, тело одного из оккупантов, вероятнее всего, разорвано артиллерийским или минометным выстрелом.

"68-я егерская бригада успешно провела штурм российских позиций", - говорится в комментарии к видео.

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