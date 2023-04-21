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Егери 68-й бригады захватили вражескую позицию и показали тела ликвидированных оккупантов. ВИДЕО 18+

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы 68-й егерской бригады захватили вражескую позицию и показали тела двух оккупантов, ликвидированных во время штурма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, тело одного из оккупантов, вероятнее всего, разорвано артиллерийским или минометным выстрелом.

"68-я егерская бригада успешно провела штурм российских позиций", - говорится в комментарии к видео.

Также смотрите: Последствия вражеских обстрелов Донецкой области. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+50
чувак смотрит на себя со стороны
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21.04.2023 13:14
+47
Русня відпочиває, а їхали мачіть укропов.
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21.04.2023 13:14
+29
Ещё много придется уничтожить этого свинособачего чурбанья.
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21.04.2023 13:18
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чувак смотрит на себя со стороны
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21.04.2023 13:14 Ответить
наверно несколько секунд действительно смотрел на себя
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21.04.2023 13:30 Ответить
Русня відпочиває, а їхали мачіть укропов.
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21.04.2023 13:14 Ответить
100+, ..єхалі мачіть укропов...свалачєй
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21.04.2023 13:38 Ответить
И НАТОй ваевать. Токо хтоето *** знает
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21.04.2023 13:51 Ответить
ніхій по пілю шатітись без діла (мікіла азіров)
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21.04.2023 13:15 Ответить
підпісь - "...Кіля"
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21.04.2023 13:39 Ответить
Молодчаги хлопці,але блюр лишній,глянути б в оригіналі.
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21.04.2023 13:16 Ответить
Так там теж саме
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21.04.2023 13:18 Ответить
та там раздвоєніє лічності
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21.04.2023 20:04 Ответить
Я би сказав що "расчлинение личности".
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21.04.2023 23:37 Ответить
Відправились до пекла кацапи кончені 😠
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21.04.2023 13:18 Ответить
Ещё много придется уничтожить этого свинособачего чурбанья.
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21.04.2023 13:18 Ответить
"Де твоя голова, дебіл?!", - так один з азовців привітався у ворожому бліндажі під час зачистки десь на півдні.
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21.04.2023 13:18 Ответить
Сплять і сниться їм кобзон.
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21.04.2023 13:19 Ответить
"я віжу сон, мой удівітєльний сон
как будто пєсню ісполняєт мнє Кабзон" (почти С)
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21.04.2023 14:24 Ответить
Розенбаум поперхнулся...
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21.04.2023 14:43 Ответить
Ще один "кузьмічь прільох атдахнуть".
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21.04.2023 13:19 Ответить
Краще харошево русскаго може бути тільки зашкварений уззкій.
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21.04.2023 13:24 Ответить
с башкой знаково вышло
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21.04.2023 13:27 Ответить
Та да... якось невдобно, ...лять, палучілось...
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21.04.2023 13:40 Ответить
Дякуємо вам,наші захисники.
Молимось за вас.
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21.04.2023 13:29 Ответить
Одного орка как раз можно и жене и матери в разных пакетах отправить. Одна пельмени вторая дрова получит
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21.04.2023 13:30 Ответить
Та не тіла в кацапів. Трупи.
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21.04.2023 13:32 Ответить
Біосміття.
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21.04.2023 14:19 Ответить
В 21 веке сгинуть за царя *****. Кацапы - это застрявшее в Средневековье племя.
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21.04.2023 13:35 Ответить
«Труп врага всегда хорошо пахнет». (Авла Вителлий).
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21.04.2023 13:40 Ответить
Нємного пораскінул мозгамі... В прямому сенсі.
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21.04.2023 13:43 Ответить
Потерял лицо.
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21.04.2023 13:48 Ответить
упал лицом в грязь перед противником, непоррядок
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21.04.2023 13:55 Ответить
Влупила наша «Арта» - кацап без голови.
Яка чудова іграшка: ги-ги-ги-ги-ги-ги….
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21.04.2023 14:17 Ответить
ISKAL GDE UMERET I NASHIOL, NA CHUJOI ZEMLE KAK SABAKA!
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21.04.2023 14:21 Ответить
Гарний кацап- дохлий кацап. Майже цитата...
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21.04.2023 14:28 Ответить
башка убежать хотела... сама, без туші...
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21.04.2023 14:46 Ответить
Дохлых руцких много не бывает.
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21.04.2023 14:52 Ответить
Здорові живіть.
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21.04.2023 15:06 Ответить
як жило без голови, так і здохло
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21.04.2023 15:10 Ответить
где найти незаблюреній видос?
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21.04.2023 15:26 Ответить
..читав на кацапському Телеграмі одного кацапського льотчика транспортника, який написав..що з Ростова кожен день літаками 200-х відправяють... Так його смердячі заклювали у момент... і хохлом..і зрадником..і ІПСО ..і піна з рота. 300 тисяч українців вже у могилах...брешеш...!!. Він виклав відео ..як у літаку Іл-76 везуть повний літак... Брехня!! У нас нема рефрижераторів-літаків... .. Почитав... жахнувся... Висновок один. пАтерь в ВС РФ нет!!! А якщо є. то трошечки..трошечки..!!)))
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21.04.2023 15:36 Ответить
Предлагаю когда их зароют над каждым поставитть по "зубу дракона", а то вылезут опять, на хер валенок наденут, будут девушек пугать.
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21.04.2023 15:42 Ответить
Хм... Не вилізуть. Най просто стануть черноземом - нам ще там пшеничку вирощувати!!!
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21.04.2023 20:41 Ответить
Рашиский конструктор, відправте мамке, хай збирае замість водку жрати
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21.04.2023 20:20 Ответить
Мочіть усіх і ні в чому не сумнівайтеся!!!

Воно не люди.
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21.04.2023 20:40 Ответить
Здорового москаля прибили.
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21.04.2023 20:45 Ответить
йому та башка і так була зайвою
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21.04.2023 23:14 Ответить
Поховали москаля як собаку,видно руки,видно ноги,видно сраку.
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21.04.2023 23:41 Ответить
В этой бригаде, если не ошибаюсь воевал Россомаха (Олег Барна) ......Отпели воина сегодня в Михайловском соборе, вместе с командиром подраздела. Царство небесное воинам.
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22.04.2023 00:12 Ответить
Свинособаки демілітаризовані належним чином. Чудова робота!
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22.04.2023 05:57 Ответить
А почему пишут, что два тела оккупанта ликвидировано, в кадре видно что трое путинососовца отправились к кобзону или один живой остался
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24.04.2023 19:01 Ответить
Та яка різниця два чи три, хто тіх москалів рахує)))
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22.05.2023 15:18 Ответить
 
 