С погибшим в бою с оккупантами экс-нардепом Олегом Барной попрощались в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Михайловском соборе и на Майдане прошло прощание с бывшим нардепом Олегом Барной, который погиб, защищая Украину.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Проститься с Барной пришли десятки людей – родных, близких, друзей, побратимов, бывших коллег по парламенту.

Сначала состоялась служба в Михайловском соборе, затем церемония продлилась на Майдане.

"Барна погиб как герой. Первый пошел на штурм вражеских позиций, вел бой на расстоянии метра. Позицию взяли, но он остался в ней навечно", – 68-я бригада

Автор фото и видео Олег Богачук

Вместе с бывшим нардепом в последний путь провели командира егерского взвода 31-летнего Валерия Дорохова. Он, как и Барна, был родом из Тернопольской области.

Олега Барну похоронят 23 апреля в родном селе Белобожница Тернопольской области.



















































