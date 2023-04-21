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С погибшим в бою с оккупантами экс-нардепом Олегом Барной попрощались в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Михайловском соборе и на Майдане прошло прощание с бывшим нардепом Олегом Барной, который погиб, защищая Украину.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Проститься с Барной пришли десятки людей – родных, близких, друзей, побратимов, бывших коллег по парламенту.

Сначала состоялась служба в Михайловском соборе, затем церемония продлилась на Майдане.

"Барна погиб как герой. Первый пошел на штурм вражеских позиций, вел бой на расстоянии метра. Позицию взяли, но он остался в ней навечно", – 68-я бригада

Автор фото и видео Олег Богачук

Вместе с бывшим нардепом в последний путь провели командира егерского взвода 31-летнего Валерия Дорохова. Он, как и Барна, был родом из Тернопольской области.

Олега Барну похоронят 23 апреля в родном селе Белобожница Тернопольской области.

С погибшим в бою с оккупантами экс-нардепом Олегом Барной попрощались в Киеве 01

С погибшим в бою с оккупантами экс-нардепом Олегом Барной попрощались в Киеве 02
С погибшим в бою с оккупантами экс-нардепом Олегом Барной попрощались в Киеве 03
С погибшим в бою с оккупантами экс-нардепом Олегом Барной попрощались в Киеве 04
С погибшим в бою с оккупантами экс-нардепом Олегом Барной попрощались в Киеве 05
С погибшим в бою с оккупантами экс-нардепом Олегом Барной попрощались в Киеве 06
С погибшим в бою с оккупантами экс-нардепом Олегом Барной попрощались в Киеве 07
С погибшим в бою с оккупантами экс-нардепом Олегом Барной попрощались в Киеве 08
С погибшим в бою с оккупантами экс-нардепом Олегом Барной попрощались в Киеве 09
С погибшим в бою с оккупантами экс-нардепом Олегом Барной попрощались в Киеве 10
С погибшим в бою с оккупантами экс-нардепом Олегом Барной попрощались в Киеве 11
С погибшим в бою с оккупантами экс-нардепом Олегом Барной попрощались в Киеве 12
С погибшим в бою с оккупантами экс-нардепом Олегом Барной попрощались в Киеве 13
С погибшим в бою с оккупантами экс-нардепом Олегом Барной попрощались в Киеве 14
С погибшим в бою с оккупантами экс-нардепом Олегом Барной попрощались в Киеве 15
С погибшим в бою с оккупантами экс-нардепом Олегом Барной попрощались в Киеве 16
С погибшим в бою с оккупантами экс-нардепом Олегом Барной попрощались в Киеве 17
С погибшим в бою с оккупантами экс-нардепом Олегом Барной попрощались в Киеве 18
С погибшим в бою с оккупантами экс-нардепом Олегом Барной попрощались в Киеве 19
С погибшим в бою с оккупантами экс-нардепом Олегом Барной попрощались в Киеве 20
С погибшим в бою с оккупантами экс-нардепом Олегом Барной попрощались в Киеве 21
С погибшим в бою с оккупантами экс-нардепом Олегом Барной попрощались в Киеве 22
С погибшим в бою с оккупантами экс-нардепом Олегом Барной попрощались в Киеве 23
С погибшим в бою с оккупантами экс-нардепом Олегом Барной попрощались в Киеве 24
С погибшим в бою с оккупантами экс-нардепом Олегом Барной попрощались в Киеве 25
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Топ комментарии
+67
Таке враження, що Барна загинув, захищаючи лише одну політсилу, а не державу. Жодного представника діючої влади, чи інших парламентських фракцій. Хоча покійний був колшнім депутатом ВР. Спочивай з миром, Воїне!
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21.04.2023 14:45
+45
Вічна пам'ять Героям.
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21.04.2023 14:39
+42
Как жаль. Украина теряет лучших

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21.04.2023 14:39
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Вічна пам'ять Героям.
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21.04.2023 14:39 Ответить
r.i.p
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21.04.2023 14:39 Ответить
Как жаль. Украина теряет лучших

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21.04.2023 14:39 Ответить
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21.04.2023 14:39 Ответить
Помстимося за усіх!
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21.04.2023 14:40 Ответить
Таке враження, що Барна загинув, захищаючи лише одну політсилу, а не державу. Жодного представника діючої влади, чи інших парламентських фракцій. Хоча покійний був колшнім депутатом ВР. Спочивай з миром, Воїне!
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21.04.2023 14:45 Ответить
Колір не той... (((
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21.04.2023 14:49 Ответить
Дивився по "Прямому" церемонію. Там Порох сказав про українських гнид. Ось вам і відповідь - чому "Жодного представника діючої влади..."
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21.04.2023 15:05 Ответить
Барна был непримиримым и очень жестким оппонентом Зеленского и его холуев. Поэтому - закономерно, хоть и непорядочно.
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21.04.2023 15:16 Ответить
А що можна було очікувати, коли в 2019 році кацапські провокатори тягнибок і садовий особисто їздили по теперішньому Чортківському району, де балотувався Барна і агітували голосувати проти нього - за зеленого учасника програми розсміши гоміка Гевка.
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21.04.2023 15:45 Ответить
Герої не вмирають!Вічна пам"ять! (((
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21.04.2023 14:46 Ответить
Вічна пам'ять і слава героям і безмежна подяка. Треба робити так, щоб війна була максимально дистанційною. Але реальнсть така, завдяки вибору в 2019 році, що зараз гинуть найкращі, в контактному бою з огидними ворогами, дивлячись в ці мерзенні пики рашистської наволочі. А ті, через кого така війна, в таких масштабах, стала можливою, зараз заробляють на крові.
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21.04.2023 14:51 Ответить
С.У.М.
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21.04.2023 14:57 Ответить
Світлана пам'ять Пане Олеже🔱❤️🖤🔱 Героям СЛАВА 🥇🥇🥇🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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21.04.2023 15:00 Ответить
І жодного представника зе-влади!
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21.04.2023 15:08 Ответить
Да! Можна сказати що це справжній депутат. Царствіє йому небесне....
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21.04.2023 15:09 Ответить
Низький уклін та вічна пам'ять Герою-Захиснику!
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21.04.2023 15:15 Ответить
Покажите где на фото хоть один "зеленый"
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21.04.2023 15:28 Ответить
Нема ні бюторастів, ні свободи, ні самонемочі, не кажу вже про аваковсько-яценюкових злодіїв.
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21.04.2023 15:49 Ответить
Цікаво, чи є тут підписники огидного єрмаківського каналу ISLAND TV ?
Оце мордило Пєтров щось там гавкало про Барну.
Закрийте тому годованому Пєтрову пельку.
https://www.youtube.com/watch?v=UheT9AHff6E&ab_channel=ANNEKSIYANET
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21.04.2023 15:46 Ответить
Подивилася. Хтось вчора, здається, кинув посилання. Написала пару-трійко коментів тому цинічному брехлу!
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21.04.2023 16:07 Ответить
Ті єрмаківські лизуни мене давно забанили. Лазять по фітнесам, ресторанам, жеруть як не в себе - і корчать з себе патріотів.
За Барну Пятрову треба пику розквасити.
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21.04.2023 16:35 Ответить
Ніяка потвора з керівницва ВР не прийшла...
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21.04.2023 15:59 Ответить
Испанский стыд.. Почему то не удивлен.
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21.04.2023 16:21 Ответить
Слава Героям-захисникам! Віддали найдорожче - життя! Спочивайте в спокої! Вічна пам,ять!🌻🌻
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21.04.2023 16:10 Ответить
а Барна завжди був воїном - хоч і в стінах верховної Ради.гарячий,різкий на слово - але завжди прямолінійно чесний.Царство Небесне.
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21.04.2023 18:03 Ответить
Гинуть найкращі українці за нашу свободу.
Вічна пам'ять.
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21.04.2023 18:16 Ответить
І ні одніеї потвори від зелених гнид.
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21.04.2023 18:39 Ответить
 
 