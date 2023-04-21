С погибшим в бою с оккупантами экс-нардепом Олегом Барной попрощались в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В Михайловском соборе и на Майдане прошло прощание с бывшим нардепом Олегом Барной, который погиб, защищая Украину.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Проститься с Барной пришли десятки людей – родных, близких, друзей, побратимов, бывших коллег по парламенту.
Сначала состоялась служба в Михайловском соборе, затем церемония продлилась на Майдане.
"Барна погиб как герой. Первый пошел на штурм вражеских позиций, вел бой на расстоянии метра. Позицию взяли, но он остался в ней навечно", – 68-я бригада
Автор фото и видео Олег Богачук
Вместе с бывшим нардепом в последний путь провели командира егерского взвода 31-летнего Валерия Дорохова. Он, как и Барна, был родом из Тернопольской области.
Олега Барну похоронят 23 апреля в родном селе Белобожница Тернопольской области.
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Оце мордило Пєтров щось там гавкало про Барну.
Закрийте тому годованому Пєтрову пельку.
https://www.youtube.com/watch?v=UheT9AHff6E&ab_channel=ANNEKSIYANET
За Барну Пятрову треба пику розквасити.
Вічна пам'ять.