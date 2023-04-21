Рашисты в Мариуполе снимают фильм об оккупации города, - Андрющенко. ВИДЕО

Российские захватчики в Мариуполе начали снимать фильм об оккупации города.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

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"Оккупанты в Мариуполе начали снимать кино. "2022" об "освобождении" Мариуполя от мариупольцев и нормальной мирной жизни. Масштабная постановка пропагандо-дерьма. Вчера весь вечер Кальмиусский район слышал "игру" пулеметов и автоматов. Настолько громко зачищали. - "кино". Следующее что для усиления ПТСР горожан? Взорвать Драм театр? Сбросить бомбу с самолета на роддом?" – отметил он.

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