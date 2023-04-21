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Рашисты в Мариуполе снимают фильм об оккупации города, - Андрющенко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские захватчики в Мариуполе начали снимать фильм об оккупации города.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты в Мариуполе начали снимать кино. "2022" об "освобождении" Мариуполя от мариупольцев и нормальной мирной жизни. Масштабная постановка пропагандо-дерьма. Вчера весь вечер Кальмиусский район слышал "игру" пулеметов и автоматов. Настолько громко зачищали. - "кино". Следующее что для усиления ПТСР горожан? Взорвать Драм театр? Сбросить бомбу с самолета на роддом?" – отметил он.

Читайте также: В оккупированном Мариуполе российские захватчики начали воровать гранит, - Андрющенко
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Алкотреш.
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21.04.2023 15:28 Ответить
Вони завжди переписували історію по гарячих слідах. Як 2 травня в Одесі.
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21.04.2023 15:29 Ответить
Єрмак з Зеленським дуже допомогли Путіну в цьому...
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21.04.2023 15:43 Ответить
Що ви робили з тілами загиблих, прокляті чорти?????? Де тепер нам шукати наших загиблих???? Сукі, щоб під вами земля горіла, щоб над вами земля давила, щоб вас жрали черві и живых і мертвих, і вас і ваших ******** в!
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21.04.2023 20:10 Ответить
Скоты безумные. Мы вас всех убьем. Среди прочего, еще и за это.

Готовьте черные пакеты, мрази.
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22.04.2023 10:12 Ответить
Невже про власну окупацію Маріуполя? Просто, Орвел якийсь!
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22.04.2023 11:01 Ответить
Алкашня рашинська , вам недовго залишилось топтати украінську
землю , та вбивати украінців !
Здохнете всі , як скажені пси , бо ви не маєте морального права жити на цій землі 😡
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22.04.2023 13:08 Ответить
А в Україні на противагу кацапам є марафон єдиних новин. Це ж крутіше, будь-якого кіно. Чи не так?
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22.04.2023 15:48 Ответить
а что снято в Украине за все это время? есть хоть какой фильм?
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22.04.2023 18:14 Ответить
 
 