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война (46795) уничтожение (3834) Бахмут (Артемовск) (1531) 56 отдельная мотопехотная бригада (43) ВСУ (5149) 45 артиллерийская бригада (36)

Бои за Бахмут: артиллерия ВСУ успешно поразила позиции оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Совместная работа бойцов 45-й отдельной артиллерийской бригады и 56-й отдельной мотопехотной бригады дает эффективные результаты. Вместе с военными 229-го батальона территориальной обороны 127-й бригады, воины, по меньшей мере, четыре раза поразили позиции оккупантов. Так бойцы сначала нанесли два точных удара по вражескому окопу противника, а впоследствии попали и по бежавшим в посадки российским военным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские воины производят зачистку враждебной позиции. Бой снят благодаря украинскому дрону. Как сообщают в соцсети, где выложили видеоролик: "выжившие оккупанты пытались сбежать. Но недалеко..."

Смотрите: Российский танк за мгновение до уничтожения. ВИДЕО
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красиво... особенно в окопе... остальное не понятно с лесополосой
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21.04.2023 17:38 Ответить
мне вот прикольно что кричат если бы на Европу полезли....
ну, было бы.... как бы, а потом, вполне бы....
ну то есть остановили бы в Польше, а потом уже тупо вся эта падаль осталась бы без всего.
ну и привет как всегда - сотни тысяч дидов - "ой, мы тутай проездом, а где трамвай на Смердостополь та?"
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21.04.2023 17:47 Ответить
в том-то идело, что еслибы прошли Украину, то и Польшу с ФРГ прошли-бы со свистом - не было на 22й год в ЕС нормальных армий - они были в режиме консервации... путлер мог дойти до крайнего моря (как когда-то ето предок батый... хотел) но обломал зубы на подступах к Киеву, Чернигову, Сумам и Николаеву... а на подступах к ОДЕССЕ оно потеряло свой флагман и БДК
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21.04.2023 17:58 Ответить
мммм, Польщу би не пройшли, бо поляки щось таки не знають за вибирання арахамійок, соррі?))
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21.04.2023 19:11 Ответить
в этом году Одесские крабы и бычки будут на редкость большими жрать, их правда будет нельзя - тухлятиной орковского десанта будут смердеть
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21.04.2023 18:01 Ответить
крайнее море - это Атлантика
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21.04.2023 18:02 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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21.04.2023 17:50 Ответить
Nasha CanadaНаша Канада

@NashaCanada

Русский мир ВО ВСЕЙ КРАСЕ

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21.04.2023 18:02 Ответить
Bravo. Smert kacapam
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21.04.2023 18:03 Ответить
 
 