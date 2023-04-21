Бои за Бахмут: артиллерия ВСУ успешно поразила позиции оккупантов. ВИДЕО

Совместная работа бойцов 45-й отдельной артиллерийской бригады и 56-й отдельной мотопехотной бригады дает эффективные результаты. Вместе с военными 229-го батальона территориальной обороны 127-й бригады, воины, по меньшей мере, четыре раза поразили позиции оккупантов. Так бойцы сначала нанесли два точных удара по вражескому окопу противника, а впоследствии попали и по бежавшим в посадки российским военным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские воины производят зачистку враждебной позиции. Бой снят благодаря украинскому дрону. Как сообщают в соцсети, где выложили видеоролик: "выжившие оккупанты пытались сбежать. Но недалеко..."

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