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Зеленский встретился с президентом ЕБРР: говорили о возобновлении и развитии Украины. ВИДЕО

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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо. Обсудили реализацию проектов обновления и развития Украины. Глава государства призвал представительницу Европейского банка обратить внимание на жилищный сегмент и стимулирование жилищного строительства в нашем государстве. В частности, в контексте реализации госипотечной программы.

Об этом сообщили на сайте Президента, передает Цензор.НЕТ.

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Сподіваюсь що відновленням розвитку буде без тебе
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21.04.2023 17:52 Ответить
ЗОЛОТІ СЛОВА !!!
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21.04.2023 18:13 Ответить
Можливо,не в тему.Але читаю інформацію з різних джерел і відчуваю: і США ,і Європа,і взагалі цивілізований світ налаштований серйозно і організовується потужно.Це відчувається,щоб там не плямкали венгри,серби,бразильці ( їм це свого часу згадають) та інша недоумкувата комуняцька пихата хитрожопа гидота
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21.04.2023 17:57 Ответить
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21.04.2023 18:01 Ответить
Знову анекдот. Бубон може розмовляти хіба що зі жлобами-тітуханами, яким є сам. Ну такими хриплими мурководами в спортивних костюмах, фуражках і із сємками в карманах.
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21.04.2023 18:10 Ответить
Не можна давати грошей цим злодіям !!!
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21.04.2023 18:12 Ответить
Олех, подай письмове звернення очільниці Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.
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21.04.2023 18:27 Ответить
 
 