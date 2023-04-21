Зеленский встретился с президентом ЕБРР: говорили о возобновлении и развитии Украины. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо. Обсудили реализацию проектов обновления и развития Украины. Глава государства призвал представительницу Европейского банка обратить внимание на жилищный сегмент и стимулирование жилищного строительства в нашем государстве. В частности, в контексте реализации госипотечной программы.

Об этом сообщили на сайте Президента, передает Цензор.НЕТ.

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