Зеленский встретился с президентом ЕБРР: говорили о возобновлении и развитии Украины. ВИДЕО
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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо. Обсудили реализацию проектов обновления и развития Украины. Глава государства призвал представительницу Европейского банка обратить внимание на жилищный сегмент и стимулирование жилищного строительства в нашем государстве. В частности, в контексте реализации госипотечной программы.
Об этом сообщили на сайте Президента, передает Цензор.НЕТ.
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