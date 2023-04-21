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Главной задачей государства является возвращение наших земель и наших людей из российской неволи, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 422-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел сегодня Ставку. Докладывали генералы Сырский, Тарновский, главком, руководитель ГУР, представители Правительства. Постоянно и очень внимательно анализируем ход боевых действий, самые горячие и все потенциально опасные направления. Передовая – приоритет номер один. Активно готовим новые бригады и подразделения, которые еще проявят себя на фронте. Вопросы их обеспечения, тренировки, интеграции в общий План обороны. Каждый раз на заседаниях Ставки прибавляем важные детали.

Все в Украине должны понимать, что главной задачей государства является деоккупация наших территорий, возвращение наших земель и наших людей из российской неволи. Ресурсы государства направляются, прежде всего, на эту задачу. И я благодарен всем, кто помогает, кто сохраняет внимание мира к Украине. Всем, кто создает в Украине рабочие места, кто платит налоги, остался в Украине и поддерживает работу своих предприятий. Всем, кто организует собрание для наших воинов и восстановление – собрание в Украине, других странах…

Сейчас, как и в прошлом году, всем нам нужно сохранять единство, мобилизованность и полную концентрацию на обороне.

Также смотрите: Зеленский встретился с президентом ЕБРР: говорили о возобновлении и развитии Украины. ВИДЕО

Хочу сегодня отдельно поблагодарить каждого и каждую, кто на государственных оборонных предприятиях и в приобщившемся бизнесе производит оружие и амуницию, дроны. Всем, кто ремонтирует технику, кто создает новую технику, в том числе для разминирования. Благодарю вас за то, что, несмотря на все, Украина наращивает наш оборонный производственный потенциал. Спасибо всем, кто помогает фронту!" - сказал Зеленский.
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Топ комментарии
+20
Так ти для цього здав маріупольський гарнізон у полон від виглядом евакуації? Щоб потім на них піаритись? Виродок зелений
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21.04.2023 19:20
+16
Що ти там патякало про цинізм?
А може нагадаєш "усім в Україні": через що у нас окуповані території, люди в полоні? Хто "проста пєрєстал стрєлять", скінчив війну в своїй голові, відводив війська, робив дороги на напрямках основних ударів окупантів, не виконав жодного держоборон замовлення, майже знищив ВПК, перевівши його на одноденний режим роботи?
Цинічне, брехливе, самозакохане і мстиве НІЩО!
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21.04.2023 19:24
+14
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21.04.2023 19:41
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Як гарно співає!
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21.04.2023 19:19 Ответить
Як би зеленський був такий насправді як і тексти які він читає, то Степан Бандера був би присоромлений.
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21.04.2023 19:19 Ответить
100 відсотків!!
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21.04.2023 20:09 Ответить
повернешь- і на шашлики
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21.04.2023 19:19 Ответить
з ермачатини
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21.04.2023 20:15 Ответить
Так ти для цього здав маріупольський гарнізон у полон від виглядом евакуації? Щоб потім на них піаритись? Виродок зелений
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21.04.2023 19:20 Ответить
він його здав бо це Азов, якого вони бояяться як полум*я бо вони евпорядковани сцикунам та зрадникам з опи. хлопців та дівчат залишили з легким пехотним озброєнням та врешті здали...така гнила суть зелених щурів.
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21.04.2023 20:26 Ответить
"Наши люді" - термін не однозначний...
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21.04.2023 19:24 Ответить
Він має на увазі 12 колін ізраїлевих, чи взагалі советскіх людей ?
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21.04.2023 19:27 Ответить
12 їм було мало...захотіли 15...
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21.04.2023 20:04 Ответить
Євреї там ні до чого - він має на увазі ригів і своїх людей з Зе влади.
Порядні євреї не будуть терпіти поряд з собою таке лайно і корупціонера, в Ізраїлі і премєрів заджають за корупцію.
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22.04.2023 21:05 Ответить
Повністю з вами погоджуюсь. Більш всього під цим терміном він таки да має саме своїх людей.
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21.04.2023 20:12 Ответить
Що ти там патякало про цинізм?
А може нагадаєш "усім в Україні": через що у нас окуповані території, люди в полоні? Хто "проста пєрєстал стрєлять", скінчив війну в своїй голові, відводив війська, робив дороги на напрямках основних ударів окупантів, не виконав жодного держоборон замовлення, майже знищив ВПК, перевівши його на одноденний режим роботи?
Цинічне, брехливе, самозакохане і мстиве НІЩО!
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21.04.2023 19:24 Ответить
Це не про Порошенко та Зеленського. Це про наслідки вибору. "Досі не знаю відповіді: як навчити людей передбачати наслідки своїх рішень та усвідомлювати наслідки своїх рішень. Натомість я знову переконався: за необачність більшості заплатять усі"https://myrotvorets.news/tsina-neobachnykh-sliv/
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21.04.2023 19:31 Ответить
Так Панасы Мирные такие как ты не дали. ЧТО, еще раз ЧТО вернул зеледеннт из границ линии соприкосновения на май 2019 года? Или ответь, или засохни, подоляшавка.
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21.04.2023 19:39 Ответить
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21.04.2023 19:43 Ответить
Да, в этом и была "ошибка" Пороха... Люди с 14 по 19 год в большинстве не видели что в стране война, берег их... По себе знаю, если АТОшник, то сумасшедший... Но откуда было знать что еще столько совков в Украине осталось??? Именно совки и их внуки выбрали зеленого наркомана...
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21.04.2023 19:58 Ответить
То може нагадаєте стан ЗСУ, коли "попередній" прийшов до влади і порівняєте його з тим, який він лишив нинішньому? Може згадаєте, при кому було звільнено Маріуполь, а при кому здано і зруйновано вщент? Може ще подивитесь в інтернетах: скільки території було звільнено ПІСЛЯ приходу "попереднього" до влади? Ну і на останок: може скажете на скільки мільярдів долярів західні партнери надали "попередньому" військової техніки та БК?

Але якщо ви вважаєте, що критика найвеличнішого "не на часі" за всі "проє@алі" в підготовці до повномаштабного вторгнення, то скажу вам, що розслідування трагедії в Перл-Харборі (до речі, не одне розслідування, а аж 9) було розпочато відразу після нападу японців, а не по закінченні Другої світової.
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21.04.2023 19:44 Ответить
Він добився того, що було окуповане не більше 5% української території, потім прийшов новий президент, заявив, що він у своїй голові війну вже завершив і зараз вже понад 20% території є в окупації.
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21.04.2023 19:53 Ответить
Панас, це не твердження, а констотація факту. А ще у Вас, або дуже погана пам'ять, або Ви брехун https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-46687534
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21.04.2023 20:12 Ответить
Последний вопрос бесполезен. Это одноразовый бот-однодневка как известное резионоизделие. Их нашествие тут в последнее время.
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21.04.2023 20:42 Ответить
Він не побоявся увести воєнний стан після повномасштабного вторгнення!?!
Вважаєте, що в нього був вибір? А....єть
Якщо він такий сміливий, то чого б йому не увести військовий стан після свого обрання?
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21.04.2023 20:14 Ответить
А нафіга ж ти здав ледь не пів країни, а тепер піаришся на цьому? Визволитель квартальний.
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21.04.2023 19:27 Ответить
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21.04.2023 19:34 Ответить
ты иФан дебил...\априори...\
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21.04.2023 19:45 Ответить
Инна иФан...
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21.04.2023 20:40 Ответить
Клиника...
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21.04.2023 20:49 Ответить
Это бот-однодневка
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21.04.2023 20:54 Ответить
Коли було анексовано Крим і коли обрано Пороха президентом?
Ви маніпулюєте фактами (відверто брешете)
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21.04.2023 20:19 Ответить
Так все-таки. Когда Порошенко зашёл на должность президента?
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21.04.2023 20:33 Ответить
Календарик в голове поправить не желаете? Кто был президентом 18-20 февраля, когда реально началась аннексия Крыма?
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21.04.2023 20:31 Ответить
Ти тупий, ілі гдє?
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21.04.2023 20:48 Ответить
""Запомни Порох сдал Крым". Точно. Знал же, гад, в феврале, что в мае станет президентом!
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21.04.2023 20:51 Ответить
Вот Зеля сволочь и Крым в 14-м успел сдать😂
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21.04.2023 19:35 Ответить
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21.04.2023 19:37 Ответить
Крим захапали, коли Пороха ще й в проекті не було. І так, зелені жополизи йдуть відразу в бан.
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21.04.2023 19:39 Ответить
Так кто же был президентом 18-20 февраля 2014 года? Кто должен был принять это решение?
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21.04.2023 20:37 Ответить
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21.04.2023 19:40 Ответить
Так моя соседка говорит😂 а я ей отвечаю - погугли кем был Порошенко в 2014-м😁
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21.04.2023 19:46 Ответить
Крим здав Янукович, який призначив росіян керівниками силових структур та запросив введення російських військ в Україну.
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21.04.2023 20:10 Ответить
Та я розумію...електорат Януковича голосував за Зе.
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21.04.2023 20:33 Ответить
Є така категорія людей, що у 2005 голосували, як вони казали, не за Ющенка, а проти Януковича...результати вибрів 2010 показали 5% з головою на плечах...у 2014 в безголових таки спрацював інстинкт самозахисту, а у 2019 голови з'явилися вже у 23%...
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21.04.2023 20:46 Ответить
засунь свою думку в свою задницу иФан...
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21.04.2023 20:57 Ответить
не розуміє що обов'язок полягав у недопущенні окупації з усіма відомими і невідомими на даний час наслідками..
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21.04.2023 19:37 Ответить
Рівно 4 р. тому мудрий прОстий нАрід,під гаслами ''хуженєбудєт'' та ''хоть паржом'' обрав собі війну,хаос,$ по 40. в результаті чого Україна втратила 20% території, 10 млн.стали біженцями,а державою керує регент Єрмак. Наржались дефективні? Не подобався Мінськ2 тримайте- Оман1.
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21.04.2023 19:28 Ответить
Бла-бла-бла яне втік !
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21.04.2023 19:28 Ответить
Дуже гарні тексти пишуть спічрайтери, але дуже купські справи при виконанні обіцянок, написаних в текстах. Володя думає, що нарід забуває. Ні, нарід виліковується і брехні не вірить. Володя, це не початок президенства, а вже його кінець, а зроблено то нічого.
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21.04.2023 19:29 Ответить
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21.04.2023 19:35 Ответить
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21.04.2023 19:41 Ответить
В Конституції України все написано, обов'язок Президента захист суверенітету та територіальної цілісності.
Не велике будівництво, телемарафон та відосікі та ще якась маячня .
У нього диплом юриста, але він ржав та грав у КВК у Москві у час коли це вивчали у його ВУЗі.
Стаття 5 .
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21.04.2023 19:46 Ответить
Боже спаси і збережи, воно фронтовик!
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21.04.2023 20:20 Ответить
Ты ,чмо 🤢🐑🦠🐏 с какого окопа ?
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22.04.2023 08:04 Ответить
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21.04.2023 20:15 Ответить
До озвучених Найгундоснішим головних завдань також буде додано розслідувати про що Зє домовлявся з кацапами в Омані і що роблять кацапські кроти в ОПі.
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21.04.2023 20:24 Ответить
 
 