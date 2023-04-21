Главной задачей государства является возвращение наших земель и наших людей из российской неволи, - Зеленский. ВИДЕО
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Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 422-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Провел сегодня Ставку. Докладывали генералы Сырский, Тарновский, главком, руководитель ГУР, представители Правительства. Постоянно и очень внимательно анализируем ход боевых действий, самые горячие и все потенциально опасные направления. Передовая – приоритет номер один. Активно готовим новые бригады и подразделения, которые еще проявят себя на фронте. Вопросы их обеспечения, тренировки, интеграции в общий План обороны. Каждый раз на заседаниях Ставки прибавляем важные детали.
Все в Украине должны понимать, что главной задачей государства является деоккупация наших территорий, возвращение наших земель и наших людей из российской неволи. Ресурсы государства направляются, прежде всего, на эту задачу. И я благодарен всем, кто помогает, кто сохраняет внимание мира к Украине. Всем, кто создает в Украине рабочие места, кто платит налоги, остался в Украине и поддерживает работу своих предприятий. Всем, кто организует собрание для наших воинов и восстановление – собрание в Украине, других странах…
Сейчас, как и в прошлом году, всем нам нужно сохранять единство, мобилизованность и полную концентрацию на обороне.
Хочу сегодня отдельно поблагодарить каждого и каждую, кто на государственных оборонных предприятиях и в приобщившемся бизнесе производит оружие и амуницию, дроны. Всем, кто ремонтирует технику, кто создает новую технику, в том числе для разминирования. Благодарю вас за то, что, несмотря на все, Украина наращивает наш оборонный производственный потенциал. Спасибо всем, кто помогает фронту!" - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Порядні євреї не будуть терпіти поряд з собою таке лайно і корупціонера, в Ізраїлі і премєрів заджають за корупцію.
А може нагадаєш "усім в Україні": через що у нас окуповані території, люди в полоні? Хто "проста пєрєстал стрєлять", скінчив війну в своїй голові, відводив війська, робив дороги на напрямках основних ударів окупантів, не виконав жодного держоборон замовлення, майже знищив ВПК, перевівши його на одноденний режим роботи?
Цинічне, брехливе, самозакохане і мстиве НІЩО!
Але якщо ви вважаєте, що критика найвеличнішого "не на часі" за всі "проє@алі" в підготовці до повномаштабного вторгнення, то скажу вам, що розслідування трагедії в Перл-Харборі (до речі, не одне розслідування, а аж 9) було розпочато відразу після нападу японців, а не по закінченні Другої світової.
Вважаєте, що в нього був вибір? А....єть
Якщо він такий сміливий, то чого б йому не увести військовий стан після свого обрання?
Ви маніпулюєте фактами (відверто брешете)
Автор: Юрій Бутусов
Не велике будівництво, телемарафон та відосікі та ще якась маячня .
У нього диплом юриста, але він ржав та грав у КВК у Москві у час коли це вивчали у його ВУЗі.
Стаття 5 .