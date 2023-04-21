Главной задачей государства является возвращение наших земель и наших людей из российской неволи, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 422-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел сегодня Ставку. Докладывали генералы Сырский, Тарновский, главком, руководитель ГУР, представители Правительства. Постоянно и очень внимательно анализируем ход боевых действий, самые горячие и все потенциально опасные направления. Передовая – приоритет номер один. Активно готовим новые бригады и подразделения, которые еще проявят себя на фронте. Вопросы их обеспечения, тренировки, интеграции в общий План обороны. Каждый раз на заседаниях Ставки прибавляем важные детали.

Все в Украине должны понимать, что главной задачей государства является деоккупация наших территорий, возвращение наших земель и наших людей из российской неволи. Ресурсы государства направляются, прежде всего, на эту задачу. И я благодарен всем, кто помогает, кто сохраняет внимание мира к Украине. Всем, кто создает в Украине рабочие места, кто платит налоги, остался в Украине и поддерживает работу своих предприятий. Всем, кто организует собрание для наших воинов и восстановление – собрание в Украине, других странах…

Сейчас, как и в прошлом году, всем нам нужно сохранять единство, мобилизованность и полную концентрацию на обороне.

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Хочу сегодня отдельно поблагодарить каждого и каждую, кто на государственных оборонных предприятиях и в приобщившемся бизнесе производит оружие и амуницию, дроны. Всем, кто ремонтирует технику, кто создает новую технику, в том числе для разминирования. Благодарю вас за то, что, несмотря на все, Украина наращивает наш оборонный производственный потенциал. Спасибо всем, кто помогает фронту!" - сказал Зеленский.