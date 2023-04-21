Операторы украинского дрона бьют по российской пехоте в окрестностях Бахмута. ВИДЕО

Бойцы 77-й отдельной аэромобильной бригады продолжают ликвидировать вагнеровцев под Бахмутом. Вместе с этим операторы БПЛА Mavic 3T отправились на ночную охоту и корректировали огонь артиллерии по позициям оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ролик бойцы опубликовали в соцсети.

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"Врагам не спрятаться на нашей земле!", - написали украинские военные в сообщении к публикации.

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