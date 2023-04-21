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Операторы украинского дрона бьют по российской пехоте в окрестностях Бахмута. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы 77-й отдельной аэромобильной бригады продолжают ликвидировать вагнеровцев под Бахмутом. Вместе с этим операторы БПЛА Mavic 3T отправились на ночную охоту и корректировали огонь артиллерии по позициям оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ролик бойцы опубликовали в соцсети.

"Врагам не спрятаться на нашей земле!", - написали украинские военные в сообщении к публикации.

Также читайте: Минобороны о ситуации в Бахмуте: Идут ожесточенные бои. На отдельных участках противник кое-где продвигается
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нас то все поддерживают, даже таки да, кое-кто, а чеченцев почти никто не поддерживал и ватники умылись вяличием и даже в москве на предмет - "чечня круто" - все набутылочники смирно оборачивают рожи к земле(а жёппы к бутылке).

Ясно что мы то круче, ведь за русский язык не ругают больше.... ну да, если и ругали, то может в Манитобе или в Парагвае?
Но тем не менее - Слава Аллаху! Кто не верит - тот будет потом наказан, у меня дедушку Аллах наказал так, вот так - не верил - и наказан навечно, я уже успел отмолить и дедушку и бабушку, все просто - три барана приносишь и отмолил считай, как же круто быть самым продвинутым то, а не каким-то кафиром, фу, наслаждаюсь истинной Верой.... Свысока мне смешно - просто помириться надо, как Зеля типо думала, ага, щас.... в Омане ему Патрушев чет не то говорил то
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21.04.2023 20:20 Ответить
Схоже на бурхливий потік свідомості.
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21.04.2023 23:05 Ответить
ЮрСмит просьба писать более внятно. Тут есть еще один бывший то ли следователь, то ли оперативник, то ли паталогоанатом, пишет бывает интересные случааи из своего опыта, но трудно что-то понять, нет знаков препинания, большие/маленькие буквы, или грамоты недостаточно, или нервы (а у нас сейчас у кого нормальные нервы??), или читайте сами как хотите
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21.04.2023 23:52 Ответить
просто захлинаюсь від "любові" до різного роду "богів", барзо прошу ізвініть, данке шо андестенднули спіч тому що так, всі хейтять орків і пусіна, як і Єрмак, мужній, свободолюбивоносний перемогоприносящосяйний майбутній президент Європи. Свята людина в опшем, ви шо, теж ненавидиш рашку і пусіна? Так значить любиш Єрмака. Долучайтесь до партії ЄлДа
Є лідер - Да! Скоро вибори і висадимо трильйон дерев!! ура, всі на недільник!
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22.04.2023 08:39 Ответить
поток сознания продолжается. Расходимся

Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мишы… пардон, как крисы… Потому что это же Человек! А тот, который он, это он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но… нет
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22.04.2023 10:17 Ответить
угу, прямо як літургію прочитав, не зупиняй.те.сь
можна шё Шекспіра додати = мммм.... оця насолода від правильної проповіді. круто чо
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22.04.2023 10:37 Ответить
Що за пронос?
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22.04.2023 10:14 Ответить
Не всі расєйянські свині стали харошими..Деяких ще видно було в тепловізор.
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21.04.2023 20:28 Ответить
просто ще не захололи
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21.04.2023 21:07 Ответить
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21.04.2023 20:58 Ответить
Bravo
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21.04.2023 21:11 Ответить
"Весільні мавіки не змінять ситуацію на полі бою" - Резніков.
Дайте хоч за горло потримати того лисого.
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21.04.2023 21:37 Ответить
 
 