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Операторы украинского дрона бьют по российской пехоте в окрестностях Бахмута. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы 77-й отдельной аэромобильной бригады продолжают ликвидировать вагнеровцев под Бахмутом. Вместе с этим операторы БПЛА Mavic 3T отправились на ночную охоту и корректировали огонь артиллерии по позициям оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ролик бойцы опубликовали в соцсети.
"Врагам не спрятаться на нашей земле!", - написали украинские военные в сообщении к публикации.
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Ясно что мы то круче, ведь за русский язык не ругают больше.... ну да, если и ругали, то может в Манитобе или в Парагвае?
Но тем не менее - Слава Аллаху! Кто не верит - тот будет потом наказан, у меня дедушку Аллах наказал так, вот так - не верил - и наказан навечно, я уже успел отмолить и дедушку и бабушку, все просто - три барана приносишь и отмолил считай, как же круто быть самым продвинутым то, а не каким-то кафиром, фу, наслаждаюсь истинной Верой.... Свысока мне смешно - просто помириться надо, как Зеля типо думала, ага, щас.... в Омане ему Патрушев чет не то говорил то
Є лідер - Да! Скоро вибори і висадимо трильйон дерев!! ура, всі на недільник!
Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мишы… пардон, как крисы… Потому что это же Человек! А тот, который он, это он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но… нет
можна шё Шекспіра додати = мммм.... оця насолода від правильної проповіді. круто чо
Дайте хоч за горло потримати того лисого.