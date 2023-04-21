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Нардеп-предатель Царев подверг критике патриотический ролик российского певца, который был презентован в день рождения Гитлера: "Хорошо, что не зиганул в конце". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Нардеп-предатель Царев подверг критике патриотический ролик русского певца и сравнил стиль клипа с нацистской пропагандой времен гитлеровской Германии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Царев пишет на своем телеграм-канале и публикует фрагмент российского патриотического видео. Примечательно, что клип был представлен в день рождения Адольфа Гитлера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приговор предателю Цареву вступил в силу. Его заочно приговорили к 12 годам заключения

Нардеп-предатель Царев подверг критике патриотический ролик российского певца, который был презентован в день рождения Гитлера: Хорошо, что не зиганул в конце 01

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Топ комментарии
+57
По виду гей, а по существу тридварас.
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21.04.2023 20:57
+33
С каких это пор раша на Цензоре пишется так и с большой буквы?
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21.04.2023 21:02
+30
По виду типичный стереотип арийской расы, немножко адаптированный под Россию. Высокий блондин с узкими голубыми глазами.
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21.04.2023 20:59
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Схоже, починається те, про що якось я тут написав: одні Z-дануті почнуть ковбасити інших Z-данутих за те, що вони недостатньо Z-дануті. В даному випадку - ще на словах. Але на все свій час.
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22.04.2023 03:23 Ответить
Про це ще раніше написав Губерман:
"Растёт по чердакам и погребам
Российское духовное величие:
Вот выйдет и развесит по столбам
Друг друга за малейшее отличие"
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22.04.2023 07:12 Ответить
В степи, покрытой пылью бренной,
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним...
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22.04.2023 17:39 Ответить
От тільки плачуть частіше ті хто постраждав від діяльності "русских" А вони самі плачуть лише тоді коли їм не кланяються а б"ють у відповідь по морді При цьому страшно дивуються : "За что?"
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22.04.2023 18:32 Ответить
.

ЗАВЫВАНИЯ И ВИЗГИ крашенной ********* )) убогие кацапсины.

на видео вижу унылое и бесталанное рассеянское говно.

это эту ********* шпилит заднеприводная ордынка Валодина из госДуры паРаши ? )

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22.04.2023 09:14 Ответить
штыком росию не унять
тротилом общим не умерить
в ее бескрайних ******
людскими звутся лишь потери

(парафраз стихотворения фета)
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22.04.2023 09:39 Ответить
Не Фета! Тютчева Він був дипломатом при Миколі І і був такий "********" російським шовінізмом що Лавров проти нього - пацан Під час Кримської війни писав такі "патріотичні" вірші проти британців та французів що Микола "іменним рескриптом" забронив їх публікацію в Росії Мені давав їх читать колись мій викладач міднародного права - завзятий бібліофіл-колекціонер То було видання кінця 19 ст
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22.04.2023 18:39 Ответить
Йому що, яйця відрізали?
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22.04.2023 10:00 Ответить
Рейх окончательно "окуклился". Это не признаки фашизма, это современный фашизм - ращизм, более ухищренный, более "продвинутый", но такой же мерзкий. Узкий - яркое подтверждение тому.
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22.04.2023 10:52 Ответить
"Російський нацизм є специфічним явищем, бо формально він не є нацизмом. Це те, чого не розуміє цивілізований Захід, але (і саме тому) це - дуже важлива річ.

На цивілізованому Заході прийнято вважати, що все можна вирішувати в рамках усталених між цивілізованими країнами міжнародно-правових процедур. І це так. Але ще там прийнято вважати Росію цивілізованою країною. А це - не так.

Якщо взяти промову Гітлера перед нападом на Польщу напередодні 1 вересня 1939-го, і промову Путіна перед масованим нападом на Україну напередодні 24 лютого 2022-го, то вони збігаються. На око, відсотків так на 70. Різниця тільки в тому, що в Гітлера в усьому були винні англійці і євреї, а в Путіна - американці. Все інше - наче під копірку. Перечитайте, порівняйте. Я от порівняв. Я нічого не вигадую.

Але гірше інше. Після Другої Світової цивілізований Захід ухвалив законодавчо критерії визначення нацизму - оці всі "Копенгагенські" й таке інше. І що ж ми маємо у двадцять першому столітті? А те, що людей винищують не за ознакою генетики, тобто етнічною, а за ознакою способу мислення.

Гітлерівці говорили: МИ вважаємо тебе євреєм, іди в газову камеру. Росіяни інакші: ти вважаєш САМ СЕБЕ українцем (поляком, литовцем, словом, мешканцем своєї країни)? Ну, далі ясно.

Треба сказати, в Росії тут великий досвід. Це ще більшовики розпочали, а якщо вже зовсім строго говорити, то з цього і Московське царство почалось. Все одно, яка у тебе кров - якщо служиш нам, будеш нашим, якщо ні - смерть. Таким той принцип і був, і таким же лишився.

От, власне, в чому штука. Все це не підпадає під критерій нацизму в міжнародно визнаних наразі документах, бо такого там просто нема. А, тим не менше, санкціонує для носіїв таких думок винищення людей аж ніяк не безжальніше, ніж винищували гітлерівці.

Цікаво, коли цивілізований Захід це зрозуміє. Якщо встигне взагалі" (С)
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22.04.2023 18:42 Ответить
Белокурая бестия
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22.04.2023 16:18 Ответить
На вигляд як постійний гість бару "Блакитна устриця".
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22.04.2023 16:28 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=QumW5NICuL0
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22.04.2023 16:56 Ответить
.

ну Ви порiвняли. в Кабаре ця сцена про привабливiсть фашизму для багатьох, а тут ця недолуга шаманша може бути привабливою лише для повного бидла.

проте... саме таким i є бiльшiсть на азiопськшй паРашi.
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22.04.2023 18:58 Ответить
Gott mit uns ( З нами Бог) - гасло, яке зазвичай використовувалось військовими третього рейзу (1933 - 1945) і було вибите на пряжці ременя німецького солдата. Рашиські пропагандони знову пробили дно.
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22.04.2023 18:53 Ответить
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