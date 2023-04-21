26 655 116
Нардеп-предатель Царев подверг критике патриотический ролик российского певца, который был презентован в день рождения Гитлера: "Хорошо, что не зиганул в конце". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Нардеп-предатель Царев подверг критике патриотический ролик русского певца и сравнил стиль клипа с нацистской пропагандой времен гитлеровской Германии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Царев пишет на своем телеграм-канале и публикует фрагмент российского патриотического видео. Примечательно, что клип был представлен в день рождения Адольфа Гитлера.
Топ комментарии
+57 ZoV KobZona
показать весь комментарий21.04.2023 20:57
+33 18c49ed2
показать весь комментарий21.04.2023 21:02
+30 Berrimor Cute
показать весь комментарий21.04.2023 20:59
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
"Растёт по чердакам и погребам
Российское духовное величие:
Вот выйдет и развесит по столбам
Друг друга за малейшее отличие"
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним...
ЗАВЫВАНИЯ И ВИЗГИ крашенной ********* )) убогие кацапсины.
на видео вижу унылое и бесталанное рассеянское говно.
это эту ********* шпилит заднеприводная ордынка Валодина из госДуры паРаши ? )
тротилом общим не умерить
в ее бескрайних ******
людскими звутся лишь потери
(парафраз стихотворения фета)
На цивілізованому Заході прийнято вважати, що все можна вирішувати в рамках усталених між цивілізованими країнами міжнародно-правових процедур. І це так. Але ще там прийнято вважати Росію цивілізованою країною. А це - не так.
Якщо взяти промову Гітлера перед нападом на Польщу напередодні 1 вересня 1939-го, і промову Путіна перед масованим нападом на Україну напередодні 24 лютого 2022-го, то вони збігаються. На око, відсотків так на 70. Різниця тільки в тому, що в Гітлера в усьому були винні англійці і євреї, а в Путіна - американці. Все інше - наче під копірку. Перечитайте, порівняйте. Я от порівняв. Я нічого не вигадую.
Але гірше інше. Після Другої Світової цивілізований Захід ухвалив законодавчо критерії визначення нацизму - оці всі "Копенгагенські" й таке інше. І що ж ми маємо у двадцять першому столітті? А те, що людей винищують не за ознакою генетики, тобто етнічною, а за ознакою способу мислення.
Гітлерівці говорили: МИ вважаємо тебе євреєм, іди в газову камеру. Росіяни інакші: ти вважаєш САМ СЕБЕ українцем (поляком, литовцем, словом, мешканцем своєї країни)? Ну, далі ясно.
Треба сказати, в Росії тут великий досвід. Це ще більшовики розпочали, а якщо вже зовсім строго говорити, то з цього і Московське царство почалось. Все одно, яка у тебе кров - якщо служиш нам, будеш нашим, якщо ні - смерть. Таким той принцип і був, і таким же лишився.
От, власне, в чому штука. Все це не підпадає під критерій нацизму в міжнародно визнаних наразі документах, бо такого там просто нема. А, тим не менше, санкціонує для носіїв таких думок винищення людей аж ніяк не безжальніше, ніж винищували гітлерівці.
Цікаво, коли цивілізований Захід це зрозуміє. Якщо встигне взагалі" (С)
ну Ви порiвняли. в Кабаре ця сцена про привабливiсть фашизму для багатьох, а тут ця недолуга шаманша може бути привабливою лише для повного бидла.
проте... саме таким i є бiльшiсть на азiопськшй паРашi.