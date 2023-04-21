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Аэроразведка следит и ликвидирует оккупантов с левого берега. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Аэроразведка "VOG-17" следит за российскими военными, временно оккупировавшими левый берег Херсонщины. Наши бойцы метко попадают снарядами в логово захватчиков. ВСУ активно работает над ликвидацией российских военных перед грядущим контрнаступлением.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий ролик был обнародован в соцсети.
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Саша Пончик
показать весь комментарий21.04.2023 22:59 Ответить Мне нравится 12
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