Аэроразведка следит и ликвидирует оккупантов с левого берега. ВИДЕО

Аэроразведка "VOG-17" следит за российскими военными, временно оккупировавшими левый берег Херсонщины. Наши бойцы метко попадают снарядами в логово захватчиков. ВСУ активно работает над ликвидацией российских военных перед грядущим контрнаступлением.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий ролик был обнародован в соцсети.

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