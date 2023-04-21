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Аэроразведка следит и ликвидирует оккупантов с левого берега. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Аэроразведка "VOG-17" следит за российскими военными, временно оккупировавшими левый берег Херсонщины. Наши бойцы метко попадают снарядами в логово захватчиков. ВСУ активно работает над ликвидацией российских военных перед грядущим контрнаступлением.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий ролик был обнародован в соцсети.

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Молодці наші хлопці жарять кацапську мразоту. Ні лади ні дров навіть не буде і білета в цирк.
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21.04.2023 22:59 Ответить
 
 