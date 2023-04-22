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Фонтан, посвященный Герою Украины Да Винчи, открыли во Львове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Общество

На Галицкой площади во Львове открыли фонтан, посвященный Герою Украины Дмитрию Коцюбайло (Да Винчи) и всем добровольцам российско-украинской войны.

Видео по открытию фонтана опубликовал в телеграм-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

С инициативой почтить память Да Винчи выступил его друг Всеволод Кожемяк.

"Я давно дружил с Дмитрием и считаю, что он не просто человек. Он - это явление для Украины, поэтому я позвонил по телефону мэру Львова и предложил увековечить имя человека, который наверняка будет иметь свои страницы в школьном учебнике. Надо понимать, что у нас есть свои герои не только в истории, которая была, но и в новейшей истории", - рассказал он.

Смотрите: Память Да Винчи почтили на Аскольдовой могиле. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Также слово взяли любимая Дмитрия Алина Михайлова и городской голова Львова Андрей Садовый. Участие в церемонии приняли три родных сестры Дмитрия.

"Теперь во Львове первое место для встреч для меня - у Да Винчи… Считаю, что все города, которые защищал выдающийся герой борьбы за независимость, выдающийся доброволец, должны отметить его память. Львов показал очень достойный и высокий пример", - пишет Бутусов.

Также смотрите: Бойцы роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" уничтожают оккупантов в Бахмуте. ВИДЕО боя

Фонтан, посвященный Герою Украины Да Винчи, открыли во Львове 01
Фонтан, посвященный Герою Украины Да Винчи, открыли во Львове 02
Фонтан, посвященный Герою Украины Да Винчи, открыли во Львове 03
Фонтан, посвященный Герою Украины Да Винчи, открыли во Львове 04
Фонтан, посвященный Герою Украины Да Винчи, открыли во Львове 05
Фонтан, посвященный Герою Украины Да Винчи, открыли во Львове 06
Фонтан, посвященный Герою Украины Да Винчи, открыли во Львове 07
Фонтан, посвященный Герою Украины Да Винчи, открыли во Львове 08
Фонтан, посвященный Герою Украины Да Винчи, открыли во Львове 09

Напомним, Дмитрий Коцюбайло родился 1 ноября 1995 года в селе Заднестрянском, ныне Бурштынской громады Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области Украины. Образование получал в Бовшевской общеобразовательной школе и Ивано-Франковском художественном лицее.

На войне Дмитрий с 18 лет туда попал сразу после Революции Достоинства. В 2014 году получил тяжелое ранение в Песках Донецкой области, после выздоровления вернулся на фронт. До начала полномасштабного вторжения был добровольцем, затем вступил в ВСУ. Восемь лет готовился сам и готовил других к "великой" войне.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве в 9-й день ухода в вечность почтили память Героя Украины Дмитрия Коцюбайла (Да Винчи). ВИДЕО

С самого начала полномасштабного вторжения, как рассказывал Дмитрий Коцюбайло в интервью, он защищал Украину на запорожском и киевском направлении. Потом были днепровское и херсонское направления, а затем Луганщина.

30 ноября 2021 года Дмитрий Коцюбайло был отмечен званием Героя Украины за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. В 2022 году получил звание младшего лейтенанта.

Дмитрий Коцюбайло погиб 7 марта на Бахмутском направлении. Ему было 27 лет.
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Топ комментарии
+23
Вічна Світла Пам'ять Герою України Дмитру Коцюбайло Да Вінчи ❤️💙💛🙏! Слава всім Героям України
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22.04.2023 09:35
+20
Незабаром ЗЕ припнеться до Львова щоб побігати по фонтану, як бігав в Маріуполі. Це ж для нього саме те що треба.
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22.04.2023 09:03
+16
Світла Памʼять Герою нашоі краіни 😪😪😪
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22.04.2023 09:43
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Незабаром ЗЕ припнеться до Львова щоб побігати по фонтану, як бігав в Маріуполі. Це ж для нього саме те що треба.
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22.04.2023 09:03 Ответить
ганьба писати таку ху..ю
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22.04.2023 09:26 Ответить
Не вказуй мені з Гамерики що писати.
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22.04.2023 09:28 Ответить
про VPN ти не чуло
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22.04.2023 11:40 Ответить
і яка різниця впн чи ні? думка є думка. українці по всьому світу як насіння розлетілось.
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23.04.2023 11:28 Ответить
чого це вдруг? форму для всіх. ти наваляв кучу в коменті. усі можуть коментувати її. якщо ти до цього не готовий - не вилазь у форум.
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23.04.2023 11:30 Ответить
Прокинувся. Поїв соссисок, хльобнув пивка для хоробрості і давай крябати відповідь. До речі, як ти опинився у гансів? Втік за бугор?
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23.04.2023 11:47 Ответить
як ти повно описав свій ранок. твої коменти точно бухнутий пише.

яка тобі різниця, як? головне, що ти сидячі в Україні, явно малорозвинутий, бо усе життя одне те саме маєш і не рзвиваєшся.
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23.04.2023 11:56 Ответить
То треба бути в Америці і отак облизувати боневтіка. Смачно?
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22.04.2023 09:50 Ответить
а де ти побачило облизування? совковий мозок нафантазував?

він же не зе захищає, а критикує недолугий комент твого недолугого побратима - ти х ним з одного контейнера випав схоже, раз захищаєш такий примітивний комент.
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22.04.2023 11:24 Ответить
саме так друже, кидатися лайном навкруги то бл....кий совок
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22.04.2023 11:49 Ответить
Тобто робити такую ху..ю, яка призвела до десятків і сотень тисяж жертв - то хай робить! А писати таке про нього - то ганьба? В тебе соціальні інстинкти вже замінили мозок
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22.04.2023 12:15 Ответить
писати....треба...але не в цьому чаті....

обов`язково ТРЕБА писати і про "найчеснішого" друга ванюшку баканаффа і про Вагнергейт і про "спецоперацію": "кто стрілял в шифіра...??"

і про те як Лєнка Зе в 2014-15 роках здавала "кураторам" позиції Українських Воїнів.....

про ВСЕ треба писати....щоб ЦЕ більше НІКОЛИ НЕ повторилося....
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22.04.2023 12:45 Ответить
https://i.imgur.com/501MYS4.gif
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22.04.2023 13:12 Ответить
комент недалекого підлітка. ну головне виговорився.
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22.04.2023 11:22 Ответить
Ще і гансів тут не вистачало.
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22.04.2023 11:42 Ответить
прикинь, реально не вистачало. тільки не гансів, бо ганс не знає української, а мізків у рогулів і кугутів
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23.04.2023 11:52 Ответить
Це ж вже якась совково-москальщина. Фонтан це ж не якийсь пам'ятник.
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22.04.2023 09:30 Ответить
а ну да, ти як совок звик до памятників у повний зріст, або бюстіки?

щоб ти поставив замість фонтану?
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22.04.2023 11:26 Ответить
Фонтан має бути,але без прив'язки.Просто фонтан і все.
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22.04.2023 11:47 Ответить
якщо без прив"язки, люди скоро забудуть. кацапи саме тому і зносять наші пам"ятники і ставлять свої.
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22.04.2023 15:25 Ответить
Має бути окремо пам'ятник,чи якийсь меморіал.
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22.04.2023 16:51 Ответить
бо совки до памятників звикли?
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23.04.2023 11:53 Ответить
Совки звикли до дуроств і все до чогось прив'язувати.
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23.04.2023 12:14 Ответить
Вічна Світла Пам'ять Герою України Дмитру Коцюбайло Да Вінчи ❤️💙💛🙏! Слава всім Героям України
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22.04.2023 09:35 Ответить
Світла Памʼять Герою нашоі краіни 😪😪😪
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22.04.2023 09:43 Ответить
Фонтан для садового пора. Він і на цьому фонтані вкрав. Це ж треба придумати такий совковий фонтан називати іменем Героя, що заслужив принаймні на вулицю, якщо не на місто. Ось є на Львівщині Червоноград, то чому би ні.
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22.04.2023 10:06 Ответить
Якщо мешканці якогось населеного пункту забажають називатись коцюбайлівчанами,чому б і ні.
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22.04.2023 10:42 Ответить
Горішні Плавні теж комусь видавалися складними.
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22.04.2023 12:07 Ответить
Горишні плавні класна назва
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23.04.2023 11:54 Ответить
и на стройке распили и память почтили. Эффективность!
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22.04.2023 10:23 Ответить
Так в честь ОДНОГО,наближеного,чи в честь УСІХ ?
Пану Садовому важко було визначитись ?
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22.04.2023 10:39 Ответить
ти і того не поставив, а гавкаєш.
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22.04.2023 11:27 Ответить
Пану Садовому справді так важко дається освоєння бюджетних грошей...
😰
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22.04.2023 12:12 Ответить
Відповім тобі цитатою з відомого фільму: "Гавкала твоя мамка, як під лавкою лежала"
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22.04.2023 12:20 Ответить
ну да, фільма немає, у голові немає, але треба щось ляпнуть, щоб не опозориться. знаєш, що інколи краще дрочити, ніж клаву мучати. як раз твій випадок.
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23.04.2023 11:24 Ответить
і чого ти саме за фільмом заховався? бо в голові пусто і живешь за принципом папуги?
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23.04.2023 11:26 Ответить
то треба відкрити ще тисячі фонтанів - чим Да Вінчі кращий, ніж інші хлопці і дівчата з ЗСУ, які також загинули?
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22.04.2023 13:14 Ответить
дуже просто: у Да Вінчі є група підтримки. якщо у інших немає, то немає.
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23.04.2023 12:12 Ответить
Мабуть треба боротись за те що він боровся.
Відстоювати державу не лише на полі бою, а і у цивільному житті.
Я вважаю що поки зарано для фонтанів на чиюсь честь.
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22.04.2023 13:22 Ответить
Достатньо було зробити щось друге, наприклад обеліск присвячений всім героям-добровольцам... Щоб не виникало ні в кого думки щось в цім фонтане зробити.!? Бо разумників знайдеться.
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22.04.2023 21:48 Ответить
ну совки звикли до облісків. тому твій мозок не примає реальність. прикинь, а вона може бути не лише у вигляді памятника чи бюстіка. а прикинь, посадили б дерево. совки б теж не догнали. але чому б і ні - дерево дає кисень.
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23.04.2023 12:15 Ответить
Stop Homosovetikus а с деревом я згоден
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23.04.2023 20:37 Ответить
 
 