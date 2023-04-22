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Украинские воины попали дроном по технике оккупантов: минус еще три машины. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы ВСУ с помощью дронов-камикадзе уничтожили две вражеские машины вместе с украденным оккупантами трактором. Операторам беспилотника удалось ликвидировать технику захватчиков вместе с его экипажем.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсети. На записи, сделанной дроном-камикадзе, можно заметить, что враг не ожидал атаки, ведь спокойно передвигался по полю.
Топ комментарии
+11 Fish Man
показать весь комментарий22.04.2023 10:12
+6 Ihor Demkiv 98d868d7
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+5 олег иванов 9d1a2ffb
показать весь комментарий22.04.2023 10:26
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Пєсєнка пра трактор.
Затрачено 2 дрони. Втрат в рф на реально дофіга дронів.
Якби була у нас достатня кількість дронів і операторів до них... Ах але це було б сафарі.