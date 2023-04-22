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Украинские воины попали дроном по технике оккупантов: минус еще три машины. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы ВСУ с помощью дронов-камикадзе уничтожили две вражеские машины вместе с украденным оккупантами трактором. Операторам беспилотника удалось ликвидировать технику захватчиков вместе с его экипажем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсети. На записи, сделанной дроном-камикадзе, можно заметить, что враг не ожидал атаки, ведь спокойно передвигался по полю.

Смотрите: Украинские военные разгромили российскую гаубицу Д-30. ВИДЕО
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Топ комментарии
+11
Трахтаріст в а)(уї
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22.04.2023 10:12
+6
за трактор і тракторіста жирний лайк
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22.04.2023 10:17
+5
Па многочісленним просьбам аднапалчан передайом любимую песню усопшего и желаєм єму крєпкого здоровья.
Пєсєнка пра трактор.
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22.04.2023 10:26
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Десь під Бахмутом.....Гляньте ! Тільки скільки випущено снарядів орків,за життєву дорогу
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22.04.2023 10:11 Ответить
то чиї окопи? наші?
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22.04.2023 10:18 Ответить
наші..то дорога селище Хромове ЗСУ мало використовують, проте воно важливе для поставок: якщо окупанти дістануться сюди, то зможуть прострілювати шляхи постачання захисників, що залишилися, і навіть можуть продовжити наступ.
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22.04.2023 10:23 Ответить
не фантазуйте, ВСІ дороги на Бахмут давно вже обстрілюються
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22.04.2023 10:31 Ответить
північніше дороги вже не наші, на жаль. Ті що південніше (нижче) дороги - наші.
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22.04.2023 12:02 Ответить
"Високоточні" Анало Говнет.
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22.04.2023 10:35 Ответить
Трахтаріст в а)(уї
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22.04.2023 10:12 Ответить
за трактор і тракторіста жирний лайк
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22.04.2023 10:17 Ответить
Па многочісленним просьбам аднапалчан передайом любимую песню усопшего и желаєм єму крєпкого здоровья.
Пєсєнка пра трактор.
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22.04.2023 10:26 Ответить
снял с языка!
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22.04.2023 10:26 Ответить
Інтересно вартість трактора, рафа і дрона- камікадзе для знищення цього желіза
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22.04.2023 10:25 Ответить
Добавьте еще стоимость белой лады для жены тракториста.
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22.04.2023 10:29 Ответить
2 уазика буханки і трактор, дрони десь по 500 S.
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22.04.2023 10:40 Ответить
Ну вартість одного дрона десь так в 100 раз мінімум менша за вартість одного раба. (так насправді ціну раба не важко порахувати. Вона це кількість людино годин які він може відпрацювати до смерті) Трактор напевне як 10 дронів мінімум, а то і 20 тому що не дуже видно який виробник. Буханка це від 7 до 10 дронів в залежності від її стану якщо судити по цінах на олх.

Затрачено 2 дрони. Втрат в рф на реально дофіга дронів.

Якби була у нас достатня кількість дронів і операторів до них... Ах але це було б сафарі.
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22.04.2023 12:13 Ответить
Trahtorist w gawno!
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22.04.2023 10:35 Ответить
Дивно. що не відмітився ще хтось з кацапських ботів з "коментом", що це відео ще з весни 2022 року. Вони дуже ******* такі "новини" висирати.
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22.04.2023 11:25 Ответить
 
 