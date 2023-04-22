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Украинская артиллерия уничтожила две вражеские БМД возле Запорожья. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

На окраине Запорожья украинские военные одним точным выстрелом полностью уничтожили две российские боевые машины десанта вместе с захватчиками внутри.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсети.

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Топ комментарии
+9
На першій секунді ка#ап красиво полетів - як голуб миру!
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22.04.2023 10:42
+5
Питання, як вони опинилися на околиці Запоріжжя?
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22.04.2023 10:47
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На околиці Запоріжжя?
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22.04.2023 10:37 Ответить
👍✊🙏❤️💙💛БРАВО ‼️БРАВИССИМО ‼️👏👏👏👏 СЛАВА ЗСУ‼️
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22.04.2023 10:45 Ответить
Питання, як вони опинилися на околиці Запоріжжя?
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22.04.2023 10:47 Ответить
Миллиметраж..
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22.04.2023 10:42 Ответить
На першій секунді ка#ап красиво полетів - як голуб миру!
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22.04.2023 10:42 Ответить
Исправили. Не околицы
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22.04.2023 11:07 Ответить
Наверное не одним выстрелом, а двумя. Вторая машина даже минимально, вроде бы, не дымила и вдруг сразу такой бум!! Это замечание для писателей. А вообще-то это паказывает работу пушкарей - один снаряд - одна цель
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22.04.2023 11:39 Ответить
повзли як черепахи і зупинились оглядітись -где ми і что с нами. Але було пізно
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22.04.2023 12:39 Ответить
Шо значить на околицях Запоріжжя - там фронт від міста кілометрів 90-100.
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22.04.2023 13:11 Ответить
 
 