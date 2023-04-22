Украинская артиллерия уничтожила две вражеские БМД возле Запорожья. ВИДЕО

На окраине Запорожья украинские военные одним точным выстрелом полностью уничтожили две российские боевые машины десанта вместе с захватчиками внутри.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсети.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Также читайте: Россияне атаковали Запорожье шахедами - силы ПВО сбили 5 беспилотников