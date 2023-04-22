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Украинская артиллерия уничтожила две вражеские БМД возле Запорожья. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
На окраине Запорожья украинские военные одним точным выстрелом полностью уничтожили две российские боевые машины десанта вместе с захватчиками внутри.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсети.
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