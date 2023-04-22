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Спецназовцы попали FPV-дроном по оккупантам: минус два захватчика. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка ликвидировали двоих оккупантов благодаря FPV-дрону. Беспилотник подлетел вплотную к окопу, в котором скрывались русские захватчики. Спастись захватчикам не удалось.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешного использования FPV-дрона была опубликована в соцсети. На видео можно заметить, как беспилотник свободно подлетел, к того не ждавшим, российским солдатам.
"FPV-дрон подразделения "Глаза Возмездия" насаждает новое выражение - "как дрон на голову", - отметили в сообщении к видеоролику украинские военные.
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+7 Дмитро Хлопченко f59b52d1
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+5 Вячеслав Crane
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показать весь комментарий22.04.2023 11:19
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Міністр оборони США Макнамара, коли його призначили на посаду, одразу наказав підлеглим порахувати вартість смерті одного "косого" (вьєтконгівця)
Коли ми такого раба рф вбиваємо то рф несе втрати у вигляді тих людиногодин праці які б цей раб міг ще відпрацювати до кінця свого життя.
Тому немає чого жаліти. Головне нам розгорнути виробництво щоб на всіх росіян хватило.
"Якби хотіли вже б зробили" - щоб хотіти треба було мати людей в штаті які могли б точно передбачити тренди на зброю майбутнього. Згадайте що рік назад про фпв як зброю знали півтора ноунейма.
Героям слава!!!