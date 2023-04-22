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Спецназовцы попали FPV-дроном по оккупантам: минус два захватчика. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка ликвидировали двоих оккупантов благодаря FPV-дрону. Беспилотник подлетел вплотную к окопу, в котором скрывались русские захватчики. Спастись захватчикам не удалось.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешного использования FPV-дрона была опубликована в соцсети. На видео можно заметить, как беспилотник свободно подлетел, к того не ждавшим, российским солдатам.

"FPV-дрон подразделения "Глаза Возмездия" насаждает новое выражение - "как дрон на голову", - отметили в сообщении к видеоролику украинские военные.

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Топ комментарии
+7
Ну цей музон годний, най надалі такий буде. Хоча на те як дохнуть кацапи дивитимусь і без звуку
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22.04.2023 11:33
+5
І двох вбивць-окупантів немає, такі кадри як ліки.
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22.04.2023 11:17
+5
Добре синки ...Добре
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22.04.2023 11:19
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І двох вбивць-окупантів немає, такі кадри як ліки.
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22.04.2023 11:17 Ответить
Добре синки ...Добре
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22.04.2023 11:19 Ответить
Ну цей музон годний, най надалі такий буде. Хоча на те як дохнуть кацапи дивитимусь і без звуку
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22.04.2023 11:33 Ответить
Булоб найкраще, якби той хто надає це відео наголошував на початку шось накшалт: цю вдалу охоту присвячуючу матусі/татусеві/кумі, тай прошу накласти на нього мою улюблену пісню
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22.04.2023 11:38 Ответить
шось наче схоже на As i lay dying
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22.04.2023 11:49 Ответить
ПаріZітів вийшов строк...
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22.04.2023 11:35 Ответить
Дорогувато буде ?

Міністр оборони США Макнамара, коли його призначили на посаду, одразу наказав підлеглим порахувати вартість смерті одного "косого" (вьєтконгівця)
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22.04.2023 11:39 Ответить
Ні. Один росіянин будучи рабом за місяць легко може відпрацювати вартість такого дрону.

Коли ми такого раба рф вбиваємо то рф несе втрати у вигляді тих людиногодин праці які б цей раб міг ще відпрацювати до кінця свого життя.

Тому немає чого жаліти. Головне нам розгорнути виробництво щоб на всіх росіян хватило.
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22.04.2023 12:01 Ответить
Треба мати власне виробництво цих пташок!
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22.04.2023 12:26 Ответить
Хочу вірити що буде. Там нічого складного. Більшість компонентів примітивні ппц. Викупити станки, технології і компанії та доставити в Україну це не є щось неможливе. А далі масштабувати щоб хоча б сто тисяч на місяць. І буде нам щастя.
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22.04.2023 12:41 Ответить
Якби хотіли вже б зробили, а не в Китаї все купують, в Естонії роблять, чого Порох їх не запусте в виробцтво, движки вінти камера радіостанція
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22.04.2023 14:37 Ответить
Ну він щось там їздив на європейське виробництво дронів... А там хто його знає.

"Якби хотіли вже б зробили" - щоб хотіти треба було мати людей в штаті які могли б точно передбачити тренди на зброю майбутнього. Згадайте що рік назад про фпв як зброю знали півтора ноунейма.
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22.04.2023 16:25 Ответить
"Того не ждавшие" солдаты вели огонь по беспилотнику.
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22.04.2023 12:08 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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22.04.2023 12:39 Ответить
Дроном може техніку краще нищіти , так дронів не напасешься
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22.04.2023 14:39 Ответить
 
 