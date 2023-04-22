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ВСУ уничтожили вражеский миномет вместе с расчетом. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы 23-го отдельного стрелкового батальона благодаря дрону-камикадзе уничтожили российский миномет вместе с расчетом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских военных опубликована в соцсети. На записи, сделанной беспилотником, можно заметить, что захватчики не ожидали атаки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спецназовцы попали FPV-дроном по оккупантам: минус два захватчика. ВИДЕО
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Топ комментарии
+6
То не мавік. 😉

Саморобний фпв камікадзе.

І тепер такі відео кожен день появляються. Якщо все буде ок то їх буде що раз то більше. Не по пару на день як зараз, а по десятки та сотні. Бо вони це ефективна ******* заміна мінометам, птрк і штурмовим групам для будівель.
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22.04.2023 11:55
+4
Это прекрасно, но таких уничтоженных расчетов должно быть больше
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22.04.2023 11:55
+3
Здається, в Україні з'явився Дронний Карайдер...
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22.04.2023 11:56
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Сьогодні прям якийсь день Мавіків)))
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22.04.2023 11:52 Ответить
То не мавік. 😉

Саморобний фпв камікадзе.

І тепер такі відео кожен день появляються. Якщо все буде ок то їх буде що раз то більше. Не по пару на день як зараз, а по десятки та сотні. Бо вони це ефективна ******* заміна мінометам, птрк і штурмовим групам для будівель.
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22.04.2023 11:55 Ответить
Это прекрасно, но таких уничтоженных расчетов должно быть больше
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22.04.2023 11:55 Ответить
знаєш, я теж думаю - чо Байдену не прислати ф-22, АВАКСи і збивати навіть на території бульборусі ватольоти.
просто боїться "ярсів".
або масони хочуть крові.
останнє в принципі логічно бо рашку задавили б вже.
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22.04.2023 12:04 Ответить
На якому напрямку зараз воюєш?
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22.04.2023 12:16 Ответить
Так де зараз воюєш???
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22.04.2023 12:38 Ответить
як і ти. стою у тебе за спиной
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22.04.2023 12:42 Ответить
За спиною ЗСУ ти стоїш.ЗСУ захищають твою дупу і клаву по котрій ти клацаєш цілодобово.Прийдуть кацапи і заберуть клаву.Подумай над цим.
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22.04.2023 12:45 Ответить
Ну ти і дурбецало. Я для фронта кодуванням зробив більше чим ти насіння з"їв за ці півтора року війни
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22.04.2023 12:47 Ответить
Зрозуміло все з тобою,сміливий інетвоїн.
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22.04.2023 12:49 Ответить
Насіння....я півроку вже вдома і на це є причини.Пиши далі що мало і як потрібно воювати.З дивана не впади.
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22.04.2023 12:51 Ответить
Якщо ти не в курсі чим людина допомагає армії то хоч би не відсвічув тут
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22.04.2023 12:56 Ответить
Велика допомога казати з дивана що мало)))
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22.04.2023 13:11 Ответить
сам то чем помог, малоросчищинище?
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22.04.2023 13:13 Ответить
Півроку назад поранення,зараз вже вдома.Думаю скоро повертатися.І тиб в інеті образки не кидав,сміливості багато не треба.Ти краще працюй більше,відвантажуй швидше і більше,можна без вихідних,спи години по 3-4 а не по клаві цілодобово стукай.
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22.04.2023 13:27 Ответить
Що тобі не дозволяє воювати-вік,здоров'я,сміливість?Як підеш так стане більше вбитих кацапів.А то йому мало на дивані.
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22.04.2023 12:48 Ответить
Я працюю на великому підприємсті. Є така штука як бюрократія. І є система комп"ютерна. Просто так матеріали зі складу кудись піти не можуть. По щелчку пальцев. Нада писать програмні розширення. Минулого року, влітку, я займався програмним відвантаженням ГСМ, палива і запчастин для ЗСУ. Я такий мудак, коли мене жарили і в хвост і вриву шо роби бистріше, бо матеріальні цінності не потраплять до отримувача. думай те
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22.04.2023 12:53 Ответить
Здається, в Україні з'явився Дронний Карайдер...
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22.04.2023 11:56 Ответить
за что они нас не любят то - говорит якут на развалинах украинской хаты, кушая из банки огурцы.
наверное за то что православие посрамляют(плюет на иконку),не понимаю просто этих дурак(і тут прилітає - нє, не поймеш)
"вангую" шо пусіна замочать скоро. воно й логічно. а то у мене в селі ями такі шо дай Єрмак дорогу, надо би й великобудівціцтВОВАтью
**** ну і козли... б*же, шкода шо Джонсона вибросили, а то би завтра побідили, відь так?
мм, де там Одристович? певно як за його словами = Єслі нападут, то я - фпірьот!!
який же жах, добре що Єрмак береже нас.
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22.04.2023 12:00 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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22.04.2023 12:37 Ответить
Расчет не оправдался
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22.04.2023 13:39 Ответить
 
 