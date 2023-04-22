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ВСУ уничтожили вражеский миномет вместе с расчетом. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы 23-го отдельного стрелкового батальона благодаря дрону-камикадзе уничтожили российский миномет вместе с расчетом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских военных опубликована в соцсети. На записи, сделанной беспилотником, можно заметить, что захватчики не ожидали атаки.
Топ комментарии
+6 Eques Patriam d0a70b9c
показать весь комментарий22.04.2023 11:55
+4 Підлога Маккартні
показать весь комментарий22.04.2023 11:55
+3 Олег Каз
показать весь комментарий22.04.2023 11:56
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Саморобний фпв камікадзе.
І тепер такі відео кожен день появляються. Якщо все буде ок то їх буде що раз то більше. Не по пару на день як зараз, а по десятки та сотні. Бо вони це ефективна ******* заміна мінометам, птрк і штурмовим групам для будівель.
просто боїться "ярсів".
або масони хочуть крові.
останнє в принципі логічно бо рашку задавили б вже.
наверное за то что православие посрамляют(плюет на иконку),не понимаю просто этих дурак(і тут прилітає - нє, не поймеш)
"вангую" шо пусіна замочать скоро. воно й логічно. а то у мене в селі ями такі шо дай Єрмак дорогу, надо би й великобудівціцтВОВАтью
**** ну і козли... б*же, шкода шо Джонсона вибросили, а то би завтра побідили, відь так?
мм, де там Одристович? певно як за його словами = Єслі нападут, то я - фпірьот!!
який же жах, добре що Єрмак береже нас.
Героям слава!!!