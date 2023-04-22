ВСУ уничтожили вражеский миномет вместе с расчетом. ВИДЕО

Бойцы 23-го отдельного стрелкового батальона благодаря дрону-камикадзе уничтожили российский миномет вместе с расчетом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских военных опубликована в соцсети. На записи, сделанной беспилотником, можно заметить, что захватчики не ожидали атаки.

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