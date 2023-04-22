Украинцам запретили выходить с желто-голубым флагом на чемпионате мира. ВИДЕО

Спортсменка Виктория Урсатий, представляющая Украину на Чемпионате мира по бальным танцам в Молдове, не смогла выйти на церемонию представления с флагом нашей страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, спортсменка попыталась уговорить организаторов разрешить ей выйти с желто-голубым флагом, объясняя, что в Украине продолжается война, но все оказалось бесполезным. Об этом Виктория Урсатий рассказала в соцсети.

"Уважаемые друзья, если вы не знаете, как нас встречают в других странах, то нас на мировом чемпионате в Молдове, в Кишиневе, с флагом родной Украины не выпустили на представление стран. Мы сказали, что без флага не пойдем, а нам ответили - не выходите", - поделилась спортсменка.

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К слову, по условиям конкурса, прописанным документально, нельзя выходить с флагами на награждение, а не на церемонию представления стран.

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