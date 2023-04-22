Украинцам запретили выходить с желто-голубым флагом на чемпионате мира. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом
Спортсменка Виктория Урсатий, представляющая Украину на Чемпионате мира по бальным танцам в Молдове, не смогла выйти на церемонию представления с флагом нашей страны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, спортсменка попыталась уговорить организаторов разрешить ей выйти с желто-голубым флагом, объясняя, что в Украине продолжается война, но все оказалось бесполезным. Об этом Виктория Урсатий рассказала в соцсети.
"Уважаемые друзья, если вы не знаете, как нас встречают в других странах, то нас на мировом чемпионате в Молдове, в Кишиневе, с флагом родной Украины не выпустили на представление стран. Мы сказали, что без флага не пойдем, а нам ответили - не выходите", - поделилась спортсменка.
К слову, по условиям конкурса, прописанным документально, нельзя выходить с флагами на награждение, а не на церемонию представления стран.
Пожалуйста, подождите...
до речі відео було записане вже після невдалого виступу ...
не сомневайся
санду пойдет на второй срок президента
то что произошло к Молдове и к молдаванам не имеет никакого отношения
все понаехавшие жюри и судьи - это ватаны собраные русней
и Молдова всегда была в лидерах по танцам
и школа у нас сильнешая
посмотри только как наш Жок танцует !!
то что случилось это не имеет к Молдове и тем более к молдаванам никакое отношение
очередная ватная провокация и пытаться рассорить соседей!!
это надо понимать
и это к сожалению происходит по всей Европе
русня посылают своих агентов для дикиедитации Украины
А насчет молдаван то мы приняли в свои дома и семьи почти 500 тысяч беженцев и делимся все чем можем
меняй свое мнение
у меня раньше сын танцовал
я не раз делал замечание почему на нашем чемпионате никогда не написано не одной записи на румынском государственном ???
почему на чемпионате никогда не слышно нашего румынского языка а только мокшанского!!!!!???
Жюри тоже одна русня и сепары
по всей видимости они в этом случае и сыграли основную роль с украинским флагом!!!
девушке с Украины надо было надеть флаг и выйти
никто бы ей ничего не зделал
а если что молдаване помогли без проблем!!!
надеюсь и украинцы и молдаване избавятся скоро от этой заразы!!!
Слава Украине!!!!
Молдова с вами !!
Pocałuj mnie w dupę jak talerz i to szybko, raz dwa, bo v kolejce jeszcze dwa
(сподіваюсь польську розумієш, поліграф-поліглот)
а там хай спробують зупинити - відео відразу стане відомим у всьому світі
з реальними іменами і обличчями тих, хто намагався зупинити