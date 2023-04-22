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Украинцам запретили выходить с желто-голубым флагом на чемпионате мира. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Спортсменка Виктория Урсатий, представляющая Украину на Чемпионате мира по бальным танцам в Молдове, не смогла выйти на церемонию представления с флагом нашей страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, спортсменка попыталась уговорить организаторов разрешить ей выйти с желто-голубым флагом, объясняя, что в Украине продолжается война, но все оказалось бесполезным. Об этом Виктория Урсатий рассказала в соцсети.

"Уважаемые друзья, если вы не знаете, как нас встречают в других странах, то нас на мировом чемпионате в Молдове, в Кишиневе, с флагом родной Украины не выпустили на представление стран. Мы сказали, что без флага не пойдем, а нам ответили -  не выходите", - поделилась спортсменка.

К слову, по условиям конкурса, прописанным документально, нельзя выходить с флагами на награждение, а не на церемонию представления стран.

Смотрите: Украинский гимнаст Ковтун завоевал золото на чемпионате Европы. ВИДЕО
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Топ комментарии
+35
Це як? Хто не дозволив? Ім'я цих підорів!
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22.04.2023 12:19
+31
Ты слышал звон, да не знаешь, где он?) Именно на церемонию представления ее и не пустили. То есть организаторы нарушили собственные правила.

"Спортсменка Вікторія Урсатій, яка представляє Україну на Чемпіонаті світу з бальних танців у Молдові, не змогла вийти на ЦЕРЕМОНІЮ ВИСТАВИ із прапором нашої країни. "
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22.04.2023 12:40
+23
не плачь доченька,твари не стоят твоих слёз.Слава Украине!!! самый красивый флаг в мире
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22.04.2023 12:26
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До речі там і русьня бере участь , і спонсори теж кацапи якого туди пертися було ..чи бо для танців заборона не діє ?
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22.04.2023 15:49 Ответить
Взагалі прапор України синьо-жовтий, а не жовто-блакитний, те що організатори жахливі упіздні це зрозуміло, але не зрозуміло як можна плутати два кольори прапору власної країни!?
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22.04.2023 15:55 Ответить
пропаганда тык-тока великая сила але : "...пара Вікторії не вийшла у фінал, в той час як українські юніори опинилися в числі переможців І вийшли на нагородження з прапором країни.."

до речі відео було записане вже після невдалого виступу ...
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22.04.2023 16:02 Ответить
Бл@дь - кто пишет такие статьи? ****. У нас конечно ваты хватает, но косяк даже не нашего Министерства спорта. Heinz Spaker - главный арбитр чемпионата. Откуда он? Почему не разрешил? В нашей прессе пишут, что правила запрещают в начале чемпионата выходить с национальной символикой. После -спортсменка вышла с Украинским флагом. Руzzким спортсмен у нас запрещено выступать. Я даже не знаю, мне предьявлять, что-то нашему Министру спорта? Или Мы по правилам не можем вмешиваться в решения международного арбитра?
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22.04.2023 16:08 Ответить
кацапские питарасы пишут -вот кто .
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22.04.2023 16:10 Ответить
Какие проблемы!? Надела костюм желто-голубой и всё будет понятно. Вместо того чтоб ляжки и грудь свои на показ выставлять.
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22.04.2023 16:12 Ответить
пусть выставляем - будем посмотреть. Но если подтекст ватный и у нас в Министерстве спорта - то это серъезно. Нам хватает наших корумпированых судей - там % 70 вата. Не они а их надо судить
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22.04.2023 16:17 Ответить
Вам варто щось надіти на своє ....... щоб .........не нести.
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22.04.2023 20:20 Ответить
во всех этих международных спортивных комитетах засело руководство с поторохами купленное рашкой!
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22.04.2023 16:47 Ответить
а почему Израиль не хочет помогать Украине оружием ??
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22.04.2023 17:18 Ответить
потому что Израиль сам в кольце врагов,сам висит на волоске и оружия у него лишнего просто нет.постарайтесь это понять.Израиль даже не сравним с Украиной.в Украине 40 миллионов человек и она обладает огромной территорией.а в Израиле всего 8 миллионов человек и он на карте как точка,сплошь окружён врагами.но простые Израильтяне всем сердцем поддерживают Украину,хотя и проросийской сволоты тут полно.
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23.04.2023 21:50 Ответить
Молдавія тут нідочого,а вот міжнародні підари проплачені москалями і ці падлюки.
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22.04.2023 17:19 Ответить
ОСЬ ТАК...
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22.04.2023 20:20 Ответить
Нехай хоч сто разів міняють офіційну мову, а жополизами кацапів так і лишаться!
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22.04.2023 20:21 Ответить
Там скоро выберут очередного ватного гондона.
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22.04.2023 22:29 Ответить
Не выберем
не сомневайся
санду пойдет на второй срок президента
то что произошло к Молдове и к молдаванам не имеет никакого отношения
все понаехавшие жюри и судьи - это ватаны собраные русней
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23.04.2023 00:37 Ответить
Які молдавани - такий і чемпіонат світу.
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22.04.2023 23:27 Ответить
Чемпионаты в Молдове всегда были на высоком уровне
и Молдова всегда была в лидерах по танцам
и школа у нас сильнешая
посмотри только как наш Жок танцует !!
то что случилось это не имеет к Молдове и тем более к молдаванам никакое отношение
очередная ватная провокация и пытаться рассорить соседей!!
это надо понимать
и это к сожалению происходит по всей Европе
русня посылают своих агентов для дикиедитации Украины
А насчет молдаван то мы приняли в свои дома и семьи почти 500 тысяч беженцев и делимся все чем можем
меняй свое мнение
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23.04.2023 00:42 Ответить
На всех чемпионатах Молдовы всегда рулила русня и сепарня из загона Приднестроьвя
у меня раньше сын танцовал
я не раз делал замечание почему на нашем чемпионате никогда не написано не одной записи на румынском государственном ???
почему на чемпионате никогда не слышно нашего румынского языка а только мокшанского!!!!!???
Жюри тоже одна русня и сепары
по всей видимости они в этом случае и сыграли основную роль с украинским флагом!!!
девушке с Украины надо было надеть флаг и выйти
никто бы ей ничего не зделал
а если что молдаване помогли без проблем!!!
надеюсь и украинцы и молдаване избавятся скоро от этой заразы!!!
Слава Украине!!!!
Молдова с вами !!
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23.04.2023 00:48 Ответить
Юра, просто сиди на бытлке молча
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23.04.2023 12:34 Ответить
Makc, Вишли, будь ласка, відео, як ти сідав на "бутилочку". Все ж таки хочеться отримати інструкцію від професіонала у цій справі. Я ще ніколи цього не пробував.
Pocałuj mnie w dupę jak talerz i to szybko, raz dwa, bo v kolejce jeszcze dwa
(сподіваюсь польську розумієш, поліграф-поліглот)
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23.04.2023 18:00 Ответить
Когда в пространстве СМИ появляется такая инфа-прикрытие - того и жди : опять - под шум бальных платьев - какой-нить антидемозакон примут.
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23.04.2023 09:38 Ответить
вдягнула і вийшла

а там хай спробують зупинити - відео відразу стане відомим у всьому світі

з реальними іменами і обличчями тих, хто намагався зупинити
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23.04.2023 13:29 Ответить
Схоже, що Молдова знову стає Молдавією. Ну ви зрозуміли, про що це я. Крізь- засилля кацапні та **************.
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23.04.2023 17:56 Ответить
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