В Белгороде обнаружили еще один "взрывоопасный предмет". Эвакуируют более 3 тыс. человек. ВИДЕО
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В Белгороде, почти рядом с местом взрыва упавшей с российского самолета бомбы, обнаружили еще один "взрывоопасный предмет".
Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, саперы обнаружили взрывоопасный предмет.
"Взрывотехники Минобороны РФ приняли решение обезвредить его на полигоне. Оперативным штабом было принято решение провести эвакуацию 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров. По предварительным данным, это более трех тысяч человек. Всем, кому необходима помощь по временному размещению, она будет предоставлена", - уверяет он.
Он также отмечает, что будут организованы 2 пункта сбора, в которые подадут 90 автобусов. Людей поселят в пунктах временного размещения.
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"Взрывоопасный боеприпас (500 кг авиабомба) оказался НЕ взрывоопасным" 😂
Бомбу на фото выкапывают в котловане двое солдатиков в бронежилетах !!!
Бомбу ФАБ-500 в бронежилетах, Карл ! 😂
Первая весит примерно 480 килограмм, и в ней находится около 300 килограмм взрывчатки, а вторая 1500 килограмм, в ней находится 1010 килограмм взрывчатки.
Точніше, само насєлєніє Бєлгорода побачило, що із землі щось стирчить 😂
В Белгороде бомб как грязи или
Грязи в Белгороде как бомб 😂
такі **.ня, що ніхто не побачив відсутність балконів
https://t.me/hyevuy_dnepr/50760
Видео, где видно и задержку, и взрыв.
1 ч. ·
Друга авіабомба в Бєлгороді знесла три балкона на нижніх трьох етапах та загубилася в землю на сім метрів. На жаль не розірвалася. Це підтверджує версію, що російський літак потрапив над Бєлгородом у захват радара "невідомої" ППО та в паніці скинув важкі **********, щоб швиденько втекти. І ніякий це не "позаштатний"скид. До речі, сьогодні представник наших Повітряних сил сказав що американські Патріоти допоможуть на деяких ділянках, де окупанти активно використовують подібні керовані авіабомби....