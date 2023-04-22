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В Белгороде обнаружили еще один "взрывоопасный предмет". Эвакуируют более 3 тыс. человек. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Белгороде, почти рядом с местом взрыва упавшей с российского самолета бомбы, обнаружили еще один "взрывоопасный предмет".

Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, саперы обнаружили взрывоопасный предмет.

"Взрывотехники Минобороны РФ приняли решение обезвредить его на полигоне. Оперативным штабом было принято решение провести эвакуацию 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров. По предварительным данным, это более трех тысяч человек. Всем, кому необходима помощь по временному размещению, она будет предоставлена", - уверяет он.

Он также отмечает, что будут организованы 2 пункта сбора, в которые подадут 90 автобусов. Людей поселят в пунктах временного размещения.

Читайте: Причиной взрыва в Белгороде является "нештатный сход авиационного боеприпаса" с самолета Су-34, - Минобороны РФ
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Топ комментарии
+25
От чого він не вибухнув та не знищив хоч кілька десятків рашистьських свинособак? Ніякої справедливості немає в цьому світі.
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22.04.2023 13:59
+22
то есть два дня никто тупо не замечал, что Су-34 потерял две бомбы, а не одну? пзц. вояки
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22.04.2023 14:21
+20
Бєлгород, спішь? (с)
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22.04.2023 13:51
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Бєлгород, спішь? (с)
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22.04.2023 13:51 Ответить
ЧТО ЖЕ ПРОІЗОШЛО ?
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22.04.2023 15:04 Ответить
Абстрєлівают русскій горад!! (с)
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22.04.2023 15:17 Ответить
Кремлівська хунта напала і дамбіт бєлгАродскую народную ріспубліку! Опять гражданская вайна! Залужний, ввіді вайска!
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22.04.2023 16:54 Ответить
Це контрнаступ
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22.04.2023 17:26 Ответить
Ох, от би ця бомба рванула зараз у прямому ефірі!!!
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22.04.2023 16:30 Ответить
Саме прикольне в кацапських новинах:

"Взрывоопасный боеприпас (500 кг авиабомба) оказался НЕ взрывоопасным" 😂

Бомбу на фото выкапывают в котловане двое солдатиков в бронежилетах !!!

Бомбу ФАБ-500 в бронежилетах, Карл ! 😂
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22.04.2023 17:27 Ответить
Судя по тому, что воронка от взрыва первой бомбы составляет 20 метров, то это, скорее всего, была не ФАБ-500-М62, а УПАБ-1500.
Первая весит примерно 480 килограмм, и в ней находится около 300 килограмм взрывчатки, а вторая 1500 килограмм, в ней находится 1010 килограмм взрывчатки.
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22.04.2023 18:24 Ответить
Чийсь пукан поряд виявили
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22.04.2023 13:51 Ответить
Плять, на другий день помітили що не вистачає ще одного ФАБа !
Точніше, само насєлєніє Бєлгорода побачило, що із землі щось стирчить 😂
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22.04.2023 17:31 Ответить
У болотяників переполох.
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22.04.2023 13:54 Ответить
Ей,як дєла,сосєді ))
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22.04.2023 13:54 Ответить
Білгород - сам вибухонебезпечний... весь...
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22.04.2023 13:55 Ответить
вчора на кацапському центральному каналі зомбіящика в сюжеті про цю бомбу диктор під кінець сказав "Современная боевая техника позволяет российским подразделениям ликвидировать экстремистов в зоне СВО с минимального расстояния" - треба було бачити пику того диктора після того як до нього дійшло яку ***** йому написали - Білгород тепер зона СВО і там живуть екстремісти
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22.04.2023 15:05 Ответить
Виявлений у Білгороді ********* - це бомба ФАБ-500.
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22.04.2023 13:56 Ответить
то есть два дня никто тупо не замечал, что Су-34 потерял две бомбы, а не одну? пзц. вояки
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22.04.2023 14:21 Ответить
Водку пили за то что первая бомба никого не убила 😂
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22.04.2023 17:36 Ответить
плохо что наши не заметили. Дроном бы могли ее уничтожить, помочь кацам так сказать. И эвакуация не пригодилась бы
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22.04.2023 18:17 Ответить
Бомби в Білгороді, а бомбить Воронєж... і не даром...
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22.04.2023 15:24 Ответить
кацапи пишуть, що "боеприпас НЕ взрывоопасен". 😂
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22.04.2023 17:33 Ответить
Одна бомба не переконала лаптєстан в необхідності мобілізаціі.Вирішили ще одну бомбу підкинути -для впевненності?
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22.04.2023 13:59 Ответить
Тут постає питання:

В Белгороде бомб как грязи или

Грязи в Белгороде как бомб 😂
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22.04.2023 17:38 Ответить
От чого він не вибухнув та не знищив хоч кілька десятків рашистьських свинособак? Ніякої справедливості немає в цьому світі.
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22.04.2023 13:59 Ответить
Наявність другої бімби виглядає дивно як на випадковий "Сход **********"
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22.04.2023 14:00 Ответить
Це вже, звиняйте, не випадковий сход, а массовое бегство ФАБов 😂
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22.04.2023 17:34 Ответить
Це якесь свято....бомби,як гриби ростуть
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22.04.2023 14:04 Ответить
Залишається надіятись що професіоналізм вибухотехніків на рівні пілота
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22.04.2023 14:04 Ответить
Якщо так вони і ядерну зброю застосують?...
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22.04.2023 16:59 Ответить
Ато ти думаєш вони не знають справжній стан їхньої ЯЗ ?
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22.04.2023 18:28 Ответить
Звісно знають, тому тільки дімон гавкає)))
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22.04.2023 19:56 Ответить
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22.04.2023 14:04 Ответить
Шкода, що не бумкнуло.
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22.04.2023 14:10 Ответить
Ета проста план бил такой-всьо па графіку...
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22.04.2023 14:22 Ответить
Апірація ідьот па плану. Що з ї.альниками , кацапи?
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22.04.2023 14:23 Ответить
Евакуюватися вам, не переевакуюватися, носити -не переносити, ховати-не переховати! Окупанти -й.бані!
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22.04.2023 14:43 Ответить
ищите , там еще должно быть
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22.04.2023 14:45 Ответить
Жаль что она она не взорвалась(
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22.04.2023 14:50 Ответить
будет еще
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22.04.2023 14:53 Ответить
Telegram-канал Baza сообщает, что авиабомба ФАБ-500, которую сейчас извлекают из-под земли в центре Белгорода, 20 апреля попала по жилому дому. По информации канала, она снесла балконы на трех этажах дома, после чего ушла под землю. Минобороны России эту информацию не комментировало.
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22.04.2023 14:57 Ответить
"она снесла балконы на трех этажах дома"

такі **.ня, що ніхто не побачив відсутність балконів
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22.04.2023 19:13 Ответить
Летіли бомбити Харків,а попали у Бєлгород, Це карма божа, от тільки шкода, що друга бомба не вибухнула. Бажаю русні побільше таких сходен авіаційних бомб з подальшими хлопкамі..
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22.04.2023 15:00 Ответить
Ну, так бандеріці навчилися дистанційно керувати скидом бомб з кацапських літаків. Тепер сидіть, кляті вилупки по підвалах та сріться цеглою
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22.04.2023 15:01 Ответить
😎 Бойовий танець перед контрнаступом

https://t.me/hyevuy_dnepr/50760
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22.04.2023 15:07 Ответить
Хех ... автобуси усі нові. На нафті заробили.
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22.04.2023 15:08 Ответить
это наши с Мариуполя
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22.04.2023 15:10 Ответить
Сзади на автобусах написано ЛиАЗ. В Мариуполе были МАЗы.
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22.04.2023 16:07 Ответить
Несправедливо! Постійно обіцяли Воронеж...
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22.04.2023 15:22 Ответить
ага , автомобиль на крышу магазина забросило
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22.04.2023 15:35 Ответить
хреново шо не на девятиетажку
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22.04.2023 17:10 Ответить
Мазилы !! 😂
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22.04.2023 17:41 Ответить
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22.04.2023 16:06 Ответить
Это бомбы с задержкой. Первая взорвалась через 18 сек. после приземления.
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22.04.2023 16:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=z53xUeMOudY

Видео, где видно и задержку, и взрыв.
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22.04.2023 17:24 Ответить
Є відео, там реально бомба в землю зайшла, а кацапи ще із хвилину навколо на машинах їздили, поки не бахнулр
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22.04.2023 17:40 Ответить
Оце і є те відео. Бомба ввійшла в землю на 10-й секунді, а рвонуло на 28-й.
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22.04.2023 19:18 Ответить
а шо такое , опять стало страшно?
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22.04.2023 17:08 Ответить
Alex N Alex Noyt

1 ч. ·

Друга авіабомба в Бєлгороді знесла три балкона на нижніх трьох етапах та загубилася в землю на сім метрів. На жаль не розірвалася. Це підтверджує версію, що російський літак потрапив над Бєлгородом у захват радара "невідомої" ППО та в паніці скинув важкі **********, щоб швиденько втекти. І ніякий це не "позаштатний"скид. До речі, сьогодні представник наших Повітряних сил сказав що американські Патріоти допоможуть на деяких ділянках, де окупанти активно використовують подібні керовані авіабомби....
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22.04.2023 17:54 Ответить
кажуть же, "можем павтарить"
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22.04.2023 19:07 Ответить
Завезли боярышник для технарей и не стали заканчивать крепление бомб, ибо никто неждет опаздывающихся.
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22.04.2023 19:42 Ответить
Надо просто им не мешать....
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22.04.2023 20:30 Ответить
Шановане і не шановане панство-не бєлгород, а Білгород. Кумекайте українською.
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22.04.2023 20:32 Ответить
Схоже,дуже їх підганяли,коли грузили ці бомби.А тим,хто їх крепив,то взагалі по барабану,де вони впадуть.
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22.04.2023 20:38 Ответить
Кацапи не зупиняйтесь на достігнутом ©️
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22.04.2023 23:24 Ответить
 
 