В Донецкой области украинские дроны атаковали позиции российских военных. ВИДЕО

В Донецкой области операторы FPV-беспилотника ликвидировали позиции оккупантов, которые расположены в разрушенных частных секторах. Украинский снаряд прямо попал по группе российских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсети.

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