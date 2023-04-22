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В Донецкой области украинские дроны атаковали позиции российских военных. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Донецкой области операторы FPV-беспилотника ликвидировали позиции оккупантов, которые расположены в разрушенных частных секторах. Украинский снаряд прямо попал по группе российских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсети.

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Гарячі пирожки! Налітай!
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22.04.2023 14:23 Ответить
jyvuchi popalys' parazyty
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22.04.2023 14:25 Ответить
Армії дронів-респект...
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22.04.2023 14:26 Ответить
Кто знает, чем заряжены эти дроны ?! Есть ли там осколочные элементы? Или только взрывчатка ?
Если только взрывчатка - то толк от этого небольшой... Может контузии, пожар... И вряд-ли ликвидация жив.силы....
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22.04.2023 14:40 Ответить
Зато красиво. И дорого.
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22.04.2023 15:03 Ответить
Спеціально для патріотів з Голандії - дрон дешевший за снаряд !!!!!!!
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22.04.2023 15:33 Ответить
Снаряд бы и мокрого места не оставил от этого домика.
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22.04.2023 17:33 Ответить
НЕОБХОДИМО 200 МИЛЛИОНОВ ДРОНОВ !!!
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23.04.2023 08:59 Ответить
 
 