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В Донецкой области украинские дроны атаковали позиции российских военных. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В Донецкой области операторы FPV-беспилотника ликвидировали позиции оккупантов, которые расположены в разрушенных частных секторах. Украинский снаряд прямо попал по группе российских военных.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсети.
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Если только взрывчатка - то толк от этого небольшой... Может контузии, пожар... И вряд-ли ликвидация жив.силы....