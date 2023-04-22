Российский военный случайно забежал на позиции ВСУ. ВИДЕО

Оккупант нечаянно забежал на украинскую позицию – оттуда захватчик уже не выбрался. Наши бойцы быстро среагировали и ликвидировали российского военного.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсети.

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