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Российский военный случайно забежал на позиции ВСУ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупант нечаянно забежал на украинскую позицию – оттуда захватчик уже не выбрался. Наши бойцы быстро среагировали и ликвидировали российского военного.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсети.

Смотрите: В Донецкой области украинские дроны атаковали позиции российских военных. ВИДЕО
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Топ комментарии
+45
А ніжкою як гарно на останок...
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22.04.2023 14:41
+41
це нижній брейк
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22.04.2023 14:45
+40
Нех-й шастать
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22.04.2023 14:43
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А ніжкою як гарно на останок...
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22.04.2023 14:41 Ответить
це нижній брейк
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22.04.2023 14:45 Ответить
Для брейку якось кволо... Дриг-дриг і все?..
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22.04.2023 17:32 Ответить
Шальна куля.
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22.04.2023 17:53 Ответить
То не над ним - там у окопчику наш війсковий був - він же по цьому грибнику і вогонь вів.
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22.04.2023 14:51 Ответить
як ця москальська потвора смішно дригає ніжками
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22.04.2023 14:41 Ответить
Это конвульсии,ну если по медицински...хотя какая разница.
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22.04.2023 15:39 Ответить
На ловчого і звір біжить...
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22.04.2023 14:42 Ответить
Нех-й шастать
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22.04.2023 14:43 Ответить
Мучают два питання.
1. Це нанайський мальчік?
2. Він був в трусіках?
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22.04.2023 14:43 Ответить
С глазами исуса
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22.04.2023 14:47 Ответить
слющай. МАЛЧИК САМ УИНАВАТ!
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22.04.2023 15:10 Ответить
Навiщо ви зачепили нашого Спасителя Iiсуса Христа?! Майте розум... 😠
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22.04.2023 17:28 Ответить
то цитата
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22.04.2023 21:24 Ответить
Серьога ХХарківський : не пам'ятуйте Господа в сує...!
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22.04.2023 17:33 Ответить
Тєма "мальчика в трусіках" не розкрита.
На досці об'яв, мальчика не дьоргався, бо був зверху і до низу, прибитий дюбєлями. Ну щоб не "воскрєс" і не 'явився мокшанам"
Прости мене Господи. Амінь.
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22.04.2023 16:40 Ответить
Про трусіки не впевненний, але це був нахальний мальчік
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22.04.2023 17:34 Ответить
Коли ви пріпінітє дамбіть бамбасс?
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22.04.2023 17:54 Ответить
копитцем взбрикнув, перед ти, як подох
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22.04.2023 14:46 Ответить
"Куда бєжал? К чєму стремілся?"
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22.04.2023 14:48 Ответить
В кабаре ногами дригать...
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22.04.2023 14:50 Ответить
отже, бігла якась істота в уніформі, бігла кудись, але не добігла, якщо це орк, то й слава Богу,
думаю я підсвідомо вірю інфо ролику, якби подумав, що це наш боєць, висловлювася б по іншому, чи взагалі мовчав
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22.04.2023 14:50 Ответить
Димящийся орк. гиройски утилилизировался.
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22.04.2023 14:52 Ответить
на самом деле ничего весёлого,,,эта мразь могла бы много бед натворить если б не была такой тупой...как говаривал абдристович "*****@ли"
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22.04.2023 14:53 Ответить
если был бы не тупой, руки бы поднял когда понял что забег не туда. а так стрелять начал и превратился в друшлаг
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22.04.2023 15:41 Ответить
Спочатку теж так подумав, а потім зрозумів, що він не міг відреагувати інакше - це була інстинктивна дія, інстинкт спрацьовує ДО втручання головного мозку, тому набагато швидше.

Я вже мовчу про саму наявність там іншого мозку, окрім кісткового.
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22.04.2023 16:06 Ответить
В позолоченное ситечко вдовы Грицацуевой.
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22.04.2023 21:47 Ответить
І чого ото бігти? Тільки вмер змученим. )))
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22.04.2023 14:54 Ответить
Місячна хода майкла джексона
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22.04.2023 14:58 Ответить
..у кацаподебіла було 99.9999%ва можливість здатися та залишитися живим.... але зайва хромосома перемогла, ну і хйло з ним.. здохніть усі, кацапи
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22.04.2023 15:03 Ответить
Та він нічого і не зрозумів!
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22.04.2023 15:32 Ответить
Курнув .
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22.04.2023 15:06 Ответить
забіг випадково, здох закономірно
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22.04.2023 15:07 Ответить
Наверное пьяный был выродок.
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22.04.2023 15:17 Ответить
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22.04.2023 15:23 Ответить
Где-то узнал о существовании энциклопедии "миллион способов умереть". Данная война добавила в эту книгу не просто строчки или страницы, а целые главы:
"приехать за 9000 км, чтобы утопиться в канаве в полном обмундировании, даже не вступив в бой";
"перелететь через трехэтажный дом, выписывая акробатические пируэты";
"расщепиться на атомы при знакомстве с ракетой";
"жесткая прожарка экипажа на танковом мангале с порционной нарубкой";
"забег на позиции противника" - это суицид уставшим?, а просто сдохнуть уже не устраивает?
И т.д.
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22.04.2023 15:25 Ответить
Рефлекторно увімкнув скрепний "режим доброї волі", але вже було пізно.
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22.04.2023 15:26 Ответить
Не похоже, что "случайно" он туда бежал, а обдуманно... Так как в яме левее сидит ещё один орк и ВСЁ время смотрел с населенным оружием на наши позиции...

Скорее всего он наивно думал "по-быстрому заскочить" , предполагая что именно на ТОМ участке никого нет...
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22.04.2023 15:28 Ответить
Скорее там действительно до этого не было никого... Но пока он туда бежал, там уже оказались наши... И вальнули его перекрёстным огнем!

Видно, что он увидел кого-то перед собой и вскинул автомат ...

Пули которые его добивали летели с лева под углом...
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22.04.2023 15:32 Ответить
Да что ты черт побери такое несёшь??? Тебе же флажками показали,что это украинские позиции🤦
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22.04.2023 16:42 Ответить
)) ты то что на заборах тоже читаешь и веришь, но не думаешь... ?! Тогда почему:
- тот кто отдельно сидит в воронке и направил оружие в "верх видео"?
при этом после того ка вольнули кацапа он ПРОДОЛЖИЛ смотреть и водить орудием в том же направлении - В ВЕРХ!?
- почему пули летели в главного героя-,кацапа именно сверху наискось и именно напротив этого сидящего в воронке ?!

А потому, что в воронке сидел тоже КАЦАП !!!
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22.04.2023 21:46 Ответить
Ты почему-то решил забить свою голову абсолютно бесполезной информацией из области догадок и предположений. Махни лучше стакан.
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22.04.2023 21:59 Ответить
Ненавиджу цих тварин кацапських!!!Надеюсь они уже прокляты поколениями и получат все по заслугам и по своим действиям!!!!
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22.04.2023 15:30 Ответить
Чисто в гавно.
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22.04.2023 15:30 Ответить
И решето
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23.04.2023 04:42 Ответить
Схоже, аватарка московитського ТГ, де воїн, що просувався до чиїхось позицій, був позначений нашим прапором. Треба б перевірити, про що це відео.
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22.04.2023 15:35 Ответить
«Вот пуля пролетела и ага» …
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22.04.2023 15:38 Ответить
Здохла тварина, тільки пиляка полетіла.
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22.04.2023 15:51 Ответить
Может их приманивать как зверей на охоте ?
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22.04.2023 15:53 Ответить
Залежить від напрямку вітру. Можна запахом браги приманювати.
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22.04.2023 17:10 Ответить
Не узнает Фрося какой у Ванюши был конец!
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22.04.2023 16:12 Ответить
Не дождалась жениха Фрося.

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22.04.2023 17:11 Ответить
Аж дупа задиміла
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22.04.2023 16:19 Ответить
Наш в окопі був не один
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22.04.2023 16:28 Ответить
ГЛОНАСС...
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22.04.2023 16:34 Ответить
До сраки то "глонасс," завів в "*****" кацапа, а там наші хлопці з "карамультуками". Прелєстно
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22.04.2023 16:45 Ответить
Якийсь природний дефект у Кацапов, реально, бо нормальна людина не піде помирати у чужу країну невідомо за що! Звісно що нелюди-садисти котрим задоволення вбивати то зрозуміло чого лізуть.
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22.04.2023 17:33 Ответить
Ця "випадковість" могла дорого коштувати комусь із наших. Наскільки я зрозумів, московит знаходився в нашому тилу.
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22.04.2023 17:40 Ответить
не буде претензій від ліберастів штибу Amnesty International про ніби-то розстріл військовополоненого?
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22.04.2023 17:57 Ответить
Ишь задрыгался - как таракан от дихлофоса.
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22.04.2023 18:20 Ответить
а он, мятежный просит бури
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22.04.2023 18:38 Ответить
"Пацан к успеху шол, не повезло, не пофартило!"))
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22.04.2023 20:11 Ответить
Пристрелили цього нелюда.Молодці.
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22.04.2023 20:39 Ответить
Та воно п'яне було.
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22.04.2023 21:38 Ответить
І шо? УСЬО? Справжня короткометражка для Канн!
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22.04.2023 21:42 Ответить
яке прикре самогубство...
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22.04.2023 21:50 Ответить
А ноги еще бегут...🤥
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22.04.2023 22:37 Ответить
Был кацап, а стал решето
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23.04.2023 04:44 Ответить
 
 