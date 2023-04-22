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Российский военный случайно забежал на позиции ВСУ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупант нечаянно забежал на украинскую позицию – оттуда захватчик уже не выбрался. Наши бойцы быстро среагировали и ликвидировали российского военного.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсети.
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1. Це нанайський мальчік?
2. Він був в трусіках?
На досці об'яв, мальчика не дьоргався, бо був зверху і до низу, прибитий дюбєлями. Ну щоб не "воскрєс" і не 'явився мокшанам"
Прости мене Господи. Амінь.
думаю я підсвідомо вірю інфо ролику, якби подумав, що це наш боєць, висловлювася б по іншому, чи взагалі мовчав
Я вже мовчу про саму наявність там іншого мозку, окрім кісткового.
"приехать за 9000 км, чтобы утопиться в канаве в полном обмундировании, даже не вступив в бой";
"перелететь через трехэтажный дом, выписывая акробатические пируэты";
"расщепиться на атомы при знакомстве с ракетой";
"жесткая прожарка экипажа на танковом мангале с порционной нарубкой";
"забег на позиции противника" - это суицид уставшим?, а просто сдохнуть уже не устраивает?
И т.д.
Скорее всего он наивно думал "по-быстрому заскочить" , предполагая что именно на ТОМ участке никого нет...
Видно, что он увидел кого-то перед собой и вскинул автомат ...
Пули которые его добивали летели с лева под углом...
- тот кто отдельно сидит в воронке и направил оружие в "верх видео"?
при этом после того ка вольнули кацапа он ПРОДОЛЖИЛ смотреть и водить орудием в том же направлении - В ВЕРХ!?
- почему пули летели в главного героя-,кацапа именно сверху наискось и именно напротив этого сидящего в воронке ?!
А потому, что в воронке сидел тоже КАЦАП !!!