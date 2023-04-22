РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5300 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине
8 809 30
обстрел (20169) Россия (91269) Донецкая область (7138) дома (285) Угледар (74)

В соцсети показали, что осталось от многоэтажки в Угледаре после авиаудара оккупантов. ВIДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты на днях нанесли авиаудар по Угледару Донецкой области. Захватчики попали в жилой дом, под завалами которых оказались люди. Страна-агрессорк еще раз доказала, что не имеет никаких моральных принципов. После удара упала целая секция многоэтажки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры разрушенного дома обнародовали в соцсети.

Смотрите: В Донецкой области украинские дроны атаковали позиции российских военных. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
Хотілось би побачити, що лишилось від бєлгорода чи воронежа.
показать весь комментарий
22.04.2023 15:24
+3
Тобто - ви насправді вважаєте, що триповерхова будівля якось краще захищає від бомб?
показать весь комментарий
22.04.2023 15:38
+2
Мацква-звенят калакала...
показать весь комментарий
22.04.2023 15:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хотілось би побачити, що лишилось від бєлгорода чи воронежа.
показать весь комментарий
22.04.2023 15:24 Ответить
Мацква-звенят калакала...
показать весь комментарий
22.04.2023 15:36 Ответить
Звєнят диряві колокола.
показать весь комментарий
22.04.2023 17:36 Ответить
кінченні панельні багатоповерхівки!! виглядають уйопіщно! безпеки = 0!
зогляду на те, що зараз продовжують будувати вище 3х поверхів, до містобудівників так і не дійшло, що багатоповерхівки - небезпечні!
показать весь комментарий
22.04.2023 15:27 Ответить
Тобто - ви насправді вважаєте, що триповерхова будівля якось краще захищає від бомб?
показать весь комментарий
22.04.2023 15:38 Ответить
скільки сімей залищаться без житла одночасно, якщо знищити 3-поверховий будинок і якщо знищити 25-поверхівку?
скільки зусиль, часу і ймовірність загинути під великою кількістю уламків від 3-поверхового будинку і від 25-поверхового?
...
показать весь комментарий
22.04.2023 16:02 Ответить
а монолитный бетон?
показать весь комментарий
22.04.2023 16:15 Ответить
моноліт, зазвичай, так не обвалюється
показать весь комментарий
22.04.2023 17:39 Ответить
А тепер з іншого боку - щоб поселити людей, що живуть у 25поверхівці по 3поверхових будинках - потрібно мінімум у 10 раз більше місця - тобто - рандомна ракета С300, яка попадає куди попало матиме у 10 раз більше шансів попасти по будинку і вбити людей.
Щодо ж уламків - камон - якщо у 3-поверховий будинок попаде бомба - там всі загинуть без якихось уламків.
показать весь комментарий
22.04.2023 16:39 Ответить
за вашою логікою, якщо побудувати 1 дім на 500 поверхів, поселити туди все населення міста, то шансів, що в нього влучить кацапська ракета - немає?
показать весь комментарий
22.04.2023 17:40 Ответить
За моєю логікою - чим більше простору займають будинки - тим більший шанс, що туди влучить випадкова ракета. Але, знаючи підлість кацапів - у наведеному вами прикладі - вони будуть цілити у цей будинок спеціально. Але у 10-поверхові будинки спеціально вони навряд цілять.
показать весь комментарий
22.04.2023 17:44 Ответить
але, разом з тим, і знищити таке місто буде складніше! бо, якщо кацапи, умовно, витрачають 1 свою бомбу на дім, то місто де домів в 3-5 разів більше буде зруйнувати затратніше
показать весь комментарий
22.04.2023 17:48 Ответить
Не особливо складнійше, бо приватний будинок можна зруйнувати 1м танковим снарядом чи 120 міною, а щоб зруйнувати монолітно-каркасну висотку потрібна дещо значно потужнійше, бо одним танковим снарядом зруйнується лишень 1 квартира.
Крім того - у приватній забудові взагалі дуже важко закріпитися і побудувати оборону - там немає де сховатися - все наскрізь прострілюється.
показать весь комментарий
22.04.2023 17:55 Ответить
У меня, в Гостомелі, 2-поверховий будинок, прилетіла міна в дерево, яке росло в 3х метрах від фасаду - повибивало вікна! але ж не зруйнувало, слава богу!
3-поверхові будинки теж роблять монолітно-каркасними!
з практиці, у нас в Ірпіні, пошкоджені саме будинки вище за 8-9 поверхів! невеличкі - рідко! відновити - легше!
показать весь комментарий
22.04.2023 18:02 Ответить
То до чого тут дерево? Я про влучання у будинок, а не у дерево.
Щодо Ірпеня - знаю кілька сімей, у яких знищили саме приватні будинки у Ірпені.
показать весь комментарий
22.04.2023 18:15 Ответить
ударна хвиля, уламки
показать весь комментарий
22.04.2023 18:49 Ответить
скільки часу потрібно, щоб евакуюватися з 9-ти поверхівки і скільки з 3-поверхівки? скільки потрібно прибудинкової территорії, щоб розмістити приватний транспорт власників житла? і скільки буде пошкодженних авто, від влучання кацапської ракети, якщо під, наприклад, 25-ти поверхівкою їх запарковано 200 штук?
наскіки небезпечним буде пожар від 1-2 авто у порівнянні з пожаріщем від 200-300 автівок?
показать весь комментарий
22.04.2023 17:47 Ответить
Евакуювати? Після влучання з триповерхівки не буде кого евакуювати.

Щодо ж ваших маніпуляція - то так, наслідки влучання по багатоповерхівці страшнійші за наслідки влучання по невеликому бидуночку, але якщо всіх переселити у невеличкі будиночки - то ці будиночки будуть скрізь - той же Київ розповзеться на всю область і кожний шахед попадатиме по будинкові. Наслідкі - менші, вірогідність влучання - у такий саме пропорції вища.
показать весь комментарий
22.04.2023 17:51 Ответить
наслідки - меньші! до того ж і веду!
для мирного цивільного життя - краще, бо нема дурнуватих "стадіонів" з припаркованих авто
показать весь комментарий
22.04.2023 17:57 Ответить
"для мирного цивільного життя - краще, бо нема дурнуватих "стадіонів" з припаркованих авто"

Більша плотність населення = ближча і краща інфраструктура. У селі с хатками до супермаркету чи аптеки, чи поліклінікі ви будете їхати кілька кілометрів, а у місті - все поряд.
показать весь комментарий
22.04.2023 20:19 Ответить
а це, до речі, ще одна важлива річь для розбудови екоміки! велика кількість магазинів, ресторанів, кафе та провайдерів інших послуг де зайняте населення, яке створює додаткову вартість
показать весь комментарий
22.04.2023 21:22 Ответить
Для розбудови економіки потрібно ВИРОБНИЦТВО, а не велика кількість малесеньких магазинчиків, які ледве-ледве зводять кінці з кінцями через замалу кількість клієнтів. У розвинутих економіках якраз люди скуповуються у великих супермаркетах - маленькі магазинчики як основні постачальники продуктів прийняті більше у країнах 3го світу. Так, у ЄС теж є у містах багато традиційних лавок зелені, пекарні і тд, але вони більше доповнюють супермаркети, а не є основним місцем покупок.
І велика кількість малих провайдерів так само для розвитку економіки не потрібна.
показать весь комментарий
22.04.2023 22:36 Ответить
ви глибоко помиляєтесь!
структура будь-якої ефективної економіки складається, в першу чергу, з послуг
показать весь комментарий
22.04.2023 22:38 Ответить
Це ви глибоко помиляєтесь, якщо думаєте, ніби десятки маленьких лавочок - це ефективна економіка. Ні - один великий супермаркет набагато ефективніший. А для розвиненої економіки країна має експортувати більшу кількість товару з великою доданою вартістю, ніж імпортувати, а не перепродавати у маленьких магазинчиках іноземні товари.
показать весь комментарий
22.04.2023 23:00 Ответить
подивіться з чого складається ввп розвинених країн і припинить писати маячню
показать весь комментарий
22.04.2023 23:03 Ответить
Така сама пропозиція й до вас.
показать весь комментарий
22.04.2023 23:21 Ответить
Небо - не наше...
показать весь комментарий
22.04.2023 18:34 Ответить
Аж цікаво, скільки треба знищити будинків, допоки хабадних саботажників не усунуть від впливу на процеси і розпочнуть виробляти Вільхи і Сапсани. Схоже і півкраїни не досить.
показать весь комментарий
22.04.2023 22:20 Ответить
Московия должна выглядеть так же.
показать весь комментарий
22.04.2023 22:44 Ответить
 
 