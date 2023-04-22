В соцсети показали, что осталось от многоэтажки в Угледаре после авиаудара оккупантов. ВIДЕО

Российские оккупанты на днях нанесли авиаудар по Угледару Донецкой области. Захватчики попали в жилой дом, под завалами которых оказались люди. Страна-агрессорк еще раз доказала, что не имеет никаких моральных принципов. После удара упала целая секция многоэтажки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры разрушенного дома обнародовали в соцсети.

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