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В соцсети показали, что осталось от многоэтажки в Угледаре после авиаудара оккупантов. ВIДЕО
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Российские оккупанты на днях нанесли авиаудар по Угледару Донецкой области. Захватчики попали в жилой дом, под завалами которых оказались люди. Страна-агрессорк еще раз доказала, что не имеет никаких моральных принципов. После удара упала целая секция многоэтажки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры разрушенного дома обнародовали в соцсети.
Топ комментарии
+6 Александр Александров 814b8a84
показать весь комментарий22.04.2023 15:24
+3 Tierre
показать весь комментарий22.04.2023 15:38
+2 Сергей Иванов 466ed8e6
показать весь комментарий22.04.2023 15:36
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зогляду на те, що зараз продовжують будувати вище 3х поверхів, до містобудівників так і не дійшло, що багатоповерхівки - небезпечні!
скільки зусиль, часу і ймовірність загинути під великою кількістю уламків від 3-поверхового будинку і від 25-поверхового?
...
Щодо ж уламків - камон - якщо у 3-поверховий будинок попаде бомба - там всі загинуть без якихось уламків.
Крім того - у приватній забудові взагалі дуже важко закріпитися і побудувати оборону - там немає де сховатися - все наскрізь прострілюється.
3-поверхові будинки теж роблять монолітно-каркасними!
з практиці, у нас в Ірпіні, пошкоджені саме будинки вище за 8-9 поверхів! невеличкі - рідко! відновити - легше!
Щодо Ірпеня - знаю кілька сімей, у яких знищили саме приватні будинки у Ірпені.
наскіки небезпечним буде пожар від 1-2 авто у порівнянні з пожаріщем від 200-300 автівок?
Щодо ж ваших маніпуляція - то так, наслідки влучання по багатоповерхівці страшнійші за наслідки влучання по невеликому бидуночку, але якщо всіх переселити у невеличкі будиночки - то ці будиночки будуть скрізь - той же Київ розповзеться на всю область і кожний шахед попадатиме по будинкові. Наслідкі - менші, вірогідність влучання - у такий саме пропорції вища.
для мирного цивільного життя - краще, бо нема дурнуватих "стадіонів" з припаркованих авто
Більша плотність населення = ближча і краща інфраструктура. У селі с хатками до супермаркету чи аптеки, чи поліклінікі ви будете їхати кілька кілометрів, а у місті - все поряд.
І велика кількість малих провайдерів так само для розвитку економіки не потрібна.
структура будь-якої ефективної економіки складається, в першу чергу, з послуг