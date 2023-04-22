Наши воины показали, как развлекаются в свободное от боев время. ВИДЕО

Украинские бойцы находят свободную минуту, чтобы положительно провести время. Так по интернету распространяется видео как наш боец, приплясывая, чистит и тщательно отмывает украинскую военную технику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеоролик был опубликован в соцсети.

"Где чисто, там и весело!", - отметили в сообщении к видеоролику военные.

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