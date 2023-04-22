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Наши воины показали, как развлекаются в свободное от боев время. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские бойцы находят свободную минуту, чтобы положительно провести время. Так по интернету распространяется видео как наш боец, приплясывая, чистит и тщательно отмывает украинскую военную технику.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеоролик был опубликован в соцсети.
"Где чисто, там и весело!", - отметили в сообщении к видеоролику военные.
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+18 Шимус
показать весь комментарий22.04.2023 15:44
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+8 Александр Иванов 29ff5b68
показать весь комментарий22.04.2023 17:34
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Героям слава!)
Про український народ я не стану говорити всіляких гадостів! Це нетактично по відношенню до кожного, хто зараз, принаймні, живе в Україні!
Так, люди усі різні, в кожного свої уподобання, як і в кожній країні світу, але обзивати та знущатися з українців неможна. НІКОМУ!
кожному народу щось та дав.
українцям дав найкрасивіших жінок, найкращу землю і дурнуватих чоловіків, які ті подарунки не цінують.