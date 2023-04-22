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война (46795) Украина (44298) ВСУ (5149)

Наши воины показали, как развлекаются в свободное от боев время. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские бойцы находят свободную минуту, чтобы положительно провести время. Так по интернету распространяется видео как наш боец, приплясывая, чистит и тщательно отмывает украинскую военную технику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеоролик был опубликован в соцсети.

"Где чисто, там и весело!", - отметили в сообщении к видеоролику военные.

Смотрите: Российский военный случайно забежал на позиции ВСУ. ВИДЕО
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Топ комментарии
+18
да но на видео леопард 2 й
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22.04.2023 15:44
+15
А ще наші воїни гарно вирощують цибулю, моркву та редьку!) Отакі ми, українці, завжди руки тягнуться до роботи!)
Героям слава!)
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22.04.2023 15:46
+8
Братики, скорішої нам Перемоги!
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22.04.2023 17:34
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да но на видео леопард 2 й
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22.04.2023 15:44 Ответить
Это хорошо отмытый 1-й...
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22.04.2023 16:16 Ответить
Братики, скорішої нам Перемоги!
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22.04.2023 17:34 Ответить
А ще наші воїни гарно вирощують цибулю, моркву та редьку!) Отакі ми, українці, завжди руки тягнуться до роботи!)
Героям слава!)
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22.04.2023 15:46 Ответить
Бо земельку добре вгноїли московітами.
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22.04.2023 15:58 Ответить
Думаю, що на якісній післявоєнній сільськогосподарській продукції люди будуть вимагати ставити помітку "Продукт не містить в собі кацапського ГМО"
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22.04.2023 16:06 Ответить
Хробаки своє діло знають. Працюють не за гроші.
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22.04.2023 18:01 Ответить
Ми, украіці, і роботящі і хозяйновиті, але ж які дурні і довірливі на виборах.
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22.04.2023 17:12 Ответить
Я б сказала інакше. На відміну від кацапів, у котрих біля їхніх паламаних хатинок немає нічогісінько, окрім берез та ялинок. Навіть куща смородини або вишні немає, не говорячі вже про квасолину чи каортоплину.

Про український народ я не стану говорити всіляких гадостів! Це нетактично по відношенню до кожного, хто зараз, принаймні, живе в Україні!
Так, люди усі різні, в кожного свої уподобання, як і в кожній країні світу, але обзивати та знущатися з українців неможна. НІКОМУ!
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22.04.2023 17:19 Ответить
бог не міг дати одним усе а иншим нічого.

кожному народу щось та дав.

українцям дав найкрасивіших жінок, найкращу землю і дурнуватих чоловіків, які ті подарунки не цінують.
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22.04.2023 18:33 Ответить
там музичний супровід шикарний в оригіналі. В тг некромансера наприклад
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22.04.2023 15:58 Ответить
леопард зацінить чистоту та охайність
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22.04.2023 16:06 Ответить
хєрасє відмив, навіть український піксель здер.))
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22.04.2023 16:40 Ответить
Значить, свіжина.
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22.04.2023 18:02 Ответить
Мені наравиться така розвага.
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22.04.2023 18:12 Ответить
Бережи їх, Боже!
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22.04.2023 19:29 Ответить
Этот Леопард еще не был в боях ) Но танец зажигательный )
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22.04.2023 23:56 Ответить
Завжди бісила фраза і вивіски на деяких авто - "танкі нє моют". Це слова салабонів, котрі не служили в армії. Танки (у т.ч. і при союзі) мили і миють так, як переважна більшість не миє свої авто. Але то таке...
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23.04.2023 10:19 Ответить
 
 