Последнее интервью экс-нардепа Барны снято за несколько дней до его гибели на фронте: "Войну мы выигрываем, у нас нет другого выхода". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сети опубликовали последнее интервью недавно погибшего на фронте экс-нардепа Олега Барны.
Интервью было записано за несколько дней до гибели экс-нардепа, передает Цензор.НЕТ.
Олег Барна рассказал, что в гражданской жизни он был учителем физики, математики и защиты отечества в одной из школ Тернопольской области. Народным депутатом он был в период с 2014 по 2019 год.
По словам Барны, с 2008 года он снят с военного учета в связи с инвалидностью (перелом таза, шурупы на всю жизнь, ранения и контузия на Майдане), он пошел добровольцем воевать. За день до начала полномасштабного вторжения России он был на эфире в Киеве и поздно вечером возвращался домой. А в 4:00 родственники из Харьковской области позвонили по телефону экс-нардепу и сообщили, что по ним летят российские ракеты.
"Жена говорит: "Может займешься волонтерством?" Я говорю: "Хорошо". А потом она увидела, как я с чердака снимаю свой военный вещмешок, и все поняла. Дело в том, что я трус, потому что знаю, кто такие мос**ли — звери и изверги. Поэтому я очень боялся и боюсь, чтобы этот зверь не пришел в наш дом на Галичине", — рассказал Олег Барна.
Пожалуйста, подождите...
Фронт тримається на безстрашних та сміливих.Гинуть найкращі.
Смуток та біль переповнює наші серця.
Eto ne mestj,eto prosto spravidlivostj!
вічная пам'ять героям України!
ХТО НАСТУПНИЙ?!
Може досить?
Героя України за що дали цьому мутному кузьмі ?
за те що у дерево в'**...ся ?
а ми проковтнули те гівно !
а дійсному Герою України по життю і по смерті Олегу Барні в кращому випадку ЗЄ-ля отслюнявіт "За заслугі", як лисому та тому товстому із свого ср..го кварталу
не влізе, а по-друге: зе-мародеру не буде на кого медальки вішати...
ну то най спробують....
Сумно....😪😪😪
СПОЧИВАЙ З МИРОМ, ГЕРОЮ ! ВIЧНА ПАМ'ЯТЬ.
Галицька земля, тернопільщина, породила справжнього патріота України, який залишиться в історії Україна навіки! Залишиться справжнім ВОЇНОМ УКРАЇНИ!
Вічна пам"ять, слава і пошана Олегу Барні! Слава Україні! Героям Слава!
Герою Слава !
співчуття рідним.
життя прожив пан Олег завзято та вірно, загинув славно,
так, як належить Козаку.
будемо пам'ятати ваш Заповіт, пане Олеже!
і будемо діяти як Ви наказали
спочивайте з миром
Але він очкане!