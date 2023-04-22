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война (46795) Барна (118)

Последнее интервью экс-нардепа Барны снято за несколько дней до его гибели на фронте: "Войну мы выигрываем, у нас нет другого выхода". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сети опубликовали последнее интервью недавно погибшего на фронте экс-нардепа Олега Барны.

Интервью было записано за несколько дней до гибели экс-нардепа, передает Цензор.НЕТ.

Олег Барна рассказал, что в гражданской жизни он был учителем физики, математики и защиты отечества в одной из школ Тернопольской области. Народным депутатом он был в период с 2014 по 2019 год.

По словам Барны, с 2008 года он снят с военного учета в связи с инвалидностью (перелом таза, шурупы на всю жизнь, ранения и контузия на Майдане), он пошел добровольцем воевать. За день до начала полномасштабного вторжения России он был на эфире в Киеве и поздно вечером возвращался домой. А в 4:00 родственники из Харьковской области позвонили по телефону экс-нардепу и сообщили, что по ним летят российские ракеты.

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"Жена говорит: "Может займешься волонтерством?" Я говорю: "Хорошо". А потом она увидела, как я с чердака снимаю свой военный вещмешок, и все поняла. Дело в том, что я трус, потому что знаю, кто такие мос**ли — звери и изверги. Поэтому я очень боялся и боюсь, чтобы этот зверь не пришел в наш дом на Галичине", — рассказал Олег Барна.
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Топ комментарии
+103
Вічна пам'ять справжньому народному обранцю.
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22.04.2023 19:48
+67
Героям Слава! Царство небесне і Вічна пам"ять!
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22.04.2023 19:49
+45
Ніколи не був прихильником Олега, а зараз серце щемить за ним((
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22.04.2023 19:58
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Вічна пам'ять справжньому народному обранцю.
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22.04.2023 19:48 Ответить
Краще б загинув якийсь "слуга" !
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22.04.2023 20:11 Ответить
Слугами там и не пахнет
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22.04.2023 20:22 Ответить
А дійсно, найбільш велика фракція, найбільша за всю історію України і нема жодної достойної людини. Так на наступних виборах жодного голосу цим брехунам
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23.04.2023 12:32 Ответить
А лучше чтобы все.
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22.04.2023 21:11 Ответить
Згинь, рашисте
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22.04.2023 22:42 Ответить
Героям Слава! Царство небесне і Вічна пам"ять!
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22.04.2023 19:49 Ответить
Спочівай з миром, герою...
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22.04.2023 19:52 Ответить
Ніколи не був прихильником Олега, а зараз серце щемить за ним((
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22.04.2023 19:58 Ответить
Нажаль і я не був. Вічна памʼять !
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22.04.2023 20:03 Ответить
Горджусь,справжній воїн.Царство небесне. Честь маю.
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22.04.2023 19:58 Ответить
Розуміємо тільки коли втрачаємо(
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22.04.2023 20:00 Ответить
Так((
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22.04.2023 20:12 Ответить
В житті все пізнається в порівнянні. Вічна пам"ять герою. Співчуття сім"ї і родині.
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22.04.2023 21:19 Ответить
Smertj ruskim orkam!
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22.04.2023 20:01 Ответить
Упокій ,Господи, його душу в мирі, і сотвори вічну пам'ять в серцях живих.
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22.04.2023 20:03 Ответить
Вічна пам'ять Герою.
Фронт тримається на безстрашних та сміливих.Гинуть найкращі.
Смуток та біль переповнює наші серця.
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22.04.2023 20:09 Ответить
Glaz za glaz,zub za zub! Dolzna goretj ruskaja zemlja ot Kurska do Vladivostoka ,i plakatj rosijskije babi o svoih muzjah,kotorije nasilujut Ukrainu.
Eto ne mestj,eto prosto spravidlivostj!
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22.04.2023 20:14 Ответить
Гарна людина була, вічна пам'ять
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22.04.2023 20:20 Ответить
Шкода дядька і кожного нашого воїна. А пам'ять- це і є вічне життя.
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22.04.2023 20:21 Ответить
❤️
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22.04.2023 20:33 Ответить
Кожне слово Правда! Вічная пам'ять геро
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22.04.2023 20:39 Ответить
Не любили його тому, що говорив правду у вічі, не загортав їі у кольорові фантіки. діяв по-совісті, коли зтягнув за яйця з трибуни ВР фальшивку Яценюка. Не подобаеться так само, як і Володя Парасюк, людина смілива, емоційна, безкомпромісна, як Макс Нефьодов за те , що не спішив збогачуватися на митниці, Як Юра Луценко, хворий, важко хворий, але пішов на фронт, Як Юрій Бутусов, розумниця ,Герой. Чому ми, ні не Ми усі, а обиватель ненавидить Героїв? Тому що його дусить проста тупа заздрість, що він( обиватель) не може і ніколи не буде таким, як оці хлопці, просто по своєму генотипу нездатний на благородство. І цей обиватель голосує за тричінесудимого дебіла Януковоща "патаму, что он наш", за лошадь Богатирьову, яка теж видавала себе за "проФФесориню", за ублюдочного безграмотного Азірова, нездатного запам'ятати ні одного слова українського, за Зеленского "па приколу", за різного роду ідіотів типа Сивох, за ідіоток Ірин Верещуків і всяких інших Марем'ян Безумних, за Давіда Агрохімію, людину невідомого походження і т.д. Шкода. Боляче. Соромно.
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22.04.2023 20:43 Ответить
В'ячеслав Чороновіл, Георгій Гонгадзе, Кузьма Скрябін, Сашко Білий, Олег Степанович БАРНА-
вічная пам'ять героям України!
ХТО НАСТУПНИЙ?!
Може досить?
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22.04.2023 20:50 Ответить
Прихвостень януковіча кузьма скрябін зайвий у цьому списку.
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22.04.2023 20:57 Ответить
Він переосмислив помилку. Дарма ви так.
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22.04.2023 21:12 Ответить
Не думаю.
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22.04.2023 21:15 Ответить
Я так думаю що Кузьма поглядав на руський мир
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22.04.2023 22:45 Ответить
Мір. Русскій мір. Кузьма продався, хоч в основі своїй на початку був позитивний. Я шалені від його Птахів
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22.04.2023 22:52 Ответить
проблема в тому, що "казки" , "птахи" і т.д. це не був продукт а.кузьменка, а гурту "скрябін", який , кузьменко прихватизував собі і почав ганяти попсу і промосковську хрінь! злодій, зрадой.об і брехун, який ще й не знав законів фізики і ПДР!
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23.04.2023 09:33 Ответить
та яка вже різниця хто і що насвістєл ?

Героя України за що дали цьому мутному кузьмі ?
за те що у дерево в'**...ся ?
а ми проковтнули те гівно !

а дійсному Герою України по життю і по смерті Олегу Барні в кращому випадку ЗЄ-ля отслюнявіт "За заслугі", як лисому та тому товстому із свого ср..го кварталу
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23.04.2023 10:56 Ответить
слухайте його уважно...він мудрі речі каже
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22.04.2023 21:04 Ответить
Ось хто мав бути в верховній раді, а не всякі Зюзіки, Тищенки та інші Портнови! Вічна памьять та слава герою!
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22.04.2023 21:06 Ответить
так "новиє ліцца"! " баригі" і т.д. (( не пригадуєте, хто це все "зробив разом"!???
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23.04.2023 09:35 Ответить
Вічна пам'ять воїну... Зате всіх ****** забув і все це ************...
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22.04.2023 21:13 Ответить
Справа в тому, що це звірство у москалів від природи, бо в них пошкоджено локус генома.. І ще вони защекани знатні, *******...
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22.04.2023 21:17 Ответить
А анекдотник Кошовий призовного віку ?
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22.04.2023 21:33 Ответить
Так він же і так на службі...плятььььь ефірній, і нагороджений за взятіє мівіни
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22.04.2023 22:23 Ответить
Кошовому на фронт не можна, по-перше пика вже така, що в жоден окоп
не влізе, а по-друге: зе-мародеру не буде на кого медальки вішати...
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22.04.2023 22:27 Ответить
Був інвалідом, вже років з 60 та пішов в штурмову роту. Де ж наші штурмові загони МВС?
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22.04.2023 21:55 Ответить
тренуються! тебе і мене п...ити! за такі запитання(((
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23.04.2023 09:36 Ответить
таки да, незрозумілі "гвардійці" (кардинала дь'Єрмака ?)

ну то най спробують....
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23.04.2023 10:51 Ответить
Порядна людина, патріот своєї країни. Ми тебе пам'ятатимемо.
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22.04.2023 22:35 Ответить
Шана...
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22.04.2023 23:45 Ответить
пробачте що не вберегли! RIP!
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23.04.2023 00:01 Ответить
Вічна слава , Олегу Барні !!

Сумно....😪😪😪
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23.04.2023 00:30 Ответить
.

СПОЧИВАЙ З МИРОМ, ГЕРОЮ ! ВIЧНА ПАМ'ЯТЬ.

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23.04.2023 08:14 Ответить
Вічна пам'ять Герою!
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23.04.2023 08:54 Ответить
" нє скажу пра живих, а ПАКОЙНІКАВ , ми бєрєжом"! (((
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23.04.2023 09:29 Ответить
Велика повага ! Вічна пам'ять ! Смерть москалям на тисячоліття.
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23.04.2023 09:38 Ответить
Це справжній НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ!
Галицька земля, тернопільщина, породила справжнього патріота України, який залишиться в історії Україна навіки! Залишиться справжнім ВОЇНОМ УКРАЇНИ!
Вічна пам"ять, слава і пошана Олегу Барні! Слава Україні! Героям Слава!
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23.04.2023 10:30 Ответить
P.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним.

життя прожив пан Олег завзято та вірно, загинув славно,
так, як належить Козаку.
будемо пам'ятати ваш Заповіт, пане Олеже!
і будемо діяти як Ви наказали
спочивайте з миром
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23.04.2023 10:48 Ответить
А тепер його оппонент Кролик Сєня Яценюк повинен зайняти його місце на фронті.
Але він очкане!
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23.04.2023 15:04 Ответить
вот вам и депутат, казалось бы... светлая память Герою. смерть кацапским выродкам. реально лучшие уходят, одно говно в раде и по обл. администрациям останется.
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23.04.2023 17:59 Ответить
 
 