Сегодня вступили в силу три новых санкционных решения, прежде всего против российского ВПК, - Зеленский. ВИДЕО
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22 апреля президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам с видеообращением.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Зеленского.
Украинский президент отметил: "Сегодня вступили в силу три новых санкционных решения относительно тех, кто вкладывается в российскую агрессию и поддерживает ее.
Прежде всего, это очередной пакет санкций против российского ВПК – предприятий, обеспечивающих армию-террориста. В этот раз в санкционные списки добавлены 322 компании: производители оружия, комплектующих и подобного.
Остальные два санкционных списка – это физические и юридические лица, которые помогают обходить санкции против России, держат имущество военных преступников и задействованы в уничтожении свободы как на территории самой России, так и на нашей земле.
Наши санкционные пакеты подробно прорабатываются, и в частности, относительно синхронизации с партнерами. Это одна из ключевых наших общих задач – абсолютно всех, кто стремится к скорейшему завершению войны, скорейшей нашей победе. Задача – убрать любые возможности России обходить санкции. Каждая российская схема, позволяющая обойти санкции, прибавляет время этой войне, придает возможности агрессору.
Соответственно, чем жестче санкционный режим против России, чем больше ограничений против государства-террориста и всех связанных с ним лиц, против всей российской экономики войны – тем быстрее будет и завершение агрессии. И я благодарю всех в мире, кто понимает это. Слава всем нашим воинам! Слава всем нашим героям разных времен, сражавшихся за нашу независимость! Украина всегда будет свободной! Слава Украине!"
Пожалуйста, подождите...
Не відповідайте. Мені такі як Ви, нецікаві. Але, курс лікування пройдіть до кінця)) і не треба мої слова виривати дебілоїдними цитатами з контексту. Адьос.
бакланов не знайшовся, як я зрозумів
Кормилец, ты че деешь? Как ваевать бум без двигателей от Мотор Сич?
речі длинние пустие
санкцій нету ні хрена
ти виходит кіздабол
Валерій Прозапас:
Коли в 2019 повернувся Портнов і одразу прямо заявив про складання розстрільних списків за ознакою політичних поглядів - цьому не було приділено великої уваги ЗМІ, бо народу таке скоріше навіть подобалось, "лагєря для порохоботів" та "вісєліци" приємно лоскотали нерви зробивших це разом.
В результаті "правозащітнік" не вилазив з ефірів та налагодив прекрасну роботу з владою через свого дружбана Коломойського, його заяви приймали органи народного правопорядку, а на його потрапляння під санкції США всім було начхати.
І от за рік після чергової національної катастрофи Портнов виграє справу проти журналістів в українському суді, який не бачить нічого такого в оприлюдненні персональних даних людини цим зрадником-рішалою. Жахливо, звичайно - але хіба дивно?
Безкарність і реабілітація таких як Портнов не могла привести ні до чого іншого.
Українці традиційно послали.