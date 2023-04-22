Сегодня вступили в силу три новых санкционных решения, прежде всего против российского ВПК, - Зеленский. ВИДЕО

22 апреля президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам с видеообращением.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Зеленского.

Украинский президент отметил: "Сегодня вступили в силу три новых санкционных решения относительно тех, кто вкладывается в российскую агрессию и поддерживает ее.

Прежде всего, это очередной пакет санкций против российского ВПК – предприятий, обеспечивающих армию-террориста. В этот раз в санкционные списки добавлены 322 компании: производители оружия, комплектующих и подобного.

Остальные два санкционных списка – это физические и юридические лица, которые помогают обходить санкции против России, держат имущество военных преступников и задействованы в уничтожении свободы как на территории самой России, так и на нашей земле.

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Наши санкционные пакеты подробно прорабатываются, и в частности, относительно синхронизации с партнерами. Это одна из ключевых наших общих задач – абсолютно всех, кто стремится к скорейшему завершению войны, скорейшей нашей победе. Задача – убрать любые возможности России обходить санкции. Каждая российская схема, позволяющая обойти санкции, прибавляет время этой войне, придает возможности агрессору.

Соответственно, чем жестче санкционный режим против России, чем больше ограничений против государства-террориста и всех связанных с ним лиц, против всей российской экономики войны – тем быстрее будет и завершение агрессии. И я благодарю всех в мире, кто понимает это. Слава всем нашим воинам! Слава всем нашим героям разных времен, сражавшихся за нашу независимость! Украина всегда будет свободной! Слава Украине!"

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