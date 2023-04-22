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Зеленский (16549) санкции (10616)

Сегодня вступили в силу три новых санкционных решения, прежде всего против российского ВПК, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

22 апреля президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам с видеообращением.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Зеленского.

Украинский президент отметил: "Сегодня вступили в силу три новых санкционных решения относительно тех, кто вкладывается в российскую агрессию и поддерживает ее.

Прежде всего, это очередной пакет санкций против российского ВПК – предприятий, обеспечивающих армию-террориста. В этот раз в санкционные списки добавлены 322 компании: производители оружия, комплектующих и подобного.

Остальные два санкционных списка – это физические и юридические лица, которые помогают обходить санкции против России, держат имущество военных преступников и задействованы в уничтожении свободы как на территории самой России, так и на нашей земле.

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Наши санкционные пакеты подробно прорабатываются, и в частности, относительно синхронизации с партнерами. Это одна из ключевых наших общих задач – абсолютно всех, кто стремится к скорейшему завершению войны, скорейшей нашей победе. Задача – убрать любые возможности России обходить санкции. Каждая российская схема, позволяющая обойти санкции, прибавляет время этой войне, придает возможности агрессору.

Соответственно, чем жестче санкционный режим против России, чем больше ограничений против государства-террориста и всех связанных с ним лиц, против всей российской экономики войны – тем быстрее будет и завершение агрессии. И я благодарю всех в мире, кто понимает это. Слава всем нашим воинам! Слава всем нашим героям разных времен, сражавшихся за нашу независимость! Украина всегда будет свободной! Слава Украине!"

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Топ комментарии
+23
Я зрозумів чому Zeлох займається тільки зйомкою відосіків. Бо імбіцили73% вбачають у кількості відосіків ефективність його роботи (по факту це імітація бурхливої діяльності). Їм не потрібні реформи правоохоронної, судової, податкової системи, боротьба з корупцією, їх не цікавить за останній рік на скільки пунктів піднялася країна у легкості ведення бізнесу чи розвитку людського потенціалу. Їм потрібно шоу. Ну, а якщо вже якийсь пункт їх турбує, у них завжди є бетонний аргумент - це порох винуватий. Тому мільярди бюджетних коштів завжди при клоуні будуть іти не на людей, а на шоу, бо 70% громадян цієї країни - бидло.
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22.04.2023 21:42
+11
Що там з крадуном гуманітарки в Запоріжжі новим літсом Куртєвим? Чому мовчиш як риба апльод?
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22.04.2023 21:46
+8
а портнов? і що з бакановим? реально якийсь неадекват
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22.04.2023 21:58
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Правила форума Совет форумчан
Я зрозумів чому Zeлох займається тільки зйомкою відосіків. Бо імбіцили73% вбачають у кількості відосіків ефективність його роботи (по факту це імітація бурхливої діяльності). Їм не потрібні реформи правоохоронної, судової, податкової системи, боротьба з корупцією, їх не цікавить за останній рік на скільки пунктів піднялася країна у легкості ведення бізнесу чи розвитку людського потенціалу. Їм потрібно шоу. Ну, а якщо вже якийсь пункт їх турбує, у них завжди є бетонний аргумент - це порох винуватий. Тому мільярди бюджетних коштів завжди при клоуні будуть іти не на людей, а на шоу, бо 70% громадян цієї країни - бидло.
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22.04.2023 21:42 Ответить
Який Ви наївний..
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22.04.2023 21:59 Ответить
У нас ВСЕ УМНЫЕ ПОТОМ и так 32 года подряд !!! ( жизнь ничему не учит ...... )
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22.04.2023 23:21 Ответить
Це Ви про свою солов'їну (сарказм). Ви коли кацапську до болот закините?
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23.04.2023 00:10 Ответить
Нет , я о ТАКИХ КАК ВЫ , 73 - х процентных параноиках .
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23.04.2023 01:32 Ответить
Шльондро, капапська, ти, ******, навіть мову рабів не можеш забути. Йди за своїм кораблем, дебілка. Сама обрала, тепер волаєш.
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23.04.2023 02:39 Ответить
Вот теперь видно - вы НАСТОЯЩАЯ толерантная ЕВРОПЕЙКА с высочайшими культурой и интеллектом , с широчайшим кругозором , с фундаментальным образованием , доброжелательная , отзывчивая , внимательная , великодушная , тактичная , бесстрашная , ..... .. . Удачи вам и выздоровления !!!
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23.04.2023 12:45 Ответить
І Вам не хворати. А також бажаю вивчити українську. Вивчення мови країни, прапорець якої у Вас перед ніком може й додасть розуміння не нести муйню. Хоча, у Вашому випадку наврядчи. Бо кліманутих на 73% вилікувати неможливо..вони десь логіку посіяли. Доречі, про 73 відсотки волають ті, хто якраз за клована голосував. Голосніше за всіх - тримайте крадія - волає сам крадій.
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23.04.2023 12:55 Ответить
" .. прапорець ... ... ... додасть розуміння ... " - ЦЕ вже диагноз !!
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23.04.2023 14:23 Ответить
Я з діагнозом, що Вам лікар поставив згодна. Он і перекладачем навчились користуватись. Між комами не ставите пробіл. Це успіх! Не зря психіатр бабло з Вас дере.

Не відповідайте. Мені такі як Ви, нецікаві. Але, курс лікування пройдіть до кінця)) і не треба мої слова виривати дебілоїдними цитатами з контексту. Адьос.
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23.04.2023 14:55 Ответить
ПРАПОРЕЦЬ ДОДАСТЬ ВАМ РОЗУМІННЯ !!!
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23.04.2023 20:04 Ответить
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22.04.2023 22:35 Ответить
а вот и тот самый автар-знатная гнида
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22.04.2023 22:37 Ответить
Ну це все оркам пппіііііззззддддеееецццц
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22.04.2023 21:43 Ответить
Що там з крадуном гуманітарки в Запоріжжі новим літсом Куртєвим? Чому мовчиш як риба апльод?
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22.04.2023 21:46 Ответить
То не на часі, ще не вигадали
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22.04.2023 22:00 Ответить
А проти тих хто зливає кацапам стратегічну інформацію коли якісь розслідування будуть???
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22.04.2023 21:47 Ответить
це іпсо бо не на часі винен порошенко поїдемо на шашлички
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22.04.2023 21:49 Ответить
дивитись це не можу.
бакланов не знайшовся, як я зрозумів
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22.04.2023 21:48 Ответить
Ні, і мамам гетьманцева не в курсі щодо зменшення економічного потенціалу кацапстану.
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22.04.2023 22:37 Ответить
Зеля, що з мордякою? Як у хомяка, крадену гуманітарку жереш з яйцями по 17?
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22.04.2023 21:49 Ответить
Ні, **********)) блін, я не знаю, чим їх Турція обробляє, но в мене така алергія - 3 добу на таблах сижу..
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22.04.2023 22:02 Ответить
В Ашані придбала🤣
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22.04.2023 22:03 Ответить
ото було дарма,співчуваю,щось відбило мені бажання їсти ********* давно,зазвичай або кислі ябо якісь дуже штучні ну їх нафік.
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23.04.2023 00:12 Ответить
Були кислі й несмачні..ну я ж одну..
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23.04.2023 02:41 Ответить
Передусім це черговий пакет санкцій проти російського ВПК - підприємств, які забезпечують армію-терориста.

Кормилец, ты че деешь? Как ваевать бум без двигателей от Мотор Сич?
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22.04.2023 21:52 Ответить
на добраніч, діти...
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22.04.2023 21:54 Ответить
Через 14 місяців війни...НеНуНеВтікЖе...і то харашо
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22.04.2023 21:55 Ответить
а портнов? і що з бакановим? реально якийсь неадекват
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22.04.2023 21:58 Ответить
брові чорние густие
речі длинние пустие
санкцій нету ні хрена
ти виходит кіздабол
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22.04.2023 22:07 Ответить
Дмитро Чекалкин

Валерій Прозапас:
Коли в 2019 повернувся Портнов і одразу прямо заявив про складання розстрільних списків за ознакою політичних поглядів - цьому не було приділено великої уваги ЗМІ, бо народу таке скоріше навіть подобалось, "лагєря для порохоботів" та "вісєліци" приємно лоскотали нерви зробивших це разом.
В результаті "правозащітнік" не вилазив з ефірів та налагодив прекрасну роботу з владою через свого дружбана Коломойського, його заяви приймали органи народного правопорядку, а на його потрапляння під санкції США всім було начхати.
І от за рік після чергової національної катастрофи Портнов виграє справу проти журналістів в українському суді, який не бачить нічого такого в оприлюдненні персональних даних людини цим зрадником-рішалою. Жахливо, звичайно - але хіба дивно?
Безкарність і реабілітація таких як Портнов не могла привести ні до чого іншого.
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22.04.2023 22:16 Ответить
замовк би хоч на пару днів та поголився,...
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22.04.2023 22:18 Ответить
Не пройшло ,і пів року як просунувся!!! Треба було ще почекати три роки,а потім УВЕСТИ
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22.04.2023 22:33 Ответить
Вован, а коли вже набудуть чинності санкції проти твого спонсора Бєні? Який в розшуку по всій Європі, Штатам, навіть в Ізраїлі, через розшук ФБР, бо намагався обдурити американську феміду, мародерив мільярдами баксів гроші українців, виводив їх в іноземні банки, зокрема й через твої офшорні фірми, Вован. Але він в Україні, як у бога за пазухой, поки створений Бєнєй та оманськими партнерами з кремля, "слуга народа голобородько" при владі...
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22.04.2023 22:38 Ответить
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22.04.2023 22:39 Ответить
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22.04.2023 22:42 Ответить
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22.04.2023 22:41 Ответить
Тріпло зелене, коли закінчиш війну? Нахвалявся ж.
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22.04.2023 22:42 Ответить
Проснувсь на девʼятий рік війни чи вони недоплачують ермакові - ось і помстилися - бізнес, нічого особистого..
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22.04.2023 22:57 Ответить
Не прошло и два года. Я так понял что до сих пор сотрудничали с впк мордора
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22.04.2023 23:02 Ответить
... "Зеленський традиційно звернувся до українців"...
Українці традиційно послали.
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22.04.2023 23:43 Ответить
 
 