Горсовет Мариуполя показал, как сейчас выглядит центр оккупированного города. ВИДЕО
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Городской совет временно оккупированного российскими войсками Мариуполя показал, как выглядит центральная часть города после года оккупации.
Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале горсовета, передает Цензор.НЕТ.
"Центр оккупированного Мариуполя из окна автобуса.
От Театрального сквера до улицы Торговой – по этому пути мариупольцы любили гулять в свободном украинском Мариуполе. Здесь каждое здание – часть городской истории. Практически с каждым связаны какие-то важные исторические либо культурные события.
Сегодня здесь почти каждое здание разрушено. Дворец культуры "Молодежный", редакция газеты "Приазовский рабочий", Мариупольский колледж искусств – не узнать. Больно и грустно видеть, что оккупанты сделали с центром нашего родного города.
Однако душа нашего города жива. Она в людях, стремящихся вернуться и возродить родной дом. Поэтому совместно с партнерами и мариупольцами уже готовим План возрождения – Mariupol Reborn. А лучшие архитектурные команды уже представили свои проекты восстановления", - говорится в описании к видео.
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Яке наступне? Одеса, Харків, Запоріжжя, Дніпро, бо там теж майже всі російськомовні?
На Марсі певно жити легше, ніж із кацапами…