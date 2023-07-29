Горсовет Мариуполя показал, как сейчас выглядит центр оккупированного города. ВИДЕО

Городской совет временно оккупированного российскими войсками Мариуполя показал, как выглядит центральная часть города после года оккупации.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале горсовета, передает Цензор.НЕТ.

"Центр оккупированного Мариуполя из окна автобуса.

От Театрального сквера до улицы Торговой – по этому пути мариупольцы любили гулять в свободном украинском Мариуполе. Здесь каждое здание – часть городской истории. Практически с каждым связаны какие-то важные исторические либо культурные события.

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Сегодня здесь почти каждое здание разрушено. Дворец культуры "Молодежный", редакция газеты "Приазовский рабочий", Мариупольский колледж искусств – не узнать. Больно и грустно видеть, что оккупанты сделали с центром нашего родного города.

Однако душа нашего города жива. Она в людях, стремящихся вернуться и возродить родной дом. Поэтому совместно с партнерами и мариупольцами уже готовим План возрождения – Mariupol Reborn. А лучшие архитектурные команды уже представили свои проекты восстановления", - говорится в описании к видео.