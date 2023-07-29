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Мариуполь (5559) разрушение (124)

Горсовет Мариуполя показал, как сейчас выглядит центр оккупированного города. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Городской совет временно оккупированного российскими войсками Мариуполя показал, как выглядит центральная часть города после года оккупации.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале горсовета, передает Цензор.НЕТ.

"Центр оккупированного Мариуполя из окна автобуса.

От Театрального сквера до улицы Торговой – по этому пути мариупольцы любили гулять в свободном украинском Мариуполе. Здесь каждое здание – часть городской истории. Практически с каждым связаны какие-то важные исторические либо культурные события.

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Сегодня здесь почти каждое здание разрушено. Дворец культуры "Молодежный", редакция газеты "Приазовский рабочий", Мариупольский колледж искусств – не узнать. Больно и грустно видеть, что оккупанты сделали с центром нашего родного города.

Однако душа нашего города жива. Она в людях, стремящихся вернуться и возродить родной дом. Поэтому совместно с партнерами и мариупольцами уже готовим План возрождения – Mariupol Reborn. А лучшие архитектурные команды уже представили свои проекты восстановления", - говорится в описании к видео.
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Топ комментарии
+32
Дякую, зє. Дякую, 73%...


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29.07.2023 19:01
+31
"Зато бес біндєр". І без ненависної біндєравскай мови".
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29.07.2023 18:53
+28
Рюзьге мір - частина мешканців його дуже хотіла в 2014.
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29.07.2023 18:51
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Рюзьге мір - частина мешканців його дуже хотіла в 2014.
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29.07.2023 18:51 Ответить
Малоросские братухивыбравшие в 2019 колени перед куйло вместо Армия Мова Вера не ожидали такой развязки и что тоже под замес попадут…
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29.07.2023 19:33 Ответить
Армия ,язык,вера. Этот тезис был в царской России при Николае Втором . Об этом можно прочитать,например, у заместителя главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерея Николая Данилевича. При Порошенко об этом все с осуждением говорили.
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29.07.2023 20:18 Ответить
И по этой причине ты выбрал колени перед куйло чтобы в глаз посмотреть? Ты когда пишешь думать пытайся.Мне наплевать на твоего Николая второго… потому как сами лозунги ДОСТОЙНЫЕ
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29.07.2023 21:53 Ответить
Всі тези можна розвернути в різні боки, головне контекст. При царі була імперія, і це грало одними барвами, при Порошенко була самостійна країна, яка зазнала агресії, тому це зовсім інша справа ...
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29.07.2023 22:19 Ответить
Їх майже всіх ***** вже вбив...
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29.07.2023 21:45 Ответить
автомобілі їздять..рускій мір в красі.... а будинки ? дамбілі бамбас
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29.07.2023 18:52 Ответить
"Зато бес біндєр". І без ненависної біндєравскай мови".
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29.07.2023 18:53 Ответить
Тобто, це добре, що немає міста?
Яке наступне? Одеса, Харків, Запоріжжя, Дніпро, бо там теж майже всі російськомовні?
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29.07.2023 21:36 Ответить
Ну вот так выглядит руцкий мир и счастливые освобожденные руцкоязычные. Правда что то не вижу радостных людей сидящих на развалинах домов. Даже росийские технологии вижу пришли- сеткой прикрыли фасады домов как потемкинские деревни на рашке.
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29.07.2023 18:58 Ответить
Їх уже в траншеях за містом прикопали...
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29.07.2023 21:47 Ответить
Кацапський світ
На Марсі певно жити легше, ніж із кацапами…
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29.07.2023 18:58 Ответить
Руские пришли из крима.
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29.07.2023 18:58 Ответить
Дякую, зє. Дякую, 73%...


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29.07.2023 19:01 Ответить
А 73% так нічого і не второпали, особисто засвідчився ...таких горбатих і могила не виправить ...
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29.07.2023 19:23 Ответить
Мои друзья и знакомые, как были за "Слуг", так и сейчас. Правда некоторые начинают что-то подозревать
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29.07.2023 19:57 Ответить
Хм... Чого б це?
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29.07.2023 20:39 Ответить
А парашники делают вид, что начали восстановление. Для распила бабла, естественно.
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29.07.2023 19:03 Ответить
ну звичайний такий рускій мір, автобуси їздять, навіть колаборантське керівництво на легковиках пересувається... Хоча хєрйого знає - може, судячи по шуму вітру, це відео знімали з броні БТРа.
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29.07.2023 19:09 Ответить
Сподіваюсь що кожне росіянське місто згодом буде виглядати так як зараз Маріуполь.
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29.07.2023 19:16 Ответить
а єдиний промисел орків буде розведення мишей. Хвости на юшку, сало на свічки, а шкурки на одяг.
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29.07.2023 19:29 Ответить
Що-ж. Тут Ви праві. Попробуйте наступати по мінним полям, прориваючи глибоко ешелоновану оборону. Дуже бажано не слухати диванних есперДів, єдиномарафонців, корисних ідіотів і зеленої" шалупені з хворобою "шапкозакидонства"
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29.07.2023 19:58 Ответить
Звільнення по кацапськи. Горіть у пеклі кацапи. Усі.
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29.07.2023 19:37 Ответить
голова міста оккупованих територій хто це вигадав і хто фінансує цю віртуальну міськраду
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29.07.2023 19:48 Ответить
Ця "міськрада Маріуполя" - дивовижний орган - вони отримують зарплатню, розподіляють бюджет міста, виділяють кошти на ремонти по місту - при тому, що місто зараз окуповано...
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29.07.2023 20:02 Ответить
На жаль дуже багато мешканців вважають, що то справа рук "Азова" і НГУ. Серед знайомих є такі.
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29.07.2023 20:57 Ответить
То ви не знаєте скількі в харкові вважають , що квартири на салатівці мародерили зсу. ((( і скількі зараз сидячих в Німеччині з Донецької області , вважають що війну розв'язала Німеччина та США.
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29.07.2023 22:19 Ответить
Cумно і прикро.
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30.07.2023 22:42 Ответить
по мені маріуполь сепарське місто. даунбасці за що боролись на те і напоролись. Азов це Герої України. Слава ЗСУ!
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29.07.2023 21:16 Ответить
Ну далеко не всі там сепари .. таке саме місто як і Краматорськ. Навіть в окупованій Горлівці багато патріотів , які чекають на Україну. Але казати там про це не можна. Звісно дуже багато сепарів , дуже. І я не розумію , що ми з ними будемо робити пі дя перемоги і дуже сумніваюсь навіщо вони нам. Їх вже не виправиш. Майже в кожній родині є ті хто воював або зараз воює. Я не уявляю як нам з ними жити в майбутньому.
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29.07.2023 22:23 Ответить
Що ти знаєш про Маріуполь що піз...ш.Сепарів там було не більше ніж в будь якому місті України.І значно меньше чім в Закарпатті,чі на той же Львівщіні.
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29.07.2023 23:53 Ответить
Ти то сам з Маріка чи звідки знаєш? А я кажу що сепарів в рази було більше чим в Закарпатті. Вони підходили до бійців ЗСУ : "зачем ви сюда прієхалі,ми ждьом рассєю", починаючи з 2014 року, хлопці ЗСУ приїзжали розчаровані з Маріуполя...
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30.07.2023 01:11 Ответить
Маріуполь маріком назвали Донецькі сепара.Раз ти це повторюєш,то нічім принцепово від них не відрізняєшся.
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30.07.2023 09:40 Ответить
Самі містяни так говорять і хлопці ЗСУ теж так говорять,то ти кажеш що всі ми сепари? Я говорю про те,що наші хлопці були в шоці від місцевих,але Державу треба боронити, це Українська земля, українське місто. А місцеві - це наслідок від влади регіоналів і бездіяльності української влади. Влада закрила аналогові телевізійні канали,перевели в т2, а російські телеканали в цей час йшли як то кажуть "до вибору,до кольору".
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30.07.2023 16:30 Ответить
Та ти вже якось виріши Маріуполь сепарське місто,чі Маріуполь українське місто.Бо по перше,коли ви кажете що Маріуполь сепарське місто ви ображаєте всіх маріупольців,разом з тими маріупольцями які загинули за дев'ять років війни захищаючі країну.По друге місто не може бути сепарським,патриотичним чі ще якімось,бо місто це тереторіально-географічне поняття.А присваювати тереторіально-географічному поняттю морально-єтічні,або політичні вподобання по перше не разумно,а по друге образливо для мешканців,бо в Маріуполі жили різні люди з різними поглядами,як і будь якому українському місті.В третіх сепаратизм це не крик "пу... введи войска".Це наслідок сепаратизму.Сепаратизм це коли кордони твого міста,района чі області для тебе важливійше кордонів держави.А таких на заході України більше ніж було в Донецьку до 14 року.Бо саме жителі заходу України схильні до цього,тому що вважають себе кращіми українцями ніж жителів інших регіонів.І з саме цього і починається сепаратизм.
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30.07.2023 17:26 Ответить
 
 