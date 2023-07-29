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Радиус действия - 800 км, может нести 300 кг взрывчатки, - СNN сняли сюжет об украинском морском дроне. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Американский телеканал снял сюжет о новой разработке украинского ВПК – морской беспилотник.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом речь идет в сюжете CNN.

В первые несколько секунд также отображается панель управления дроном. Радиус действия составляет 800 километров и может содержать 300 кг взрывчатки. Он полностью разработан и произведен в Украине.

Смотрите также: В Стамбуле показали украинский надводный дрон нового поколения MAGURA V5. ФОТО
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Топ комментарии
+34
Знято у жовтні 2022 - І ДЕ??? Таких би пару сотень та на Севаспополь... Але ж за що тоді серіальчики знімати?..
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29.07.2023 18:49
+29
Можна смілово гатити по кацапським коритам , які перешеоджають
нашим суднам пересуватися Чорним морем 😠
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29.07.2023 18:51
+28
Слава ВМС ЗСУ!
Смерть рашистам!
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29.07.2023 18:51
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Правила форума Совет форумчан
Болтуны...
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29.07.2023 18:46 Ответить
Знято у жовтні 2022 - І ДЕ??? Таких би пару сотень та на Севаспополь... Але ж за що тоді серіальчики знімати?..
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29.07.2023 18:49 Ответить
Та не просто "сєріальчікі", а "ржачьниє".
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29.07.2023 18:51 Ответить
У Ермака з актинии домовленість скоріш за все. Як Земля казав він вже закінчив війну у своїй тупій башці
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29.07.2023 20:04 Ответить
Якщо відео зняте у жовтні, як на ньому опинились кадри підбиття розвідувального корабля Івана Хурса в травні цього року, чи нещодавній підрив мосту?
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29.07.2023 19:02 Ответить
Монтаж старого з новим.
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29.07.2023 19:36 Ответить
Зрозуміло що монтаж, бо відео - це нарізка операцій цих дронів як мінімум з жовтня 2022( атака на бухту Севастополя) і закінчуючи підривом мосту.
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29.07.2023 19:42 Ответить
А кацапу не вгодно ж.
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29.07.2023 19:47 Ответить
Сюжет на Ютуб-каналі CNN викладено 14 годин тому.
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29.07.2023 19:33 Ответить
Чоловіче - якщо в тебе кацапізм головного мозку, то до тебе жодні висновки не дійдуть!

Навчись спочатку адекватності, і вмінню вести діалог.
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29.07.2023 19:52 Ответить
На видео в 5.15, на ютубе корреспондент говорит об освобождении Старомайорска - это тоже 22 год?
https://www.youtube.com/watch?v=Iv1WbNY-yB0
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29.07.2023 19:48 Ответить
Слава ВМС ЗСУ!
Смерть рашистам!
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29.07.2023 18:51 Ответить
Можна смілово гатити по кацапським коритам , які перешеоджають
нашим суднам пересуватися Чорним морем 😠
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29.07.2023 18:51 Ответить
на всякий випадок закупили пива і попкорну
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29.07.2023 18:53 Ответить
Кто слил ИПАНОМУ снн БЛИЯТЬ, секретную разработку?!!?!?
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29.07.2023 18:54 Ответить
Кацапи
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29.07.2023 18:55 Ответить
Не "сліл", а продав. А хто у нас продає все "направо і наліво"? Секрети, природні багатства, території, людей врешті решт?
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29.07.2023 18:59 Ответить
Так «секретну розробку» на виставці озброєння в Туреччині продемонстрували
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29.07.2023 19:07 Ответить
Одиничнии екземпляр ?
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29.07.2023 18:54 Ответить
Показові виступи спортсменів
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29.07.2023 18:54 Ответить
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29.07.2023 18:57 Ответить
Cхоже на страшилку.Ви ******* по бухті в Сєвастополі таким і народ повірить.
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29.07.2023 18:57 Ответить
Ага, і це виставковий варінт. Замовлень від МО немає-всі гроші пішли на яйка по 17, і ''кидалово''
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29.07.2023 18:58 Ответить
Гарна новина...
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29.07.2023 19:01 Ответить
По мойму первая версия где над водой был только перископ и антенна был лучше. А етот сильно заметный и уязвим так как считай ето обычный катер
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29.07.2023 19:05 Ответить
Швидкість під водою значно нижча.швидше помітять і знищать.
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29.07.2023 19:07 Ответить
Так именно етот и больше заметен и визуально и для радаров чем подводный. Да и не такая там разница в скорости была. К тому же попробуй попади в тот что под водой плывет. А тут или прямое попадание или рикошет от воды словит
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29.07.2023 19:32 Ответить
Такі малі катери однаково малопомітні для радарів, але гідролокатор почує, що надводний, що підводний дрон.
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29.07.2023 20:56 Ответить
Характеристики Kronos: довжина - 9 м;ширина - 7,4 м;висота - 2,2 м;швидкість на воді - 80 км/год;швидкість під водою - 50 км/год;робоча глибина - 150 м;вантажопідйомність - до 3 т на воді;критична глибина занурення - 250 м;потужність електричного двигуна - 1200 к.с./2400 Нм;час знаходження під водою - 36 годин у режимі батареї, 18 годин - у режимі генератора, у гібридному режимі - 54 год.
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29.07.2023 19:59 Ответить
Ну це наразі прототип, хоча вже і є замовлення. Принаймі це інформація на кінець лютого.

І це все-таки гібрид підводного човна з екіпажем до 11 чоловік, барокамерою, і виходом під воду для дайверів, з безпілотним дроном.
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29.07.2023 20:13 Ответить
Це різні типи дронів!

Цей - це MAGURA V5.

Підводний - це сімейство дронів Толока. Чи випускаються вони серійно - наразі невідомо.
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29.07.2023 19:38 Ответить
Так. От якщо б дрон, коли ціль знайдена, міг пірнати та робити "горку" навпаки (типу підводного "джавеліну"), щоб вражати ціль знизу, під ватерлінію, ото була б тема!
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29.07.2023 20:20 Ответить
Краще пристосувати торпеду до дрона, поки кацапи стріляють по дрону, він запускає торпеду.
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29.07.2023 20:49 Ответить
Я теж думав про такий варіант, але той дрон повинен мати велику вантажопід'ємність, бо торпеда то не граната. Чи є у нас такі дрони? Я про такі не чув...
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29.07.2023 21:01 Ответить
Так, штатна торпеда має значну вагу, тут потрібна не звичайна торпеда, а кастомна, зроблена саме для безпілотника. Але маю надію, що до цього додумаються.
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30.07.2023 00:10 Ответить
Дрон сімейства "Толока" і так під водою йде, тож дира від вибуху однозначно буде під ватерлінією!
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29.07.2023 21:56 Ответить
СNN сняло сюжет про украинский морской дрон. Судя по тех. характеристикам норм и даже очень. В коментах- "болтуны", очередной сериал". Ну и "яйца", а как же без них, за них двойной гонорар дают. Интересно, это пишут кацапы или просто завистки, того что такое появилось при этой власти?
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29.07.2023 19:07 Ответить
они появились вопреки зе-фсбєшной власти
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29.07.2023 19:18 Ответить
Ви про бойові яйця? Це секретна розробка міноборони.
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29.07.2023 19:18 Ответить
Так яйця по 17,і кідалово на десятки мільярдів теж з'явилося ''при етай власти''!
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29.07.2023 19:20 Ответить
ні бидло пердоляківське,це пишуть люди,яких заїбало що гроші витрачають на все що завгодно тільки не на зброю,тому стулив ************ і ***********
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29.07.2023 19:44 Ответить
вывозите дроны в стророну Мурманска, Владивостока, Балтики и Каспийского моря. Там есть где повеселиться.
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29.07.2023 19:14 Ответить
Вот коли московськи корита скопом підуть на дно то я повірю що це задійснена зброя,а так цю мультяшку показуйте зеленському,він від радощів буде хлопати в ладошки во це асфальтодрони.
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29.07.2023 19:15 Ответить
Вот коли московськи корита скопом підуть на дно то я повірю що це задійснена зброя,а так цю мультяшку показуйте зеленському,він від радощів буде хлопати в ладошки во це асфальтодрони.
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29.07.2023 19:17 Ответить
Зброя буває ЗАСТОСОВАНА, а не "задійснена".
Мультяшка - слово російське.
Не "ладошки", а долоні,і не " хлопати", а плескати.
Садись, Вовочка, *******.
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29.07.2023 19:38 Ответить
а по факту ця хрінь нульова,в плані ефективності,бо навіть беззубого розвідника не втопило...
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29.07.2023 19:47 Ответить
і якщо воно таке ******* круте,то чому русня досі спокійно нам диктує умови зернового коридору?
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29.07.2023 19:49 Ответить
Взагалі то суржиком користуються найчастіше саме українськомовні . Але в цоьму випадку , схоже , гугл перекладач вирішив трішечки поглузувати .
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29.07.2023 20:24 Ответить
Диванні експерти, чи це лаптєногі хають наші дрони?
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29.07.2023 19:21 Ответить
В основному наші ексПерди.
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29.07.2023 19:41 Ответить
наші видатні, ДИВАННІ експерДи! Засмічюють інтернет простір своїм віртуальним лайном!
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29.07.2023 19:51 Ответить
Так. Особливо на ,,цензорі,, .Тут таких ,,спеців,, хоч греблю гати)))
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29.07.2023 20:42 Ответить
які успіхи у цих вундервафель? типу розвалений міст,по якому поїзди шурують,чи типу підбитий кацапськи корабель-розвідник,якому так тяжко було так тажко,що аж спокійно до севасу дойшов?
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29.07.2023 19:46 Ответить
Якби ще в кварталі95 розробили для безпілотника торпеду...
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29.07.2023 19:22 Ответить
Якби при наближенні до цілі дрон випускав ще кілька торпед чи ракет з самонаведенням, це був би чималий плюс.
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29.07.2023 20:52 Ответить
шкода що не літає
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29.07.2023 19:24 Ответить
Мені здається, що надводна концепція гідродрона неправильна - надто добре помітна, надто повільна для відкритого удару. Треба робити гідродрон потайним, тобто невидимим, а тому повільним. Єдиний спосіб - підводний, під перископ.
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29.07.2023 19:34 Ответить
Цю тему обговорювали. "Під періскоп" теж буде помітним. Але підводний рух збільшує опір води, уповільнить його. Треба більш потужне двигло, більше палива, більший розмір, більші витрати, буде менше маневреність, менше вибухової речовини...А ось стосовно "невидимий", якісь нові технології треба втілювати, для цього інвестор потрібен... може тому і сюжет з'явився
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29.07.2023 19:50 Ответить
Ви будете дуже здивовані, але швидкість підводних човнів у підводному положенні більша. Розмір підводного гідродрона залежить лише від дальності ходу. Головна перевага - можливість роботи в засідці. Тобто не треба проникати у внутрішню бухту. Можливість тихо, вночі, впритул підійти до цілі. Це буде складніший технічний виріб, тобто дорожчий, але і порожніх втрат не буде. Тобто витрати себе окуплять.
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29.07.2023 19:57 Ответить
це комплексне питання і тут не можна просто протиставляти надводне і підводне положення. Я не спеціаліст в гідродінаміці, просто зустрічав дискусію на цю тему...Але думаю що технічні засоби кацапів дозволяють побачити "виріб" під водою. До того ж сітки підводні не пройти ,натомість надводну перешкоду на швидкості перескочити вирогідність більша. ІМХО
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29.07.2023 20:05 Ответить
...тем более у водомета... ЗЫ... Можно подумать , шо подводный дрон в надводном положении не сможет выйти на глиссаж.
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29.07.2023 20:12 Ответить
"технічні засоби кацапів дозволяють побачити "виріб" під водою" Такий спосіб відомий давно і називається гідроакустика. Тому треба не підходити близько, а тихо сидіти в засідці. Перешкоди взагалі не треба перескакувати - тобто себе виявляти. До цілі, наприклад, до мосту, можна підійти в кільватері цивільного судна.
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29.07.2023 20:20 Ответить
А якщо надводним зробити тільки носія підводної, керованої торпеди? А носій розвертається і, якщо пощастить, на автопілоті, повертається на базу. Типу торпедного катеру, але безпілотного.
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29.07.2023 20:40 Ответить
гарна ідея для "стартапа"
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29.07.2023 21:53 Ответить
Можна зробити щось на кшталт якорної міни , але керованої і рухливої .
Рухатись під водою не обов'язково . В заданий квадрат можна дійти і надводним способом . А там - занурився на пару метрів аби тільки тебе не бачили , щоб лиш антена виглядала , і чекай на жертву . Буде щось цікаве проходити поруч - виринув , запустив двигун і вдарив .
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29.07.2023 20:12 Ответить
Послухав, дуже цікаво. ХЗ про що він там лопоче.
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29.07.2023 19:41 Ответить
Безпілотник екраноплан.
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29.07.2023 19:56 Ответить
Сильно зависит от волнения.
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29.07.2023 20:22 Ответить
Швидкість до 600 км...треба робити.
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29.07.2023 20:56 Ответить
Хоча в принципі ракета швидше...робити? не робити?...
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29.07.2023 21:09 Ответить
"Каспійський монстр" зніс би той міст без ракет та вибухівки
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29.07.2023 20:59 Ответить
але в ньому сруть кацапи,щоб там не могли срати "зольдати нати"))))
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30.07.2023 01:10 Ответить
І ***** про всім трендіти. Наша влада тупа і продажна і всі таємниці розкриває ворогові за жменю долляров щоб CNN змогли хайпанути на статті а наші віцськові плани та стратегія розкрита. Дебили бл*ть
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29.07.2023 19:59 Ответить
"Зернова угода" це ЗСУ не чіпають кацапський флот в обмін на пакет послуг - 1) "продати трошки фуражного зерна по $69 в Африку" і 2) систематичного знищення кацапським флотом українських міст. Нагадую. За час дії "зернової угоди" не було знищено жодного кацапського судна...
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29.07.2023 20:48 Ответить
З початку Нептун, за ним ДРОН.
А де все інше?
Таке враження, що в українському ВПК працює тільки ОДИН Інститут Морських Розробок.
Всіх інших напрямків ВПК не бачити та новинок не чути.
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29.07.2023 20:50 Ответить
Пишуть про екраноплани, підводні дрони. Може спробувати на підводних крилах?
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29.07.2023 21:10 Ответить
Малый противолодочный корабль проекта 1141 «Сокол» - опытный советский противолодочный корабль на подводных крыльях. Построен в единственном экземпляре с целью изучения перспективы использования скоростного судна на подводных крыльях Скорость хода узлов (максимальная на испытаниях) 61,5 (полный ход)
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29.07.2023 21:16 Ответить
Гарний приклад, я б додав ще реальний дрон, на підводних крилах, хоч і маленький Parrot ********* - Hydrofoil
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29.07.2023 21:28 Ответить
Про все, що з'являється нове, мусять неоднінно розпатякати. Мордяку тцкашника знімати заборонено, бо він типу секретний агент, а тут нічого секретного не бачать. Дебіл = зрадник.
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29.07.2023 22:03 Ответить
Ліпша реклама це коли ми їх побачимо як вони розчищають зернові коридори. А так на відосіку все гарно.
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30.07.2023 00:12 Ответить
Чесно кажучи, при таких розмірах, дуже сумнівно що цей дрон має радіус дії 800 км.
Гідроцикл витрачає в економ-режимі до 20 літрів палива на годину і це швидкість близько 50 км/год!
Щоб подолати відстань 800 кілометрів знадобиться 320 літрів палива!
І це в економ режимі, бо на максимумі, витрата пального збільшується у півтора-два рази.
А крім того, заявлена можливість нести 300 кг вибухівки.
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30.07.2023 00:23 Ответить
зачем трындеть раньше времени? сбейте им что-то для начала, а потом хвастайтесь
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30.07.2023 00:27 Ответить
Розробка. Де виробництво?.. Як завжди, все залишиться на стадії розробки?..
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30.07.2023 07:06 Ответить
Манго-манго. ....у нас есть такие приборы...
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30.07.2023 08:30 Ответить
 
 