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Радиус действия - 800 км, может нести 300 кг взрывчатки, - СNN сняли сюжет об украинском морском дроне. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Американский телеканал снял сюжет о новой разработке украинского ВПК – морской беспилотник.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом речь идет в сюжете CNN.
В первые несколько секунд также отображается панель управления дроном. Радиус действия составляет 800 километров и может содержать 300 кг взрывчатки. Он полностью разработан и произведен в Украине.
Топ комментарии
+34 Олександр Кондратюк 20691541
показать весь комментарий29.07.2023 18:49
+29 Amber
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+28 Darnytsya Kyiv c641822a
показать весь комментарий29.07.2023 18:51
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Пожалуйста, подождите...
Навчись спочатку адекватності, і вмінню вести діалог.
https://www.youtube.com/watch?v=Iv1WbNY-yB0
Смерть рашистам!
нашим суднам пересуватися Чорним морем 😠
І це все-таки гібрид підводного човна з екіпажем до 11 чоловік, барокамерою, і виходом під воду для дайверів, з безпілотним дроном.
Цей - це MAGURA V5.
Підводний - це сімейство дронів Толока. Чи випускаються вони серійно - наразі невідомо.
Мультяшка - слово російське.
Не "ладошки", а долоні,і не " хлопати", а плескати.
Садись, Вовочка, *******.
Рухатись під водою не обов'язково . В заданий квадрат можна дійти і надводним способом . А там - занурився на пару метрів аби тільки тебе не бачили , щоб лиш антена виглядала , і чекай на жертву . Буде щось цікаве проходити поруч - виринув , запустив двигун і вдарив .
А де все інше?
Таке враження, що в українському ВПК працює тільки ОДИН Інститут Морських Розробок.
Всіх інших напрямків ВПК не бачити та новинок не чути.
Гідроцикл витрачає в економ-режимі до 20 літрів палива на годину і це швидкість близько 50 км/год!
Щоб подолати відстань 800 кілометрів знадобиться 320 літрів палива!
І це в економ режимі, бо на максимумі, витрата пального збільшується у півтора-два рази.
А крім того, заявлена можливість нести 300 кг вибухівки.