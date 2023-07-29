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Зеленский (16493) Николаенко Татьяна (289) Данилюк-Ярмолаева (356)

РЕЙТИНГ ЗЕЛЕНСКОГО уничтожат Мальдивы? / Почему в ОПЗЖ все в шоколаде? // ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ? ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Марина Данилюк-Ярмолаева и Татьяна Николаенко в очередном "ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ"? на Цензор.НЕТ обсуждают Аристова и Мальдивы, влияние скандалов на рейтинг Владимира Зеленского, а еще – почему ОПЗЖ и дальше чувствует себя очень даже комфортно.

Трансляцию эфира смотрите на Цензор.НЕТ.

Также читайте: Экс-нардепу "Слуги народа" Аристову вручили подозрение в служебном подлоге. ФОТО

Напомним, заместителя председателя Комитета Совета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, "слугу народа" Юрия Аристова заметили в 5-звездочном отеле Waldorf Astoria Maldives, что на Мальдивах. Стоимость проживания на двоих за одну ночь в отеле Waldorf Astoria Maldives варьируется от 100 до 323 тыс. гривен за виллу с двумя спальнями и бассейном.

Глава фракции "Слуга народу" Давид Арахамия инициировал вопрос немедленной приостановки членства во фракции Аристова. Впоследствии, 25 июля, Аристов написал заявление о сложении полномочий народного депутата.

Между тем, 26 июля в Офисе генерального прокурора сообщили о начале расследования законности выезда "слуги" Аристова на Мальдивы во время войны. А сотрудники СБУ и ГБР пришли к нардепу с обысками, в ходе которого нашли загранпаспорт депутата с отметками о посещении Мальдив.

По данным следствия, сначала нардеп выехал в Польшу с рабочей поездкой, оттуда дистанционно через частную клинику открыл себе больничный с 10 по 19 июля – и отправился с семьей на Мальдивы, где находился до 22 июля.

27 июля Рада досрочно лишила Аристова депутатских полномочий. В этот же день экс-нардепу "Слуги народа" Аристову вручили подозрение в служебном подлоге. 28 июля суд избрал эксдепутату Аристову меру пресечения в виде личного обязательства.

Президент Зеленский, комментируя ситуацию с Аристовым, заявил: "Каждое намерение чиновника или депутата уехать за границу следует проверять до секунды".
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Топ комментарии
+36
Пока есть марафон и военное положение он еще относительно спокоен. Он до усрачек боится окончания войны и доступа до всей информации
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29.07.2023 21:12
+30
Главная проблема не в этом наркоше. Главная проблема в том, что в головах зебилоголовых лайно вместо мозгов. И если потом им подсунут условную мосейчучку или верещёчку, они с дурным ржанием табунами побегут за неё голосовать.
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29.07.2023 21:15
+28
Мальдивы Мальдивами но наш лягушонок и без них уже на серьёзное расследование накосячил. В правовом государстве мог бы уже и присесть. Он, ****, виноват в гибели тысяч военных и гражданских, в том, в какую жопу рухнула страна в первые же дни войны.
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29.07.2023 21:12
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Тому і хоче Гундосик вибори влаштувати під час війни. Йому головне вибори і заховатися від кримінальної відповідальності. Шашликами нас вже нагодував...
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29.07.2023 21:04 Ответить
А каким количеством лапши, вместе со своими кукловодами он накормил своих адептов? Все сыты и довольны.
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30.07.2023 09:18 Ответить
Какая разница
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29.07.2023 21:08 Ответить
Пока есть марафон и военное положение он еще относительно спокоен. Он до усрачек боится окончания войны и доступа до всей информации
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29.07.2023 21:12 Ответить
...і підсвідомо, а може свідомо, тих хто прийде з фронта
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29.07.2023 21:58 Ответить
Да чего ему бояться…кто ему что сделает в Украине. Языками конечно почесать не запретишь…а по факту уже диктатор и никто не предъявляет….. даже за сдачу левобережья с украинцами и патриотов в плен рашистам.А кого выберут следом нпервым же указом неприкосновенность и обеспечит индульгенцию.
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30.07.2023 11:31 Ответить
Я еще хорошо помню как летом 2013 года люди из высоких кабинетов убеждали меня, что Янукович - это очень надолго. Что он и его холуи так основательно подмяли все под себя и везде поставили верных людей, что всковырнуть это просто нереально
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30.07.2023 11:50 Ответить
И где Янукович.,.сидит девок молодых торкает и жизни радуется.В этом и заблуждение или непонимание многих….либо очевидное не хотите принять…что Майдан это договорняк Янука и ********** по ПРОДАЖЕ Крыма кацапам.Что что-то не так было понятно когда студентов 30 ноября когда сами от холода расходиться начали а их догоняли ловили и били.Без Майдана бы сказки про госпереворот и хунта пришла к власти лаптеногие бы не придумали…..и Крым не навинтили.Обычный разводняк-двоечка
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30.07.2023 12:01 Ответить
Та ну? Він же не сам на Мальдіви їздив. Якщо що й знищить його рейтинг, то явно не це. В нього є багато й інших "гріхів" від ковідного мору, коли під час Дельти на декілька місяців закрився єдиний завод з виробництва кисню і майже дійшло до війн за кисень між містами. Також загадково швидке завоювання більшої частини Півдня України. Розкрадання коштів під час війни. А ці поїздки у відпустку його депутатів це невинні пустощі порівняно з вищевказаним.
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29.07.2023 21:12 Ответить
А хто знає де знаходиться, живе і відпочиває гундосик. Воно може з мальдів і не вилазки раз у місяць в Україні показується і знову звалює з країни
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29.07.2023 22:11 Ответить
Мальдивы Мальдивами но наш лягушонок и без них уже на серьёзное расследование накосячил. В правовом государстве мог бы уже и присесть. Он, ****, виноват в гибели тысяч военных и гражданских, в том, в какую жопу рухнула страна в первые же дни войны.
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29.07.2023 21:12 Ответить
продолжает ЗЕИУДА МАРАДЕРИТЬ ,КРЫШЕВАТЬ БАКАНОВА , ВСЕХ КРОТОВ , а самое страшное , что все с ,МАФИЕЙ КАЛАМОЙДЕРЬМАЧЬЯ ЗЕЛЁНОГО СМИРИЛИСЬ
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30.07.2023 06:43 Ответить
Всі про все знають за зегівнюка і його всіх оточення ублюдків, навіть про страшні злочини, за які загинули тисячі захистників. Далі продовжується таке саме, крадівництво, зрадничиство, корупція і т.д. Чого ще чекати?
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29.07.2023 21:13 Ответить
Не уверен, что этот депутат уж так сильно повлияет на рейтинги. Конечно будет меньше, чем было. Но, если Зеленский пойдет на второй, то во втором туре он будет. А там... пока никто не знает.
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29.07.2023 21:15 Ответить
А якщо у роті гриби виростуть ?
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29.07.2023 21:21 Ответить
ух як ********* заскавуліла
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29.07.2023 21:51 Ответить
єтот депутат вообще(!) никак не повлияет...пример Юрченко, Иванисова, Трухина и т.д. и т.п. яркие примеры. Я уже молчу про фриков типа Безуглой и Тищенко. Вот эти примеры + умственные способности лектората вселяют тревогу...
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29.07.2023 22:01 Ответить
Главная проблема не в этом наркоше. Главная проблема в том, что в головах зебилоголовых лайно вместо мозгов. И если потом им подсунут условную мосейчучку или верещёчку, они с дурным ржанием табунами побегут за неё голосовать.
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29.07.2023 21:15 Ответить
Який там рейтинг.. ( принаймі у притомних людей ))). Пафосним юпітерам, які випадково під'єдналися до воїнського астралу, мислять суфлером і переоцінюють силу спічрайтерів, треба зняти з себе бункерні обладунки, пошиті на виріст, і звикнутися з думкою, що це незабаром дуже хріново закінчиться ( для них ).
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29.07.2023 21:17 Ответить
Як вже надоїв цей зелений лопух...
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29.07.2023 21:20 Ответить
До вас никак не доходит , что зеоборотень не простой «лопух»- ОНО СВЕРХ МРАЗИНА , хуже ***** , ИСПОЛЬЗОВАЛ ДОВЕРИВШИХСЯ ЕМУ 73% ( пусть недалёких ) граждан и СОГЛАСИЛСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ Украину ИЗНУТРИ с ПОДРУЧНЫМИ ЕРМАКОМ, ТАТАРОВЫМ,КУЛИНИЧЕМ ……………… ПРИ ТРУСОСТИ не дураков « общественных лидеров «, ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ( понимают и не протестуют ) ЖУРНАГЛИСТОВ - « украинская правда «- в кармане Ермака
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30.07.2023 06:50 Ответить
Це відволікають увагу від кримінальних державних злочинів боневтіка оцими мальдівськими дрібницями? Це лапша для зебаранів. Зебанда розкрадає мільярди бюджету, грабує Армію у воєнний час. Зараз суки заблокували доставки пального на фронт, а тута журнашлюхи будуть товкти воду у ступі про якісь там мальдіви.
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29.07.2023 21:22 Ответить
Поки грає свою роль -- лабух
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29.07.2023 21:23 Ответить
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29.07.2023 21:24 Ответить
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29.07.2023 22:04 Ответить
Що ж може об*єднати оцю всю тявкуючу на президента гидливу купку щенят?Думки про Україну?Та забудьте...Кого зараз цікавить чийсь рейтинг?Кому він цікавий?Видно що спроби всіх об*єднати-політиків,блогерів,журнашлюх-марна трата часу.Тільки той,що по трупах українців хоче добратися до корита-розводить цю маячню...
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30.07.2023 00:07 Ответить
Немає слів, одні матюки в голову лізуть!
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29.07.2023 21:29 Ответить
Нагадую. В "першій сотні" Зє 76 євреїв, 14 кацапів, 1 мегрел (арахамія) і лише 9 українців. Очевидно що для 91% депутатів з цієї "сотні Зє" Україна не є Батьківщиною. Наприклад, голова фракції "слуг Зє" Арахамія отримав громадянство України в ... 2015 році. Більшість це "понаєхи", космополіти і манкурти. З одного боку Україні зараз вигідно мати президентом єврея, що повністю знищує будь які звинувачення ***** в нацизмі, бо як відомо нацисти знищують жидів, а не обирають їх президентами. З другого боку, Зє виявився дурником, і корупціонером та ще й зрадником (Оман, Єрмак, Баканов, "Велике Крадійництво", "Вагнергейт", Чонгар, барабани, "яйця по 17", секс-послиця в Болгарію...) і потрібно якось позбавитись від нього та його корумпованої монобільшості, яку складають етнічні меншини. Адже в Україні 80% населення це етнічні українці і Президентом має бути виключно представник титульної нації. Вбивати це "непорозуміння" не можна бо звинуватять в "нацизмі" та "антисемітизмі". Залишається тільки легітимно прибрати через вибори і вже потім судити. Або ... підкласти під кацапську ракету. До речі це найкраще для України - тоді вже ми могли б звинуватити ********* в нацизмі та антисемітизмі. Найгірше для України якщо цей довбень нанюхається коксу до смерті і вся нація буде виглядати дурнями які обрали наркомана...
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29.07.2023 21:32 Ответить
Дострокові?
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29.07.2023 22:00 Ответить
Не на часі... та не з нашим щастям. Треба наполягати на чергових за військового стану.
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29.07.2023 22:05 Ответить
Поміняйте у свому тексті "антисемітизм" на "антисіонізм" Тоді до нас не буде ніяких притензій, бо сіонізм мало чим відрізняється від нацизму.
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30.07.2023 01:17 Ответить
Епіграма на (вгадайте самі)
Метав перуни Він й словесний сіяв грім:
,, При владі був би, то б не здав, зберіг би Крим,
Кістьми би ліг, клянуся вам!''
А днесь
Здав Південь України майже ввесь!
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29.07.2023 21:44 Ответить
Чомусь зелена шобла мені нагадує Францію часів Марії Антуанети.
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29.07.2023 21:49 Ответить
дуже глибоко копнув)))
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29.07.2023 22:08 Ответить
Куди їм до аристократії, яка з народження їла тістечка. Ці жерли сосиски та пельмєшкі...
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29.07.2023 22:09 Ответить
Господи! Спаси Україну!
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29.07.2023 22:02 Ответить
"Військові" партії проти "Слуги народу".

Військові та волонтери здатні самотужки, без допомоги інших партій, створити парламентську коаліцію і сформувати уряд.

Добровольчим загонам довіряють 86,8%, не довіряють 8,6%.

Волонтерським організаціям довіряють 82,9%, не довіряють 11,2%.

А політичним партіям довіряють лише 17% - і це мінімальний показник серед усіх соціальних інститутів, менший, ніж у судової системи (19%) та чиновників держапарату (23%). Не довіряють партіям 68,2% опитаних.
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29.07.2023 22:07 Ответить
Але оті 17% і роблять ''погоду'' на виборах! Напрошуються запитання-"Чому''!
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29.07.2023 22:11 Ответить
Заступник голови комітету з національної безпеки який має секретну інформацію поїхав в те місце де кишить кацапами ,а як ви думаєте хто його туди відіслав
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29.07.2023 22:40 Ответить
Сам ZE🤢БОРОТЕНЬ , ПОД МЕНЕДЖЕРСТВОМ - АГЕНТА Ермака !
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30.07.2023 06:57 Ответить
а про який рейтинг йдеться???
73% ще не зняли рожеві окуляри боневтік, чи що???
і взагалі
президент, єрмак
зе, гарант-підписант!!!
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29.07.2023 22:59 Ответить
Відосики не дивлюся.
Це круче, ніж ті, що боневтік пиляє?
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29.07.2023 23:44 Ответить
РЕЙТИНГ ЗЕЛЕНСКОГО-- простите, А Он есть Вообще?
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29.07.2023 23:50 Ответить
Ну это 🐸🦠🎪🤡 их ПРОТЕЖЕ , стараются оправдать , не смотря на ВСЕ , что принёс пособник
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30.07.2023 07:04 Ответить
 
 