РЕЙТИНГ ЗЕЛЕНСКОГО уничтожат Мальдивы? / Почему в ОПЗЖ все в шоколаде? // ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ? ВИДЕО
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Марина Данилюк-Ярмолаева и Татьяна Николаенко в очередном "ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ"? на Цензор.НЕТ обсуждают Аристова и Мальдивы, влияние скандалов на рейтинг Владимира Зеленского, а еще – почему ОПЗЖ и дальше чувствует себя очень даже комфортно.
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Напомним, заместителя председателя Комитета Совета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, "слугу народа" Юрия Аристова заметили в 5-звездочном отеле Waldorf Astoria Maldives, что на Мальдивах. Стоимость проживания на двоих за одну ночь в отеле Waldorf Astoria Maldives варьируется от 100 до 323 тыс. гривен за виллу с двумя спальнями и бассейном.
Глава фракции "Слуга народу" Давид Арахамия инициировал вопрос немедленной приостановки членства во фракции Аристова. Впоследствии, 25 июля, Аристов написал заявление о сложении полномочий народного депутата.
Между тем, 26 июля в Офисе генерального прокурора сообщили о начале расследования законности выезда "слуги" Аристова на Мальдивы во время войны. А сотрудники СБУ и ГБР пришли к нардепу с обысками, в ходе которого нашли загранпаспорт депутата с отметками о посещении Мальдив.
По данным следствия, сначала нардеп выехал в Польшу с рабочей поездкой, оттуда дистанционно через частную клинику открыл себе больничный с 10 по 19 июля – и отправился с семьей на Мальдивы, где находился до 22 июля.
27 июля Рада досрочно лишила Аристова депутатских полномочий. В этот же день экс-нардепу "Слуги народа" Аристову вручили подозрение в служебном подлоге. 28 июля суд избрал эксдепутату Аристову меру пресечения в виде личного обязательства.
Президент Зеленский, комментируя ситуацию с Аристовым, заявил: "Каждое намерение чиновника или депутата уехать за границу следует проверять до секунды".
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Метав перуни Він й словесний сіяв грім:
,, При владі був би, то б не здав, зберіг би Крим,
Кістьми би ліг, клянуся вам!''
А днесь
Здав Південь України майже ввесь!
Військові та волонтери здатні самотужки, без допомоги інших партій, створити парламентську коаліцію і сформувати уряд.
Добровольчим загонам довіряють 86,8%, не довіряють 8,6%.
Волонтерським організаціям довіряють 82,9%, не довіряють 11,2%.
А політичним партіям довіряють лише 17% - і це мінімальний показник серед усіх соціальних інститутів, менший, ніж у судової системи (19%) та чиновників держапарату (23%). Не довіряють партіям 68,2% опитаних.
73% ще не зняли рожеві окуляри боневтік, чи що???
і взагалі
президент, єрмак
зе, гарант-підписант!!!
Це круче, ніж ті, що боневтік пиляє?