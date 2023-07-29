Артиллерия ВСУ накрыла огнем группу оккупантов, открывших огонь по нашему дрону. ВИДЕО

Полковник ВСУ Анатолий Штефан обнародовал кадры одного из боевых эпизодов. Когда россияне начали стрелять по украинскому дрону из автоматов, по ним прилетели артиллерийские снаряды.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры опубликованы в его твиттере.

"Артиллерия вступилась за маленького дрона, которого хотели сбить рашисты", - отметил Штефан.

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