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артиллерия (568) ВСУ (5125) дроны (2066)

Артиллерия ВСУ накрыла огнем группу оккупантов, открывших огонь по нашему дрону. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Полковник ВСУ Анатолий Штефан обнародовал кадры одного из боевых эпизодов. Когда россияне начали стрелять по украинскому дрону из автоматов, по ним прилетели артиллерийские снаряды.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры опубликованы в его твиттере.

"Артиллерия вступилась за маленького дрона, которого хотели сбить рашисты", - отметил Штефан.

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Топ комментарии
+19
"Птичку нашу попрошу не обижать!" (С) Матроскин
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29.07.2023 22:39
+8
Дрон зробив свою справу.
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29.07.2023 22:40
+6
********
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29.07.2023 23:16
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"Птичку нашу попрошу не обижать!" (С) Матроскин
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29.07.2023 22:39 Ответить
Дрон зробив свою справу.
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29.07.2023 22:40 Ответить
Жодний мисливець не скоїв би таку тупість - навіть сільский алкаш, яких стріляє в окрузі зайців не став би палити у качку із нароізної сайги чи вепра, бо влучити в неї можна лише шротом з двостволки і він би не марнував патрони. Теж саме і по дрону з калаша
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29.07.2023 22:42 Ответить
А ви думаєте орки це розуміють....
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30.07.2023 04:40 Ответить
Ну правильно -- шоб до дрона не чіплялися
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29.07.2023 22:44 Ответить
Взяли москалів на живця ..
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29.07.2023 22:56 Ответить
********
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29.07.2023 23:16 Ответить
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30.07.2023 07:05 Ответить
Улыбнитесь орки вас снимает скрытая камера с фотовспышкой.
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30.07.2023 08:27 Ответить
Как всегда, оккупантов показывают очень вблизи, а попадания снарядов, очень издалека.
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30.07.2023 08:53 Ответить
це не проблема - поїдь скорегуй дії і все побачиш зблизька
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30.07.2023 09:46 Ответить
 
 