Артиллерия ВСУ накрыла огнем группу оккупантов, открывших огонь по нашему дрону. ВИДЕО
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Полковник ВСУ Анатолий Штефан обнародовал кадры одного из боевых эпизодов. Когда россияне начали стрелять по украинскому дрону из автоматов, по ним прилетели артиллерийские снаряды.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры опубликованы в его твиттере.
"Артиллерия вступилась за маленького дрона, которого хотели сбить рашисты", - отметил Штефан.
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