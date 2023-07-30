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дети (6020) похищение (1659)

Мы не похищали украинских детей, а вывозили детские дома из-под ударов артиллерии, - Путин. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российский президент Владимир Путин цинично заявил, что РФ не похищала украинских детей, а якобы пыталась спасти их из-под обстрелов.

Об этом Путин заявил на пресс-конференции по поводу саммита Россия-Африка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Диктатор заявил, что "история" с похищением детей "была раздута".

"Вы знаете: никакого похищения не было, были действия, направленные на спасение детей из зоны боевых действий. Что же детские дома оставлять под ударами артиллерии?" – заявил он.

Также читайте: Россияне похищают детей, чтобы истребить под корень следующее поколение защитников Украины, - посол Британии Симмонс

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+72
Щоб ти здох, уйобок
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29.07.2023 23:52
+52
А зачем ты создал такие условия, чтоб детей из твоих слов нужно было спасать? Тебе кто дал право направлять оружие в сторону мирных людей, бомбить их дома, убивать, ломать судьбы. Никакая идея не стоит жизни и одного человека. Нет прощения тебе.
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29.07.2023 23:59
+49
Гавно лживое.
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29.07.2023 23:55
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Щоб ти здох, уйобок
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29.07.2023 23:52 Ответить
Гавно лживое.
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29.07.2023 23:55 Ответить
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30.07.2023 08:53 Ответить
Підар
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29.07.2023 23:57 Ответить
От же гнида
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29.07.2023 23:59 Ответить
А зачем ты создал такие условия, чтоб детей из твоих слов нужно было спасать? Тебе кто дал право направлять оружие в сторону мирных людей, бомбить их дома, убивать, ломать судьбы. Никакая идея не стоит жизни и одного человека. Нет прощения тебе.
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29.07.2023 23:59 Ответить
Немає прощення усієї тієї території з населенням під назвою рашка ...
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30.07.2023 01:19 Ответить
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30.07.2023 08:58 Ответить
Це також приклад хуцпи.
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30.07.2023 11:19 Ответить
Гівно обісране від страху виправдовується. Будеш с*ка відповідати за все. Тобі ніхто з Українців які поважають себе і свою державу нічого не простять і не забудуть.
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29.07.2023 23:59 Ответить
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30.07.2023 00:01 Ответить
так они напали на Украину защищая Россию ушлебок никогда не скажет правду потому как живет в какой то параллельной реальности...
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30.07.2023 00:03 Ответить
Цинічна мерзота.
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30.07.2023 00:05 Ответить
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30.07.2023 00:05 Ответить
справжнє ху йло під час цього коротенького спічу уже кашлянуло би 2 рази... отже, це двійник ху йла васіліч. гундяєв не дасть збрехати. )
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30.07.2023 00:09 Ответить
Це ти ,*****,в Гаазі розкажеш,якщо встигнеш
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30.07.2023 00:10 Ответить
навряд чи. Традиції табакерок - святіше за святих.
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30.07.2023 21:22 Ответить
Какие проблемы ... Приходи в суд по повестке и вот там и рассказывай ...
Чего-ж так напрягаешься ? - расслабся ...
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30.07.2023 00:12 Ответить
Он сцыт настоящего суда
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30.07.2023 00:20 Ответить
Старое, ТУПОЕ , кгб-шно-маскальское ху-ло. То, шо оно несет, "хавать" могут только его подданые холуи. Тупые, как и их "кумир". Какую ваву в голове нужно иметь, шоб озвучить подобный высер "попытка спасения детей из ЗОНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ".
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30.07.2023 00:14 Ответить
просто какой то сюрреализм слышать такое из уст маньяка-убийцы. это тоже самое если бы Чикатило сказал, что сильно любил детей и хотел их "защитить"...
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30.07.2023 00:21 Ответить
Чикатило очень любил детей...на завтрак.
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30.07.2023 08:34 Ответить
Так хочется дать по роже!
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30.07.2023 00:22 Ответить
Та просто сдохни
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30.07.2023 00:22 Ответить
Ну нічого нового Путлєр не розказав. Це насправді улюблена тактика росіян, вони її, в тій же Чечні масштабно продемонстрували (а на Донбасі, в Абхазії, Пд. Осетії, Сирії...., продовжили). Тактика проста - рівняєш з землею населений пункт, а потім "спасаєш" виживших цивільних, попутно розстрілюючи частину з них, по надуманим причинам.
Проблема в тому, що в Чечні це спрацювало на ура, світ промовчав, ті хто вижили стали цепними псами режиму. От вони і продовжують.
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30.07.2023 00:23 Ответить
Вірити Х..лу, це як пісяти проти вітра струєю до гори з відкритим ротом.
Навіть Європа вже це знає, але не *******.)))
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30.07.2023 00:25 Ответить
Так верни всех украденных детей Красному Кресту! Делов-то. Нет, ты, падла, таки украл детей! Гнида кгбшная. Ты знаешь, что как только их вернёшь, они расскажут миру правду как ты их ™спасал™.
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30.07.2023 00:25 Ответить
параша сама стріляла по дітям і сама їх вивозила без згоди,

пи₴дець яка жалісна історія
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30.07.2023 00:29 Ответить
Лишилося довести , що Україна відмовилася прийняти «врятованих дітей».
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30.07.2023 00:30 Ответить
Ці дитячі будинки на території України були створені для перебування там українських дітей, позбавлених батьківської опіки. Питання просте: від обстрілів чиєї артилерії суміжна держава їх рятує? Кацапи забрехались, як завжди.
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30.07.2023 00:41 Ответить
ааа, понятно, Хйло начал рассказывать сказки африканцам потому как у них тоже есть такие же д*билы которые школы захватывают, бегают голые с автоматами и чего-то хотят. (или это одни и те же д*билы? почерк то похожий, сначала на неграх "потестили". да и фоточки\портреты у Пригожина тоже под стать, у Хйла наверное тоже есть такие же, такое заразно и не лечится. в стиле "меня в детстве били головой об стенку".
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30.07.2023 00:45 Ответить
Пусть поедет и в Гааге все расскажет. Или ссыкотно
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30.07.2023 00:51 Ответить
х#йло оно и в Африке х#йло.
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30.07.2023 00:57 Ответить
треба було, щоб тебе задушили у дитячому будинку
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30.07.2023 00:59 Ответить
ну то може пукін всіх вкрадених дітей поверне тепер назад в Україну??? ну в ті райони, де немає так званої "артилерії"???

питання звісно ж риторичне!

та й взагалі не треба ніде писати, цитувати чи показувати цього лисого обнуленого єврейського карлика....
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30.07.2023 01:01 Ответить
И где это видано, шо по пьяне сделанный удмурт - еврей?
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30.07.2023 06:06 Ответить
Вся его карьера говорит, какой єто удмурт. Там удмуртов не держат. Даже уборщицами.
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30.07.2023 06:12 Ответить
моложливо вона єврей, можливо не єврей, моложливо галактичний, можливо не галактичний еврей - це немає принципового значення !!! прикципово те що ним керують євреї - ковальчуки, абрамовичі, фрідмани, віксільберги, ротинберги і тд.тп. !!!
кацапією останні 100 ороків (з для жовтневого дежперевароту ) завжди керували євреї !!!
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30.07.2023 07:08 Ответить
а не обстреливать артиллерией детдома не вариант?
а вернуть украденное?
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30.07.2023 01:24 Ответить
відмазка злодіїв - ми, залізли в банк, забрали гроші з сейфу так як їх могли погризти миші...що інше міг вигадати бункерний
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30.07.2023 01:27 Ответить
Кон Чен Ый
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30.07.2023 01:37 Ответить
мдя, світ ще не знав такої мерзенної потвори
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30.07.2023 03:56 Ответить
Брехливий брехун, мерзенна падлюка.
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30.07.2023 04:15 Ответить
Педофіл оправдовується, отже сцить трибуналу
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30.07.2023 05:03 Ответить
-Ты своровал, ты - вор, -воспитательница детсадика.
-Ы-ы-ы-ы-ы, рыдает Вовочка,- я не воровал, ы-ы-ы-ы...
А что же ты сделал?
-Ы-ы-ы-ы-ы, я потихоньку взял (конфетку из кармана пальто друга, в шкафчике).
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30.07.2023 06:02 Ответить
Спасєніє? Підар. Убив батьків, зруйнував міста. А потім - спас...
Гандон. Шматками різати мало.
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30.07.2023 06:05 Ответить
Підара підтримують 150 мільйонів кацапів.
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30.07.2023 06:50 Ответить
Педофил спасает детей.
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30.07.2023 06:10 Ответить
хЙло - це наслідок виробництва совєтськрго виробництва того що було по 2 коп в аптеках. Половина було браковане, нажаль.от і виплодилась нечисть
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30.07.2023 06:35 Ответить
Діти були ВИКРАДЕНІ! Путлер - сам визнав, що він маніяк, педофіл, терорист, військовий злочинець! Його чекає арешт, слідчі дії, допити, міжнародний трибунал, покарання!
РФ - держава терорист!
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30.07.2023 07:14 Ответить
От що буває коли до влади приходять так звані "кухаркіни дєті", а цивілізований світ їм потурає
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30.07.2023 08:28 Ответить
Чудовий аргумент. Тепер те ж саме треба пояснити в міжнародному кримінальному суді. Най кооператив відправить його в Гаагу, а там вже розберуться.
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30.07.2023 08:31 Ответить
Развёрнутый текст ответа читайте в свежем номере журнала "ПедофилЪ".
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30.07.2023 08:42 Ответить
Выродок базарной шлюхи пытается оправдать свои преступления. Но самое страшное, что таких вурдалаков нарасее около ста миллионов.
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30.07.2023 08:42 Ответить
Так, то я просто так підійшов до людини з пістолетом, а гроші він мені сам віддав. Я їх не забирав!
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30.07.2023 09:37 Ответить
Виродок свинособачій, плєшива паскуда, скільки горя і смертей на совісті цієї мразоти. Чорти в пеклі вже зачекалися...
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30.07.2023 09:39 Ответить
Ой дякуємо вам щиро та уклінно та безмежно,спасітєлі ви наші за те що рятували наших дітей від своїх артилерійських ударів.Це ж не ви скидали бомби на театр у Маріуполі де був надпис "Діти" це не ви залишили сиротами тисячі наших дітей , розкидали по цілому світу ,позбавили домівок,покалічили ,повбивали,знищили школи і садочки.А тепер поіменно дайте звіт про долю кожної примусово вивезеної дитини у ЮНІСЕФ у Женеву і найперше уряду України.Наші діти не пралки і не унітази які можна просто вкрасти і вивезти.У цивілізованому світі це явище називається кіднепінг.Але вам ординцям це невідомо.Забирайтеся до біса у свою тайгу разом з вашою артилерією.
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30.07.2023 10:37 Ответить
не, ну проста святой чилавек. хоть бери икону с ниво пиши. Икона: святой ваван *****. и потом поразмещать ее на московии ва всех капищах порнославной "церкви" мааасковскава петухата
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30.07.2023 10:46 Ответить
Ссыкотно гондону.
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30.07.2023 10:47 Ответить
"вьівезти и вернуть через безопасньій коридор" и "вьівезти и не возвращать родителям" - очень разньіе вещи!
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30.07.2023 10:49 Ответить
Mais bien sûr, Poutine est un saint. Tout ce qui tombe en Ukraine est de provenance inconnue et chacun le sait, les ukrainiens font exprès de déplacer *********, musées écoles et autres sur la trajectoire des missiles et obus d'origine ....mais qui bombarde ?
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30.07.2023 11:30 Ответить
конечно,вы же суки и в Чечне спасли почти 50 тысяч детей по твоему приказу,спасли их лишив жизни,
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30.07.2023 12:17 Ответить
Викрадач дітей, руйнувач храмів, вбивця, президент армії гвалтівників, воєнний злочинець -прижиттєва ганьба для всіх, хто мав з ним справи, і справа не в грошах, а наскільки особа сприймає себе людиною, а не лайном, щоб водитись з ось цим...
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30.07.2023 14:55 Ответить
 
 