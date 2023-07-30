Мы не похищали украинских детей, а вывозили детские дома из-под ударов артиллерии, - Путин. ВИДЕО

Российский президент Владимир Путин цинично заявил, что РФ не похищала украинских детей, а якобы пыталась спасти их из-под обстрелов.

Об этом Путин заявил на пресс-конференции по поводу саммита Россия-Африка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Диктатор заявил, что "история" с похищением детей "была раздута".

"Вы знаете: никакого похищения не было, были действия, направленные на спасение детей из зоны боевых действий. Что же детские дома оставлять под ударами артиллерии?" – заявил он.

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