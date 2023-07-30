Мы не похищали украинских детей, а вывозили детские дома из-под ударов артиллерии, - Путин. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российский президент Владимир Путин цинично заявил, что РФ не похищала украинских детей, а якобы пыталась спасти их из-под обстрелов.
Об этом Путин заявил на пресс-конференции по поводу саммита Россия-Африка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Диктатор заявил, что "история" с похищением детей "была раздута".
"Вы знаете: никакого похищения не было, были действия, направленные на спасение детей из зоны боевых действий. Что же детские дома оставлять под ударами артиллерии?" – заявил он.
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+72 Александр Алекс de6e56ae
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Чего-ж так напрягаешься ? - расслабся ...
Проблема в тому, що в Чечні це спрацювало на ура, світ промовчав, ті хто вижили стали цепними псами режиму. От вони і продовжують.
Навіть Європа вже це знає, але не *******.)))
пи₴дець яка жалісна історія
питання звісно ж риторичне!
та й взагалі не треба ніде писати, цитувати чи показувати цього лисого обнуленого єврейського карлика....
кацапією останні 100 ороків (з для жовтневого дежперевароту ) завжди керували євреї !!!
а вернуть украденное?
-Ы-ы-ы-ы-ы, рыдает Вовочка,- я не воровал, ы-ы-ы-ы...
А что же ты сделал?
-Ы-ы-ы-ы-ы, я потихоньку взял (конфетку из кармана пальто друга, в шкафчике).
Гандон. Шматками різати мало.
РФ - держава терорист!