РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16753 посетителя онлайн
Новости Видео За рубежом Война
32 244 193
война (46523) Россия (91193) Захарова Мария (340)

Захарова попыталась объяснить, зачем Россия напала на Украину: "Россияне отдают жизнь за то, чтобы африканцы и другие были свободными". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

По словам Марии Захаровой, кровопролитная захватническая война в Украине должна каким-то образом обеспечить свободу народам Африки и мир во всем мире.

Такое заявление сделала представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе встречи с лидерами африканских стран, посвященной вопросам мирного урегулирования войны в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Вы разве не видите за что мы сражаемся? Вы разве не видите, за что наши ребята отдают свои жизни? Не просто выступают, не просто говорят, а жизнями своими отстаивают право не только африканского континента, но всех людей на нашей планете быть свободными", - заявила Захарова.

Читайте также: МИД России анонсировал теракт на ЗАЭС
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+53
"... Черные братцы, я за вас потеряла в атаке глаз ..."
показать весь комментарий
30.07.2023 11:26
+42
Ого -- маразм крепчає
показать весь комментарий
30.07.2023 11:26
+37
показать весь комментарий
30.07.2023 11:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Что слабо с Америкой воевать? Молодец против овец, а против молодца и сам - овца. Сидели бы в своей скорлупе, варились бы в собственной ненависти ко всему миру, нет - нужно было Украину затронуть...
показать весь комментарий
30.07.2023 12:10 Ответить
не иначе захерова окончательно перешла с кокса на какоето лютое ширево. иначе такой бред объяснить нечем
показать весь комментарий
30.07.2023 12:12 Ответить
Захарова візьми путіна, шойгу, піськова і всю рать москальську і терміново їдьте в район Бахмута і там здохніть! Вам не тільки Африка буде вдячна, а й всі народи світу!
показать весь комментарий
30.07.2023 12:12 Ответить
Алкоголічка Захарова хоч знає географію?
Де Україна а де країни Африки ?
І до чого Африка Україна ніколи не мала територіальних претензій до інших країн
Кацапи не знають як виправдати війну тому і говорять таке
Народи Африки як жили так і будуть жити це їхнє життя і краще від війни в Україні їм не буде
А для України слова рашистської алкоголічка не мають значення
показать весь комментарий
30.07.2023 12:13 Ответить
дайте цій сучці літру "бояришника", бо в неї труби горять
показать весь комментарий
30.07.2023 13:56 Ответить
показать весь комментарий
30.07.2023 14:19 Ответить
показать весь комментарий
30.07.2023 14:40 Ответить
краще б кацапи воювали за "свободную африку" в в Африці
показать весь комментарий
30.07.2023 19:33 Ответить
И все посмотрели на обдолбанную клячу "захерову", с явным сочувствием и пониманием: лето, белены объелась... =(=
показать весь комментарий
30.07.2023 12:13 Ответить
Ну, звичайно! Адже Україна має навкруги спільні кордони з африканськими країнами! Алкоголічка шизонута!
показать весь комментарий
30.07.2023 12:14 Ответить
ЗХРВ ПНХ!
показать весь комментарий
30.07.2023 12:14 Ответить
Чекаємо на "свідєтєльства ачєвідцев", що тепер воїнам ЗСУ обіцяють крім двох рабів з "маладих рєспублік" ще й по негру на додачу, а також "распятіє чєрнакожєва малічіка в трусіках".
показать весь комментарий
30.07.2023 12:14 Ответить
Наркоманский стендап этой Машки нужно обязательно перевести и показывать всем африканцам.
Прям по телевизору в каждой стране!
Чтобы до всех африканцев дошло наконец, с кем они имеют дело...
показать весь комментарий
30.07.2023 12:19 Ответить
Курва кончена.
показать весь комментарий
30.07.2023 12:19 Ответить
блокування поставок зерна в африку це значить «боротися» за свободу африки??

в якому місці тут свобода
показать весь комментарий
30.07.2023 12:20 Ответить
Поцієнт абсолютно невиліковний, навіть лоботомія не допоможе.

Тільки евтаназія. Можна не добровільна.
показать весь комментарий
30.07.2023 12:20 Ответить
"..а как правильна пісать:
- аблігація, ілі, облігація?.."
показать весь комментарий
30.07.2023 12:21 Ответить
Правільно пісать "Манька-обРигація" 😂
показать весь комментарий
30.07.2023 12:23 Ответить
О ****!!
показать весь комментарий
30.07.2023 12:23 Ответить
Лікарський висновок щодо огляду алкозалежної пацієнки Марусі Захарової: Психічних відхилень не виявлено,просто дурна.
показать весь комментарий
30.07.2023 12:24 Ответить
у машки оргазм маразма , наверное на болотах появился новый сорт дури.....
показать весь комментарий
30.07.2023 12:24 Ответить
показать весь комментарий
30.07.2023 12:25 Ответить
Як ото послухати ту Машку, Дімона, Коняку чи навіть самого ху-ла, то таке враження, що слухаєш стаю дресованих папуг. Їм у їхньому "червоногалстучному' дитинстві вбили у маленькі міжухові ганглії якісь тріскучі, але беззмістовні фрази, і вони їх зараз повторюють у рандомному порядку. Іноді сенс фрази співпадає з ситуацією, іноді - ні, але нічого більшого від папуги чекати не можна - воно ж не розуміє, що верзе.
показать весь комментарий
30.07.2023 12:27 Ответить
Свободу Луісу Корвалану!від захерової.Сьогодні росія виборює в Україні права і свободи африканського континенту який як виявилося колонізувала Україна, а завтра вони захотять віддавати свої життя в Україні за свободу Південної Америки потім за свободу пінгвінів в льодах Антарктиди чи свободу кенгуру на просторахАвстралії головне щоб військові дії відбувалися в Україні і сво (від слова сволота)досягнуа цілі
показать весь комментарий
30.07.2023 12:27 Ответить
Ее , после победы Украины , предлагаю переселить в Конго или Южное Сомали .
показать весь комментарий
30.07.2023 12:29 Ответить
це вам Орвелл в реальному житті. Океанія. «Війна - це мир, свобода - це рабство, незнання - сила»
показать весь комментарий
30.07.2023 12:34 Ответить
От мені вже прсто цікаво чи є в росії істоти з ознаками здорового гузду?
показать весь комментарий
30.07.2023 12:35 Ответить
А папуаси про це знають?
показать весь комментарий
30.07.2023 12:35 Ответить
Они в шоке . Им хочет "помочь" пьяная сумасшедшая русская баба .
показать весь комментарий
30.07.2023 12:38 Ответить
Знають! До війни готуються, хто її без солі та цибулі, щоб бути розумним, як машка-****!
показать весь комментарий
30.07.2023 12:47 Ответить
Камбэк по-николаевски: Украина побеждает США в четвертьфинале ЧМ-2023 по фехтованию
Ольга Харлан выводит сборную Украины в полуфинал чемпионата мира по фехтованию на саблях в Милане.
показать весь комментарий
30.07.2023 12:39 Ответить
Африка:путя введи войска!
показать весь комментарий
30.07.2023 12:43 Ответить
клизму он введет себе в зад
показать весь комментарий
30.07.2023 12:43 Ответить
Що ж воно таки курить? Кончене посміховисько!
показать весь комментарий
30.07.2023 12:47 Ответить
Кому кацапи втирають?
Там одна Нігерія - 190 млн населення, нафти,золота і всього - по діри в носі..,корупція страшна,гірше нашої.
Африка дивиться на раіссю як курка на просо!
показать весь комментарий
30.07.2023 12:47 Ответить
Зразу згадав : "..Вы слышите меня , бандерлоги ..?"

З.І. Говорить як з лохами і дивиться на на них як на гівно..
показать весь комментарий
30.07.2023 12:49 Ответить
Дура бешеннвя, ты со всем сошла с ума.
показать весь комментарий
30.07.2023 12:56 Ответить
Героїн?
показать весь комментарий
30.07.2023 13:03 Ответить
Т.е. нужно захватить чужие земли т.е. провести люто ненавидимый африканцами акт империализма.... чтобы освободить африканцев.Заодно и весь мир.
А от чего? Все в обед сто лет свободные.
показать весь комментарий
30.07.2023 13:03 Ответить
а вот народы последней империи неа...
показать весь комментарий
30.07.2023 13:05 Ответить
Мне нравиться такая смесь спеси и параноидальной шизофрении
показать весь комментарий
30.07.2023 13:04 Ответить
негры с дуры просто вежливо поржали
показать весь комментарий
30.07.2023 13:06 Ответить
У неё родственников за границей нет случайно?
показать весь комментарий
30.07.2023 13:22 Ответить
іпануться
яка вумна..з палати №:6
показать весь комментарий
30.07.2023 13:22 Ответить
Гмм... а шош тагда африканцы от пары дебилов раши и сябров прут в Европу и Америку? Навеггное сибирская лагерная свабода не ошшень нгавится??? Машка, перед тем как сесть ******* в стакан наливай левой рукой, а не пгавой, и не греми зубами о стакан, а то фсю аудиторию распугаешь. АРХ М
показать весь комментарий
30.07.2023 13:23 Ответить
"Добро пожаловать в совок"!
Програма "Время".
показать весь комментарий
30.07.2023 13:27 Ответить
Кажу вже давно - У майбутньому, прийде час й вчені вивчатимуть ******* РФ як приклад масової шизофренії.
показать весь комментарий
30.07.2023 13:27 Ответить
Кацапи дохнуть щоб африканці звільнились від хлібо-булочних виробів в раціоні
показать весь комментарий
30.07.2023 13:35 Ответить
Вспоминаю рассказы дядьки который воевал в Афганистане в 80-е гг. так вот им там в уши тоже заливали, что мол они на дальних подступах воюют за родину за совецкий союз который проклятые талибы хотят захватить. Правда ведь маразм? Я долго смеялся, а дядька сказал - посмеялся бы ты в то время, тебя бы замполит и особист быстро в предатели и во враги ссср записали. Потом бы ещё следили чтобы ты в капиталистический мир не убежал. Теперь из высера маньки захеровой я вижу, что рашка ничем от совка не отличается только партии название поменяли - были коммуняки, а сейчас единоросы. Такая же картина только теперь дупой к верху….
показать весь комментарий
30.07.2023 13:40 Ответить
результат будет тот же. Враньем не победишь
показать весь комментарий
30.07.2023 22:09 Ответить
Вот такая полупъяная дура олицетворяет "великую" страну...
показать весь комментарий
30.07.2023 13:41 Ответить
Захарова у бою
загубила цноту
на лівоиу вусі
показать весь комментарий
30.07.2023 13:53 Ответить
Це така собі відповідь на БЛМ в США.Ви там типу негрів притісняєте,а наші російські ванюшки дохнуть за те щоб їх чорні зади буди вільними.😆
показать весь комментарий
30.07.2023 13:58 Ответить
Про таких кажуть "та вона обнута", а про цю говорящю кінську голову варто казати "вона, мабуть, недообнута".
показать весь комментарий
30.07.2023 14:04 Ответить
Опана...Скотобєєва і соловйов плачуть далеко від студії.Захарова вже переплюнула всіх,навіть *****.Ця маячня немає назви.Не знаю,що там переклали африканські перекладачі,але виверт маньки заліковий.Кацапи воюють,щоб не було пісчанихбурьЮзасух і голоду в Африці-це комусь "налазить" на голову?
показать весь комментарий
30.07.2023 14:04 Ответить
Дайте їй вже опохмелитися
показать весь комментарий
30.07.2023 14:19 Ответить
Неблагодарные ниггеры! За вашу свободу роисся-пенис душилин-душилин, а вы мля! -- подчеркнула захер ова.
показать весь комментарий
30.07.2023 14:51 Ответить
ВЫ что курите, товарищ Захарова? Или уже колите???
показать весь комментарий
30.07.2023 15:12 Ответить
Мадам, да вы дура!
показать весь комментарий
30.07.2023 15:15 Ответить
Гости сидят такие изнемогающие под украинским гнётом ...
показать весь комментарий
30.07.2023 15:19 Ответить
И думают: что будем жрать ?
показать весь комментарий
30.07.2023 15:22 Ответить
Ну баба, во ее несет, опять нанюхалась, видно поступила новая партия герыча из их аргентинского посольства.
показать весь комментарий
30.07.2023 15:24 Ответить
Мне интересно, они с медведевым в одной палате или нет?
показать весь комментарий
30.07.2023 15:57 Ответить
а кацапи на фронтах в курсі, що вони виборюють свободу африканців?
показать весь комментарий
30.07.2023 16:01 Ответить
вона/вони *******. Нема чого там зрозуміти чи збав Боже спробувати домовитись.
показать весь комментарий
30.07.2023 16:01 Ответить
Манька-стакан в своем репертуаре
показать весь комментарий
30.07.2023 16:22 Ответить
Опять не закусывала…
показать весь комментарий
30.07.2023 16:51 Ответить
Свободу Анжеле Девис!. от Анжелі девис руки!
Дайте свободу Анжеле Деівис
Дайте Свободу суке!
показать весь комментарий
30.07.2023 17:10 Ответить
Верх идиотизма !!!
показать весь комментарий
30.07.2023 17:17 Ответить
Тупая алкоголичка!
показать весь комментарий
30.07.2023 17:30 Ответить
Їм вже давно начхати хто і що про них подумає. Там немає жодної репутації, що про неї дбати. Це воєнні злочинці і терористи. Крапка.
показать весь комментарий
30.07.2023 17:44 Ответить
Що воно вже горілку не п'є????? Виходить тільки кокс, бо як пояснити цю пургу, що воно несе!!!!
показать весь комментарий
30.07.2023 19:06 Ответить
Интересно, что КУРИТ эта *****.
показать весь комментарий
30.07.2023 19:38 Ответить
похоже, пресс-алкаше Машка ZахароVа стала косить под дурочку. не, не прокатит, все равно сядет вместе со всеми на скамью подсудимых в Гааге...
показать весь комментарий
30.07.2023 19:38 Ответить
Ми воюємо на своїй рідній землі за те що би бути вільними щасливими та багатими! А рашисти воюють за негрів з Африки. Мля, перший раз такий розклад чую. Манька запалює!!!
показать весь комментарий
30.07.2023 19:58 Ответить
Налейте ей еще пол-стакана...
показать весь комментарий
30.07.2023 20:19 Ответить
В те сурло ДВi ВiДРi буде замало.
показать весь комментарий
30.07.2023 23:37 Ответить
Brazzers начало.
показать весь комментарий
30.07.2023 21:24 Ответить
А їй дімка медвєдєв між запоями якусь галюциногенщину припер! Машку вштиріло, що пипець!
показать весь комментарий
30.07.2023 22:07 Ответить
Гнидота. Слів невистачає. Курва. І там таких біільшість.
Всіх до кобзона.
показать весь комментарий
30.07.2023 22:09 Ответить
Кривосцяка *********
показать весь комментарий
30.07.2023 22:25 Ответить
Не ну как маленькая, похмеляться же надо )
показать весь комментарий
30.07.2023 23:11 Ответить
Дык, она по чесноку сказала... В каазламордии неграм будет вольготней , чем больше чмобиков будет задвухсочено... Пусть даже и по пьяне, но разболтала все секреты.
показать весь комментарий
30.07.2023 23:35 Ответить
Ща саудиты с БРИКСом и Африкой покажут кацапам где раки зимуют.
показать весь комментарий
30.07.2023 23:38 Ответить
Список агентов рф в владе Украины и чиновников разослать всем знакомым, пусть это будет их последний срок на "службе".
показать весь комментарий
31.07.2023 00:01 Ответить
і не поспориш!

мертві "рАсєянє" (особливо вагнерівці) і справді роблять Африку спокійнішим місцем на планеті.
показать весь комментарий
31.07.2023 00:22 Ответить
Машка-водка-3рубля стала ліберальним гуманістом)
показать весь комментарий
31.07.2023 03:13 Ответить
рфия - Страна Победившая РАЗУМ... Отмирающая ветвь человечества...
показать весь комментарий
31.07.2023 06:34 Ответить
Страница 2 из 2
 
 