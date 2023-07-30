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Захарова попыталась объяснить, зачем Россия напала на Украину: "Россияне отдают жизнь за то, чтобы африканцы и другие были свободными". ВИДЕО
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По словам Марии Захаровой, кровопролитная захватническая война в Украине должна каким-то образом обеспечить свободу народам Африки и мир во всем мире.
Такое заявление сделала представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе встречи с лидерами африканских стран, посвященной вопросам мирного урегулирования войны в Украине, передает Цензор.НЕТ.
"Вы разве не видите за что мы сражаемся? Вы разве не видите, за что наши ребята отдают свои жизни? Не просто выступают, не просто говорят, а жизнями своими отстаивают право не только африканского континента, но всех людей на нашей планете быть свободными", - заявила Захарова.
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+37 Алекс Скела
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Де Україна а де країни Африки ?
І до чого Африка Україна ніколи не мала територіальних претензій до інших країн
Кацапи не знають як виправдати війну тому і говорять таке
Народи Африки як жили так і будуть жити це їхнє життя і краще від війни в Україні їм не буде
А для України слова рашистської алкоголічка не мають значення
Прям по телевизору в каждой стране!
Чтобы до всех африканцев дошло наконец, с кем они имеют дело...
в якому місці тут свобода
Тільки евтаназія. Можна не добровільна.
- аблігація, ілі, облігація?.."
Ольга Харлан выводит сборную Украины в полуфинал чемпионата мира по фехтованию на саблях в Милане.
Там одна Нігерія - 190 млн населення, нафти,золота і всього - по діри в носі..,корупція страшна,гірше нашої.
Африка дивиться на раіссю як курка на просо!
З.І. Говорить як з лохами і дивиться на на них як на гівно..
А от чего? Все в обед сто лет свободные.
яка вумна..з палати №:6
Програма "Время".
загубила цноту
на лівоиу вусі
Дайте свободу Анжеле Деівис
Дайте Свободу суке!
Всіх до кобзона.
мертві "рАсєянє" (особливо вагнерівці) і справді роблять Африку спокійнішим місцем на планеті.