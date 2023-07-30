Захарова попыталась объяснить, зачем Россия напала на Украину: "Россияне отдают жизнь за то, чтобы африканцы и другие были свободными". ВИДЕО

По словам Марии Захаровой, кровопролитная захватническая война в Украине должна каким-то образом обеспечить свободу народам Африки и мир во всем мире.

Такое заявление сделала представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе встречи с лидерами африканских стран, посвященной вопросам мирного урегулирования войны в Украине, передает Цензор.НЕТ.

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"Вы разве не видите за что мы сражаемся? Вы разве не видите, за что наши ребята отдают свои жизни? Не просто выступают, не просто говорят, а жизнями своими отстаивают право не только африканского континента, но всех людей на нашей планете быть свободными", - заявила Захарова.

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