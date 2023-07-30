Бойцы 129 ОБрТРо остановили попытку штурма оккупантов. ВИДЕО

Благодаря слаженной работе аэроразведчиков одного из батальонов Криворожской бригады территориальной обороны и четкой работе артиллерии была пресечена попытка штурма россиян с их последующим отступлением с позиций.

Это подтвердило Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

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