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Бойцы 129 ОБрТРо остановили попытку штурма оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Благодаря слаженной работе аэроразведчиков одного из батальонов Криворожской бригады территориальной обороны и четкой работе артиллерии была пресечена попытка штурма россиян с их последующим отступлением с позиций.
Это подтвердило Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
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Wlad West
показать весь комментарий30.07.2023 12:06 Ответить Мне нравится 13
5 копійок
показать весь комментарий30.07.2023 12:11 Ответить Мне нравится 0
Boruh Zackelberger
показать весь комментарий30.07.2023 12:51 Ответить Мне нравится 2
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Владислав Сварчевський
показать весь комментарий31.07.2023 01:32 Ответить Мне нравится 0
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