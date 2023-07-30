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Бойцы 129 ОБрТРо остановили попытку штурма оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Благодаря слаженной работе аэроразведчиков одного из батальонов Криворожской бригады территориальной обороны и четкой работе артиллерии была пресечена попытка штурма россиян с их последующим отступлением с позиций.

Это подтвердило Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

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Автор: Анастасія Потіха
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"За 3 недели ни одного попадания": в Украине тестируют антидроновую систему РЭБ для танков.https://focus.ua/digital/581541-za-3-nedeli-ni-odnogo-popadaniya-v-ukraine-testiruyut-antidronovuyu-sistemu-reb-dlya-tankov
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30.07.2023 12:06 Ответить
Кацапи втекли на танку, аж курява здійнялась.
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30.07.2023 12:11 Ответить
129та працює, молодці хлопці! Попри вілкулівське крадівництво, вони під Бахмутом на велосипедах ганяли!!! Сподіваюсь, зараз в них спорядження/зброя/броня хоч якесь зʼявилось.
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30.07.2023 12:51 Ответить
129- тій вдачі!!! Але де вони стільки арти наколядували?
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31.07.2023 01:32 Ответить
 
 